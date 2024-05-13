Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Описание
Прекрасное путешествие на яхте максимально разнообразит программу вашего отдыха. Цель этой морской прогулки – остров Клеопатры – исторически известный курорт. Он славится не только кристально чистым морем и живописными пейзажами, но и уникальным "жемчужным" песком.
Программа
- Сбор туристов из отелей с 09:00.
- Отправление с пристани Чамлы.
- Остановка для купания в Инджекум.
- Остров Фенерли и обед.
- Прибытие на остров Седир, Пляж Клеопатры (остановка 2 — 3 часа).
- Путешествие к Голубой бухте (30 минут для купания).
- Возвращение в пристань.
- Трансфер в отели.
Ответы на вопросы
Что включено
- Обед Входной билет на остров
Что не входит в цену
- Напитки. Детям
- До 6-ти лет включительно
- Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
- За исключением тех случаев
- Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
- Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
- Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату. Из района Турунче
- Отеля Marmaris Resort & SPA
- Отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort
- Доплата за трансфер 7$ за взрослого
- Дети 6-12 лет 3
- 5$. Обратный трансфер в отель не включен в стоимость
- По окончанию экскурсии
- Гостей привозят на остановку
- Откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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