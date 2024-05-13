Морская прогулка на яхте.



Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.



Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!