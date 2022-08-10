Живописная дорога и панорамы с высоты. Уже в начале тура Мармарис предстанет перед вами как на ладони — на протяжении всей поездки вы будете слушать увлекательные истории гида и любоваться захватывающими панорамами. Затем вы проедете по дороге влюбленных, окруженной эвкалиптовыми деревьями, и откроете ее легенду.
Ликийские гробницы, высеченные в скалах. Слушая рассказы гида, вы рассмотрите сооружения эллинистической эпохи и узнаете, кого и почему здесь хоронили.
Медленный город Акьяка и прогулка по реке-аквариуму. Акьяка, расположенная у подножья горы Сакартепе в заливе Гекова — это совершенно другой мир. Здесь вы не увидите больших отелей и шумных туристических групп. Это крошечный городок с размеренной атмосферой, очаровательными белыми домами (не выше двух этажей). Вы сможете прогуляться по узким улочкам, вьющимся вверх и вниз, наслаждаясь архитектурой и вдыхая запах хвои и цветов. Во время прогулки на лодке по реке Азмак вы сможете увидеть лосося, форель и других рыб в кристально чистой воде. А еще — полюбоваться Акьякой с воды.
Юварлак — Чай. Следующей остановкой вашего маленького путешествия станет заповедник Юварлак — Чай. Небольшие водопады, локации для красивых фотографий и впечатляющие виды создают особую атмосферу — вам не захочется уезжать. Также здесь вас ждёт вкусный обед в уютной беседке у воды.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном автобусе в группе до 25 человек, за рулем опытный водитель
Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид из нашей команды
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 28 туристов
Для многих путешествия — это хобби, ваше хобби стало нашей любимой работой. Приветствую вас, любители расширять свои горизонты! Меня зовут Сулейман — я руководитель экскурсионного агентства. Есть как минимум 5 читать дальшеуменьшить
причин, чтобы обратиться к нам: 1. Мы сделаем всю рутинную работу за вас. 2. Мы сэкономим ваши деньги. 3. Мы о вас позаботимся. 4. Мы профессионалы своего дела. 5. Мы на вашей стороне. Ждем вас на побережье гостеприимной Турции!
Отзывы и рейтинг
3.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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–
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1
Алёна
Экскурсия интересная, неутомительная.
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Т
Татьяна
Экскурсия Аутентичная Акьяка привлекла прежде всего поездкой в маленький городок Акьяку и катанием на лодке по реке. Потрясающие виды,чистая, прозрачная вода. На берегу лежат маленькие черепашки,плавают уточки. Есть свободное время,во читать дальшеуменьшить
время которого можно либо погулять по городу,либо покупаться в море. Остальная часть экскурсии тоже подобрана хорошо,разнообразно,неутомительно. Это эвкалиптовая аллея,мощи прорицательницы Сарианы и пещера Ниамара. Гид у нас была Екатерина. Тоже очень понравилась. Вообщем эту экскурсию всем рекомендую.
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Андрей
К сожалению это НЕ экскурсия от Трипстера, к которым я привык, это обычная сетевая экскурсия, которую можно взять на любом углу в Мармарисе. Друзья, я Не рекомендую ее оформлять через Tripster - лучше обратитесь в любую другую компанию, организующую туры в Мармарисе, получите такие же впечатления за меньшие деньги.
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V
Vladimir
Вместо обещанных 10 часов экскурсия длилась 5,5 (от отеля до отеля). Не было ни пещеры Нимара, ни фабрики Рахат Лукума. Экскурсовод в автобусе молчала, на коротких остановках говорила что-то невнятное
Сулейман
Ответ организатора:
Владимир, жаль, что экскурсия вас разочаровала! О том, что экскурсия будет сокращена по времени, гид Екатерина предупредила в самом начале экскурсии. Дело читать дальшеуменьшить
в том, что окрестности Мармариса вновь пострадали от пожаров. Пещера Нимара закрыта по предписанию мэра города. Фабрика лукума так же пострадала от пожара, поэтому эти пункты временно не посещаются в рамках экскурсии. Сопровождающий гид Екатерина, внятно и интересно рассказывала о посещаемых вами местах и отвечала на все возникающие вопросы гостей поездки. Спасибо за отзыв!
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