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Мария Отличный день в прекрасном Эгейском море, спасибо организаторам🥰 Наталья Ответ организатора: Большое спасибо за ваши добрые слова! Я очень рада, что день в Эгейском море подарил вам яркие впечатления и хорошее настроение. Будем счастливы увидеть вас снова на наших экскурсиях! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Я Яна читать дальше уменьшить тура, а также Наталья, отвечающая за сопровождение заказа, отработали на все 100 процентов! Им отдельный РЕСПЕКТ. Наплавались, сделали много крутых фоток в разных локациях, вкусно поели и просто кайфанули. Рекомендую тем, кто едет с детьми и самостоятельно отдыхает. Я очень довольна экскурсией, народу было не много, в основном русскоязычные. Вода, чай, кофе выдавали бесплатно по запросу. Море великолепное, гид, команда на корабле, водитель и девочка, отвечающая за оплату +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Путешествие на кораблике. Людей было много, много местных, которые так проводят выходные. На 1 и 4 острове не приставали к берегу, люди прыгали в воду с корабля. На 2,3 островах подплывали. Большой плюс -вода, прозрачная, чистая и теплая. Минус- к островам одновременно подплывало несколько корабликов, поэтому плавало много людей и одновременно. Покормили хорошо, напитки бесплатно. Нормально провели время. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Ездили из Ичмелера в Хисарёрю (40 мин незаметно)

На кораблике 5 остановок поплавать в бухтах С собой желательно обувь для каменистого дна, маску/очки Обед включён, можно заказать дополнительно Дорадо (500 лир или 1 т руб спб), креветки (столько же) и что-то ещё Отдельная благодарность: привезли в отель забытый в маршрутке телефон Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Прекрасная прогулка на кораблике по очень красивым бухтам. Очень приличная еда, можно заказать дополнительно креветки свежие. Нам понравилось. Единственное замечание в том, что не предупредили о необходимости специальных тапочек для купания, чтобы выйти на берег. Очень острые камни. Берите с собой обувь! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет