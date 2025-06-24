Водная прогулка из Мармариса на остров Клеопатры станет настоящим приключением. Туристы смогут насладиться купанием в прозрачных водах живописных бухт и ощутить аромат сосен.
На острове Клеопатры гостей ждет белоснежный песок, который, по легенде, был привезен в знак великой любви. Здесь можно пройтись по древним руинам города Кедрея и вдохновиться его историей. Это идеальное сочетание отдыха на природе и культурных впечатлений
На острове Клеопатры гостей ждет белоснежный песок, который, по легенде, был привезен в знак великой любви. Здесь можно пройтись по древним руинам города Кедрея и вдохновиться его историей. Это идеальное сочетание отдыха на природе и культурных впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные бухты для купания
- 🏝 Белоснежный песок острова Клеопатры
- 🏛 Древние руины города Кедрея
- 🌲 Аромат сосновых лесов
- 🚤 Увлекательная морская прогулка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки из Мармариса на остров Клеопатры - июль и август. В это время море особенно тёплое, а погода стабильно солнечная, что делает отдых на пляже и купание максимально комфортными. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки: температура воздуха и воды всё ещё приятная, но количество туристов заметно меньше, что позволяет насладиться спокойствием и красотой природы. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но при удачном стечении обстоятельств можно получить удовольствие от прогулки, особенно если избегать ветреных дней.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров Клеопатры
- Древний город Кедрея
Описание экскурсии
Эта программа — идеальное сочетание отдыха на природе, культурных впечатлений и релакса.
Мы остановимся в двух живописных бухтах для купания и снорклинга.
В бухте Инджекум, известной своими мягкими золотистыми песками, вы прекрасно проведёте время в окружении моря, солнца и тишины.
Затем отправимся на остров Клеопатры (Седир).
Там вы прогуляетесь по пляжу с белоснежным песком, который охраняется государством, и исследуете руины древнего города Кедрея.
Организационные детали
Вход на остров за дополнительную плату – 13 евро.
в понедельник, среду и субботу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 12 лет
|€20
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 764 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия хорошая, претензий и нареканий нет. Цена соответствует качеству.
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Все понравилось👍 Только по меньше бы людей в трансфере, полный автобус набили. Но ехать до причала недолго, так что не сильно критично. Спасибо
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К
Экскурсия прошла отлично, очень красиво, все что заявлено - соответствует действительности. У этого же организатора потом взяли ещё одну экскурсию.
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Б
В объявлении указано до 45 человек, по факту было не менее 70, если не 100.
Указано язык русский,но на самом деле группа разная и языки были турецкий, польский, английский и только
Указано язык русский,но на самом деле группа разная и языки были турецкий, польский, английский и только
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И
Экскурсия понравилась. Локации красивые, на острове Клеопатры красивый античный амфитеатр, а также пляж с чистейшей водой! Помимо острова Клеопатры,были еще три остановки для купания, причем цвет моря везде был разным — от аквамарина до бирюзы.
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