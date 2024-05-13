Прогулка на яхте на остров Клеопатры
Групповая экскурсия в Мармарисе

Морская прогулка на яхте

Морская прогулка на яхте.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Прогулка на яхте на остров Клеопатры
Прогулка на яхте на остров Клеопатры
Прогулка на яхте на остров Клеопатры

Описание

Прекрасное путешествие на яхте максимально разнообразит программу вашего отдыха. Цель этой морской прогулки – остров Клеопатры – исторически известный курорт. Он славится не только кристально чистым морем и живописными пейзажами, но и уникальным "жемчужным" песком.

Программа

  • Сбор туристов из отелей с 09:00.
  • Отправление с пристани Чамлы.
  • Остановка для купания в Инджекум.
  • Остров Фенерли и обед.
  • Прибытие на остров Седир, Пляж Клеопатры (остановка 2 — 3 часа).
  • Путешествие к Голубой бухте (30 минут для купания).
  • Возвращение в пристань.
  • Трансфер в отели.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обед Входной билет на остров
Что не входит в цену
  • Напитки. Детям
  • До 6-ти лет включительно
  • Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
  • За исключением тех случаев
  • Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
  • Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
  • Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату. Из района Турунче
  • Отеля Marmaris Resort & SPA
  • Отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort
  • Доплата за трансфер 7$ за взрослого
  • Дети 6-12 лет 3
  • 5$. Обратный трансфер в отель не включен в стоимость
  • По окончанию экскурсии
  • Гостей привозят на остановку
  • Откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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