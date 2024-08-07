В Акьяку - из Мармариса

Погрузитесь в атмосферу Мармариса: эвкалиптовые туннели, древние ликийские гробницы и уютные улицы Акьяки. Лодочная прогулка по реке Азмак завершит ваш день
Акьяка - живописный курортный городок на юго-западном побережье Турции, известный своей природной красотой и традиционной архитектурой.

На экскурсии вас ждёт прогулка по «дороге влюблённых», осмотр древних гробниц, обзорная экскурсия по городу
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и речная прогулка по Азмаку.

Вы узнаете о Ликийской цивилизации, попробуете мороженое из козьего молока и узнаете, почему эвкалипты были привезены из Австралии. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу региона и насладиться его красотами

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Прогулка по «дороге влюблённых»
  • 🏛 Осмотр древних гробниц
  • 🚶 Обзорная экскурсия по городу
  • 🚤 Речная прогулка по Азмаку
  • 🍦 Попробовать мороженое из козьего молока
    • В Акьяку - из Мармариса
    В Акьяку - из Мармариса
    В Акьяку - из Мармариса
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

    Что можно увидеть

  • Дорога влюблённых
  • Скальные гробницы
  • Прогулка на лодке по реке Азмак

    • Описание экскурсии

    «Дорога влюблённых», окружённая высокими эвкалиптовыми деревьями. Иx ветви образуют своеобразный зелёный туннель. Это идеальное место для фотографий!

    Скальные гробницы, служившие местом захоронения знатных людей. В них можно увидеть характерные черты ликийского стиля: колонны, фронтоны и тщательно вырезанные фасады. Эти элементы свидетельствуют о высоком уровне развития искусства и строительства в древние времена.

    Обзорная экскурсия по городу (пешком). Акьяка известна уникальной архитектурой и уютными улицами. Дома в городе — это не просто здания, а часть культурного наследия, отражающая историю и традиции региона.

    Прогулка на лодке по реке Aзмак. Во время лодочного тура вы насладитесь кристально чистой водой, удивительной природой и фауной. После прогулки у вас будет свободное время, чтобы погулять по городу, искупаться и пообедать в одном из местных ресторанчиков (покажу вам, где готовят самые вкусные лепёшки и балык экмек).

    Во время экскурсии вы узнаете:

    • Где можно попробовать настоящее мороженое из козьего молока
    • С чего началась история Ликийской цивилизации
    • Почему эвкалиптовые деревья были привезены сюда из Австралии
    • Какие обычаи и традиции чтят в регионе
    • И многое другое

    Организационные детали

    • Поедем на автомобиле Skoda Octavia Elegance с кондиционером. Дорога в одну сторону занимает 35–40 мин
    • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, услуги гида, прогулка по реке Азмак
    • Отдельно по желанию оплачивается обед

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    А
    7 авг 2024
    Экскурсия очень понравилась, Тургут - замечательный гид с широкими историческими познаниями. Мы побывали во всех запланированных местах и в нескольких дополнительных. С участием отнесся к просьбе заглянуть в аптеку и в макдоналдс) Можем смело рекомендовать Тургута коллегам-туристам. А еще он - отличный фотограф…

    Входит в следующие категории Мармариса

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