И Игорь

Всем привет, нам все очень понравилось, Дмитрий, гид просто красавчик, информацию преподает интересно, с юмором, вниманием, в общем мы были на хорошем расслабоне благодаря всей, организации тура и его ведущем. Водителю тоже респект!