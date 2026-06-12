Отправляйтесь в морское приключение по заливу Хисароню из Мармариса.
Путешествие включает посещение бухты Селимие, острова Камелия с древними руинами и зубчатого острова с пещерой влюблённых. Насладитесь купанием в чистейших водах и прогулками по живописным местам. На борту предложат обед и безалкогольные напитки. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь природой и историей Турции
Путешествие включает посещение бухты Селимие, острова Камелия с древними руинами и зубчатого острова с пещерой влюблённых. Насладитесь купанием в чистейших водах и прогулками по живописным местам. На борту предложат обед и безалкогольные напитки. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь природой и историей Турции
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные виды залива Хисароню
- 🏝️ Посещение острова Камелия с древними руинами
- 🤿 Купание в кристально чистых водах
- 📸 Фотопаузы на фоне уникальных пейзажей
- 🛥️ Уютная лодка и профессиональный гид
Что можно увидеть
- Бухта Селимие
- Остров Камелия
- Зубчатый остров
- Пещера влюблённых
- Бухта Аквариум
Описание экскурсии
В этой морской прогулке мы объединили и живописные бухты с прозрачной водой, и острова с древними монастырями, легендами и архитектурными руинами. Такой баланс встречается редко. На маршруте нам встретятся:
- Бухта Селимие — тихий уголок, окружённый сосновыми лесами и изумрудной водой. Названа в честь султана Селима II, которого вдохновляла её красота. Здесь вас ждут 30 минут купания, покоя и полной природной гармонии
- Остров Камелия — руины древнегреческого монастыря и старинная церковь, где сохранились фрески. На территории растёт легендарное дерево желаний — туристы на него повязывают на ленты и загадывают мечты. Здесь запланированы прогулка и фотопауза продолжительностью 30 минут
- Зубчатый остров и Пещера влюблённых — скалы вулканического происхождения с вершинами, напоминающими зубья. Вас ждёт романтичная история, потрясающие виды, купание и короткая прогулка по дикой тропе
- Бухта Аквариум — завершающая остановка. Это бухта с кристально чистой водой, где видно дно на глубине до 20 метров. Идеальное место для снорклинга, плавания или просто отдыха на борту. После 30 минут в этом уголке спокойствия — возвращение в гавань
Организационные детали
- Во время морской прогулки вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- В стоимость входит обед (курица, макароны, салат) и безалкогольные напитки
во вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
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Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 12 лет
|€20
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отелей Мармариса
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 667 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный день в прекрасном Эгейском море, спасибо организаторам🥰
Наталья
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваши добрые слова! Я очень рада, что день в Эгейском море подарил вам яркие впечатления и хорошее настроение. Будем счастливы увидеть вас снова на наших экскурсиях!
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Я
Я очень довольна экскурсией, народу было не много, в основном русскоязычные. Вода, чай, кофе выдавали бесплатно по запросу. Море великолепное, гид, команда на корабле, водитель и девочка, отвечающая за оплату
+2
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Т
Путешествие на кораблике. Людей было много, много местных, которые так проводят выходные. На 1 и 4 острове не приставали к берегу, люди прыгали в воду с корабля. На 2,3 островах подплывали. Большой плюс -вода, прозрачная, чистая и теплая. Минус- к островам одновременно подплывало несколько корабликов, поэтому плавало много людей и одновременно. Покормили хорошо, напитки бесплатно. Нормально провели время.
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Ездили из Ичмелера в Хисарёрю (40 мин незаметно)
На кораблике 5 остановок поплавать в бухтах С собой желательно обувь для каменистого дна, маску/очки Обед включён, можно заказать дополнительно Дорадо (500 лир или 1 т руб спб), креветки (столько же) и что-то ещё Отдельная благодарность: привезли в отель забытый в маршрутке телефон
На кораблике 5 остановок поплавать в бухтах С собой желательно обувь для каменистого дна, маску/очки Обед включён, можно заказать дополнительно Дорадо (500 лир или 1 т руб спб), креветки (столько же) и что-то ещё Отдельная благодарность: привезли в отель забытый в маршрутке телефон
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О
Прекрасная прогулка на кораблике по очень красивым бухтам. Очень приличная еда, можно заказать дополнительно креветки свежие. Нам понравилось. Единственное замечание в том, что не предупредили о необходимости специальных тапочек для купания, чтобы выйти на берег. Очень острые камни. Берите с собой обувь!
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А
Отличная прогулка, хорошие локации, еда и напитки! Плавали на похожей прогулке в Бодруме, тут существенно лучше! Рекомендуем
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