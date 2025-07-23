Вечерняя поездка из Мармариса в Памуккале и Иераполис предлагает уникальную возможность увидеть знаменитые белоснежные террасы и руины древнего города в мягком закатном свете.
В это время жара спадает, туристов становится меньше, а краски на небе и удовольствие от их созерцания усиливаются.
Посетители смогут осмотреть известные достопримечательности и отдохнуть в целебных водах исторической купальни, что делает поездку незабываемой
В это время жара спадает, туристов становится меньше, а краски на небе и удовольствие от их созерцания усиливаются.
Посетители смогут осмотреть известные достопримечательности и отдохнуть в целебных водах исторической купальни, что делает поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Вечерний свет делает террасы Памуккале особенно красивыми
- 🏛️ Исследуйте руины древнего Иераполиса
- 🛁 Купание в бассейне Клеопатры
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Памуккале
- Иераполис
- Бассейн Клеопатры
Описание экскурсии
Памуккале
Белоснежные травертины особенно эффектны ближе к вечеру: они отражают тёплый свет, вода спокойно переливается по каскадам. Атмосфера — тише и спокойнее, чем днём.
Вы узнаете:
- как образовались белоснежные террасы
- что придаёт им целебные свойства
- почему это место называют Хлопковым замком
Древний город Иераполис
Рядом с террасами — руины Иераполиса: амфитеатр, термы, улицы и большой некрополь. Вечером всё это выглядит особенно выразительно.
Обсудим:
- историю римского курорта
- крупнейший некрополь Малой Азии
- связь Иераполиса с апостолом Филиппом и христианской традицией
Бассейн Клеопатры
Финальная остановка — бассейн с термальной водой и затопленными античными колоннами. Температура воды около 36°C. Можно искупаться в исторической и оздоровительной купальне.
Поговорим:
- о составе воды и её свойствах
- о том, как Клеопатра принимала здесь ванны
Тайминг:
11:30 — выезд из Мармариса
14:00 — санитарная остановка (15 минут)
15:00 — магазин оникса
16:00 — прибытие в Памуккале
19:30 — ужин: закуски, основное блюдо (курица, рис), десерт
20:30 — выезд из Памуккале
00:30 — прибытие в Мармарис
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Ужин входит в стоимость, напитки за дополнительную плату
- Дополнительные расходы: билет в Памуккале — €30, билет в бассейн Клеопатры — €15 (по желанию)
- Дети до 6 лет — бесплатно
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и четверг в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 12 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отелей Мармариса
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 13:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 885 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. У нас многолетний опыт работы и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили на вечернюю экскурсию в Памукалле. Остались в полном восторге!!! Гид Алена ♥️ просто супер провела экскурсию, все рассказала, подсказала, направила. Очень много интересных историй рассказала, слушать ее было огромным удовольствием 👌💥 Вечерний Памукалле и амфитеатр просто в ♥️. Организация, трансфер все замечательно, комфортно. Спасибо вам огромное!
Если ты ещё думаешь брать или не брать экскурсию, однозначно брать!!!
Если ты ещё думаешь брать или не брать экскурсию, однозначно брать!!!
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Экскурсия так себе, как всегда сначала через магазин. Ужин был плохо организован, пришлось долго ждать, есть было не чего.
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