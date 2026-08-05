Найдено 3 экскурсии в категории « Полуостров Датча » в Мармарисе, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос Прогуляться по уютным улицам древних городов и встретить закат у руин храма Афродиты Начало: У места вашего проживания в Мармарисе от €450 за всё до 4 чел. На автобусе 10 часов Групповая В Старую Датчу на Эгейском побережье - из Мармариса (обед включён) Совместить отдых на море с культурным и гастрономическим исследованием региона Начало: У вашего отеля в Мармарисе, Ичмелере или Хисароню Расписание: в субботу в 09:00 €45 за человека На автобусе 8 часов Групповая Настоящая Турция: путешествие в Датчу из Мармариса Провести день в одном из самых уютных городков Эгейского побережья и ощутить ритм турецкой жизни Начало: У вашего отеля Расписание: в субботу в 09:00 €58 за человека Другие экскурсии Мармариса

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