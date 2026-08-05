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до 4 чел.
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
Прогуляться по уютным улицам древних городов и встретить закат у руин храма Афродиты
Начало: У места вашего проживания в Мармарисе
Сегодня в 22:00
Завтра в 15:00
от €450 за всё до 4 чел.
Групповая
В Старую Датчу на Эгейском побережье - из Мармариса (обед включён)
Совместить отдых на море с культурным и гастрономическим исследованием региона
Начало: У вашего отеля в Мармарисе, Ичмелере или Хисароню
Расписание: в субботу в 09:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€45 за человека
Групповая
Настоящая Турция: путешествие в Датчу из Мармариса
Провести день в одном из самых уютных городков Эгейского побережья и ощутить ритм турецкой жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 09:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€58 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Полуостров Датча»
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