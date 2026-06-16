Настоящая Турция: путешествие в Датчу из Мармариса
Провести день в одном из самых уютных городков Эгейского побережья и ощутить ритм турецкой жизни
На полуострове Датча нет шумных курортов и спешки больших городов. Вместо этого вас ждут каменные дома, уютные улочки, прозрачное море и размеренная атмосфера.
За один день вы познакомитесь со Старой и Новой Датчей, прогуляетесь по местному рынку и увидите Турцию такой, какой её любят сами местные жители.
Описание экскурсии
Старая Датча — дух, атмосфера и фотогеничность. Она очаровывает узкими мощёными улочками, низкими каменными домами с разноцветными дверями и буйной бугенвиллеей, которые создают ощущение аутентичности и уюта в каждом дворе. Здесь легко потеряться и почувствовать, что вы находитесь в «маленькой Турции» прошлого.
Новая Датча — удобство, набережная и местная жизнь. Она отличается более развитой набережной, современными кафе и ресторанами, небольшими магазинами и удобной инфраструктурой. Здесь легче найти место для обеда и прогулки у моря.
Традиционный рынок в Датче (обычно активный по выходным) — место, где собрано лучшее с полуострова: свежие фрукты и овощи, местные сыры, натуральный мёд, оливковое масло, миндаль (которым Датча особенно знаменита) и домашние сладости. На рынке можно купить травы, приправы и ремесленные сувениры: ткани, изделия из шелка, керамику и местные деликатесы.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из отелей 11:00 — Старая Датча 12:30 — обед 13:30 — Новая Датча 14:30 — посещение местного рынка 15:30 — выезд из Датчи 16:30 — возвращение к отелям
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер, страховка, обед
Напитки — отдельно по желанию
С вами будет гид из нашей команды
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3803 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
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