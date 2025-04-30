Групповая
Красоты Дальяна - из Мармариса
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Дальяну: грязевые источники, древние гробницы и Черепаший пляж. Незабываемый день для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Мармарисе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 мая в 08:30
€30 за человека
Групповая
На один день в античный Эфес - из Мармариса
Прикоснуться к осколку древнеримской эпохи посреди современного мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 мая в 05:00
€34 за человека
Групповая
Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии
Путешествие в Эфес и дом Девы Марии - это шанс увидеть величие древних цивилизаций и прикоснуться к христианским святыням. Незабываемый опыт для всех
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30
11 мая в 06:30
12 мая в 08:00
€56 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь30 апреля 2025Всем привет, нам все очень понравилось, Дмитрий, гид просто красавчик, информацию преподает интересно, с юмором, вниманием, в общем мы были на хорошем расслабоне благодаря всей, организации тура и его ведущем. Водителю тоже респект!
- ССветлана6 октября 2024В Акьяку - из МармарисаСпасибо огромное Turgut за замечательно проведённый день! Очень атмосферное местечко городок Акьяка, мини- путешествие по речке, вкуснейшие лепёшки и мороженое
- ААндрей7 августа 2024В Акьяку - из МармарисаЭкскурсия очень понравилась, Тургут - замечательный гид с широкими историческими познаниями. Мы побывали во всех запланированных местах и в нескольких
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в мае 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 56. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте экскурсию в Мармарисе на 2025 год по теме «История и архитектура», 1 ⭐ отзыв, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль