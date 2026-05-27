Памуккале встречает слепящей белизной травертинов, а Иераполис — каменными следами античной жизни. Вы прогуляетесь по знаменитым террасам, увидите древний город и узнаете, почему это место веками притягивало путешественников, паломников и тех, кто хотел оздоровиться.

Описание экскурсии

Памуккале

Вас ждут белоснежные травертиновые террасы, наполненные минеральной водой. Вы прогуляетесь по каскадам, рассмотрите формы, которые вода создавала тысячелетиями, и узнаете, почему Памуккале считают настоящим чудом природы.

Иераполис

После вы познакомитесь с городом, основанным в 3 веке до н. э. Увидите античный театр, храмы и некрополь. Поговорим о том, как здесь жили люди, какую роль играли термальные источники и почему город был важен для религиозной и культурной жизни региона.

Магазин оникса

Перед возвращением пообедаем в ресторане и заглянем в магазин изделий из оникса.

Ориентировочный тайминг

6:00 — выезд

8:00 — завтрак в ресторане Bekçiler Şafak

10:45–11:00 — прибытие в Памуккале

13:30–14:30 — отъезд, обед в ресторане Pamukkale Tamer

14:45–15:15 — посещение магазина оникса

17:45 — остановка в ресторане Bekçiler Şafak

19:00–19:30 — возвращение в отели

Организационные детали