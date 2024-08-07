Погрузитесь в атмосферу Мармариса: эвкалиптовые туннели, древние ликийские гробницы и уютные улицы Акьяки. Лодочная прогулка по реке Азмак завершит ваш день
Акьяка - живописный курортный городок на юго-западном побережье Турции, известный своей природной красотой и традиционной архитектурой.
На экскурсии вас ждёт прогулка по «дороге влюблённых», осмотр древних гробниц, обзорная экскурсия по городу читать дальше
и речная прогулка по Азмаку.
Вы узнаете о Ликийской цивилизации, попробуете мороженое из козьего молока и узнаете, почему эвкалипты были привезены из Австралии. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу региона и насладиться его красотами
«Дорога влюблённых», окружённая высокими эвкалиптовыми деревьями. Иx ветви образуют своеобразный зелёный туннель. Это идеальное место для фотографий!
Скальные гробницы, служившие местом захоронения знатных людей. В них можно увидеть характерные черты ликийского стиля: колонны, фронтоны и тщательно вырезанные фасады. Эти элементы свидетельствуют о высоком уровне развития искусства и строительства в древние времена.
Обзорная экскурсия по городу (пешком). Акьяка известна уникальной архитектурой и уютными улицами. Дома в городе — это не просто здания, а часть культурного наследия, отражающая историю и традиции региона.
Прогулка на лодке по реке Aзмак. Во время лодочного тура вы насладитесь кристально чистой водой, удивительной природой и фауной. После прогулки у вас будет свободное время, чтобы погулять по городу, искупаться и пообедать в одном из местных ресторанчиков (покажу вам, где готовят самые вкусные лепёшки и балык экмек).
Во время экскурсии вы узнаете:
Где можно попробовать настоящее мороженое из козьего молока
С чего началась история Ликийской цивилизации
Почему эвкалиптовые деревья были привезены сюда из Австралии
Какие обычаи и традиции чтят в регионе
И многое другое
Организационные детали
Поедем на автомобиле Skoda Octavia Elegance с кондиционером. Дорога в одну сторону занимает 35–40 мин
В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, услуги гида, прогулка по реке Азмак
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Turgut — ваш гид в Мармарисе
Меня зовут Тургут. Я лицензированный профессиональный гид по Турции. Работаю в этой сфере уже 16 лет, живу в Мармарисе. Буду рад познакомить вас с этим прекрасным регионом!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
7 авг 2024
Экскурсия очень понравилась, Тургут - замечательный гид с широкими историческими познаниями. Мы побывали во всех запланированных местах и в нескольких дополнительных. С участием отнесся к просьбе заглянуть в аптеку и в макдоналдс) Можем смело рекомендовать Тургута коллегам-туристам. А еще он - отличный фотограф…