Вечерняя поездка из Мармариса в Памуккале и Иераполис предлагает уникальную возможность увидеть знаменитые белоснежные террасы и руины древнего города в мягком закатном свете. В это время жара спадает, туристов становится меньше, а краски на небе и удовольствие от их созерцания усиливаются. Посетители смогут осмотреть известные достопримечательности и отдохнуть в целебных водах исторической купальни, что делает поездку незабываемой

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Памуккале

Белоснежные травертины особенно эффектны ближе к вечеру: они отражают тёплый свет, вода спокойно переливается по каскадам. Атмосфера — тише и спокойнее, чем днём.

Вы узнаете:

как образовались белоснежные террасы

что придаёт им целебные свойства

почему это место называют Хлопковым замком

Древний город Иераполис

Рядом с террасами — руины Иераполиса: амфитеатр, термы, улицы и большой некрополь. Вечером всё это выглядит особенно выразительно.

Обсудим:

историю римского курорта

крупнейший некрополь Малой Азии

связь Иераполиса с апостолом Филиппом и христианской традицией

Бассейн Клеопатры

Финальная остановка — бассейн с термальной водой и затопленными античными колоннами. Температура воды около 36°C. Можно искупаться в исторической и оздоровительной купальне.

Поговорим:

о составе воды и её свойствах

о том, как Клеопатра принимала здесь ванны

Тайминг:

11:30 — выезд из Мармариса

14:00 — санитарная остановка (15 минут)

15:00 — магазин оникса

16:00 — прибытие в Памуккале

19:30 — ужин: закуски, основное блюдо (курица, рис), десерт

20:30 — выезд из Памуккале

00:30 — прибытие в Мармарис

Организационные детали