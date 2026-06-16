На полуострове Датча нет шумных курортов и спешки больших городов. Вместо этого вас ждут каменные дома, уютные улочки, прозрачное море и размеренная атмосфера. За один день вы познакомитесь со Старой и Новой Датчей, прогуляетесь по местному рынку и увидите Турцию такой, какой её любят сами местные жители.

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Описание экскурсии

Старая Датча — дух, атмосфера и фотогеничность. Она очаровывает узкими мощёными улочками, низкими каменными домами с разноцветными дверями и буйной бугенвиллеей, которые создают ощущение аутентичности и уюта в каждом дворе. Здесь легко потеряться и почувствовать, что вы находитесь в «маленькой Турции» прошлого.

Новая Датча — удобство, набережная и местная жизнь. Она отличается более развитой набережной, современными кафе и ресторанами, небольшими магазинами и удобной инфраструктурой. Здесь легче найти место для обеда и прогулки у моря.

Традиционный рынок в Датче (обычно активный по выходным) — место, где собрано лучшее с полуострова: свежие фрукты и овощи, местные сыры, натуральный мёд, оливковое масло, миндаль (которым Датча особенно знаменита) и домашние сладости. На рынке можно купить травы, приправы и ремесленные сувениры: ткани, изделия из шелка, керамику и местные деликатесы.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отелей

11:00 — Старая Датча

12:30 — обед

13:30 — Новая Датча

14:30 — посещение местного рынка

15:30 — выезд из Датчи

16:30 — возвращение к отелям

Организационные детали