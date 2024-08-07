🌳 Прогулка по «дороге влюблённых» 🏛 Осмотр древних гробниц 🚶 Обзорная экскурсия по городу 🚤 Речная прогулка по Азмаку 🍦 Попробовать мороженое из козьего молока

Акьяка - живописный курортный городок на юго-западном побережье Турции, известный своей природной красотой и традиционной архитектурой.На экскурсии вас ждёт прогулка по «дороге влюблённых», осмотр древних гробниц, обзорная экскурсия по городу

и речная прогулка по Азмаку. Вы узнаете о Ликийской цивилизации, попробуете мороженое из козьего молока и узнаете, почему эвкалипты были привезены из Австралии. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу региона и насладиться его красотами

Описание экскурсии

«Дорога влюблённых», окружённая высокими эвкалиптовыми деревьями. Иx ветви образуют своеобразный зелёный туннель. Это идеальное место для фотографий!

Скальные гробницы, служившие местом захоронения знатных людей. В них можно увидеть характерные черты ликийского стиля: колонны, фронтоны и тщательно вырезанные фасады. Эти элементы свидетельствуют о высоком уровне развития искусства и строительства в древние времена.

Обзорная экскурсия по городу (пешком). Акьяка известна уникальной архитектурой и уютными улицами. Дома в городе — это не просто здания, а часть культурного наследия, отражающая историю и традиции региона.

Прогулка на лодке по реке Aзмак. Во время лодочного тура вы насладитесь кристально чистой водой, удивительной природой и фауной. После прогулки у вас будет свободное время, чтобы погулять по городу, искупаться и пообедать в одном из местных ресторанчиков (покажу вам, где готовят самые вкусные лепёшки и балык экмек).

Во время экскурсии вы узнаете:

Где можно попробовать настоящее мороженое из козьего молока

С чего началась история Ликийской цивилизации

Почему эвкалиптовые деревья были привезены сюда из Австралии

Какие обычаи и традиции чтят в регионе

И многое другое

Организационные детали