Водная прогулка из Мармариса на остров Клеопатры станет настоящим приключением. Туристы смогут насладиться купанием в прозрачных водах живописных бухт и ощутить аромат сосен.



На острове Клеопатры гостей ждет белоснежный песок, который, по легенде, был привезен в знак великой любви. Здесь можно пройтись по древним руинам города Кедрея и вдохновиться его историей. Это идеальное сочетание отдыха на природе и культурных впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки из Мармариса на остров Клеопатры - июль и август. В это время море особенно тёплое, а погода стабильно солнечная, что делает отдых на пляже и купание максимально комфортными. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки: температура воздуха и воды всё ещё приятная, но количество туристов заметно меньше, что позволяет насладиться спокойствием и красотой природы. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но при удачном стечении обстоятельств можно получить удовольствие от прогулки, особенно если избегать ветреных дней.

Сейчас июль — это идеальное время.