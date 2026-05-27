Здесь природа лечит и дарит новую жизнь, а скалы пронизаны памятью тысячелетий. Грязевые ванны Дальяна ценили ещё римляне — и вы сами ощутите их пользу. Узнаете, где каретта откладывают яйца и как в Турции заботятся об этих исчезающих черепахах.
А также с лодки рассмотрите некрополь Кауноса, слушая о правителях, погребальных ритуалах Ликии и мировом значении усыпальниц.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Фетхие с остановкой на завтрак
11:30 — грязевые источники
Вы посетите природные спа-комплексы, известные целебной силой со времён Римской империи. Илистые грязи богаты минералами и помогают расслабить мышцы, повысить тонус кожи, снять усталость.
13:30 — обед у реки
13:30 — прогулка на лодке вдоль ликийских гробниц
Извилистая река приведёт вас к высеченным в скалах усыпальницам. Некрополю более 2500 лет — здесь хоронили знать античного города Каунос. Лодка подойдёт максимально близко, чтобы вы рассмотрели детали.
14:00 — отдых и купание на пляже Изтузу
Средиземноморское побережье Дальяна — место гнездования краснокнижных черепах каретта. У вас будет время для наблюдения за животными и купания.
16:30-19:00 — обратная дорога
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, входные билеты, прогулка на лодке, обед (котлеты, рис, салат)
- Дополнительно оплачивается билет вход на пляж — 50 лир
- По желанию оплачиваются: завтрак, рыба и напитки на обед
- Экскурсия не подойдёт людям с ограниченными возможностями здоровья
- С вами будет гид из нашей компании
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€33
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети от 6 до 12 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
