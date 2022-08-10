Уголки природы, очаровательные домики, погружение в древность — вот слагаемые этого путешествия в группе до 25 человек. Главной целью станет уютная Акьяка: здесь вы увидите тихую Турцию и проплывете на лодочке по прозрачной реке. Впечатления дополнят исторические факты и легенды от гида.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Живописная дорога и панорамы с высоты. Уже в начале тура Мармарис предстанет перед вами как на ладони — на протяжении всей поездки вы будете слушать увлекательные истории гида и любоваться захватывающими панорамами. Затем вы проедете по дороге влюбленных, окруженной эвкалиптовыми деревьями, и откроете ее легенду.

Ликийские гробницы, высеченные в скалах. Слушая рассказы гида, вы рассмотрите сооружения эллинистической эпохи и узнаете, кого и почему здесь хоронили.

Медленный город Акьяка и прогулка по реке-аквариуму. Акьяка, расположенная у подножья горы Сакартепе в заливе Гекова — это совершенно другой мир. Здесь вы не увидите больших отелей и шумных туристических групп. Это крошечный городок с размеренной атмосферой, очаровательными белыми домами (не выше двух этажей). Вы сможете прогуляться по узким улочкам, вьющимся вверх и вниз, наслаждаясь архитектурой и вдыхая запах хвои и цветов.

Во время прогулки на лодке по реке Азмак вы сможете увидеть лосося, форель и других рыб в кристально чистой воде. А еще — полюбоваться Акьякой с воды.

Юварлак — Чай. Следующей остановкой вашего маленького путешествия станет заповедник Юварлак — Чай. Небольшие водопады, локации для красивых фотографий и впечатляющие виды создают особую атмосферу — вам не захочется уезжать. Также здесь вас ждёт вкусный обед в уютной беседке у воды.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе в группе до 25 человек, за рулем опытный водитель

Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет