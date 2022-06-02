Уголки природы, очаровательные домики, погружение в древность — вот слагаемые этого путешествия в группе до 25 человек. Главной целью станет уютная Акьяка: здесь вы увидите тихую Турцию и проплывете на лодочке по прозрачной реке. Также в программе остановка у Ликийских гробниц, смотровые и пещера Нимара. Впечатления дополнят исторические факты и легенды от гида.

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Что вас ожидает

Живописная дорога и панорамы с высоты. Уже в начале тура Мармарис предстанет перед вами на ладони со смотровой площадки. Затем вы проедете по дороге влюбленных, окруженной эвкалиптовыми деревьями, и откроете ее легенду. На обратном пути в программе также остановка на видовой точке.

Ликийские гробницы, высеченные в скалах. Слушая рассказы гида, вы рассмотрите сооружения эллинистической эпохи и узнаете, кого и почему здесь хоронили.

Милая Акьяка и прогулка на лодочке. Вас ждет крошечный городок, который любим европейцами за размеренную атмосферу. Сначала вы полюбуетесь Акьякой во время прогулки на лодке по реке Азмак, а заодно сможете увидеть форель, уток, черепах, фламинго и множество других птиц. Кристально прозрачная река манит искупаться, но не рекомендуем, ведь вода здесь круглый год от 4 до 8 градусов. Затем у вас будет свободное время для прогулки по улочкам Акьяки, где здания выглядят роскошно — с карнизами из кирпича и натуральной сосны, с белоснежными стенами и ярко-красными крышами.

Фабрика рахат-лукума. По возвращении в Мармарис вы заглянете в цех и увидите все этапы изготовления турецкого лакомства, а после продегустируете его и по желанию купите.

Могила Сарианы, почитаемой прорицательницы, жившей в 16 веке. Гид расскажет легенду о ее встрече с султаном Сулейманом Великолепным. Люди любой веры могут прийти за советом к Сариане и помолиться.

Пещера Нимара на Райском острове. В этом царстве сталактитов и сталагмитов пока нет толп туристов, поэтому вы спокойно осмотрите пещеру и сделаете фактурные фото.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе в группе до 25 человек, за рулем опытный водитель

Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет