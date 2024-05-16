Морская прогулка на яхте. На яхте персонал немного говорит по-русски. Гида на экскурсии нет
Морская прогулка на яхте. На яхте персонал немного говорит по-русски. Гида на экскурсии нет.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается дополнительно после оформления заказа.
Детям, до 6-ти лет включительно, отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места.
Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, необходимо оформить на него заказ как на ребенка 7-12 лет.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается дополнительно после оформления заказа.
Детям, до 6-ти лет включительно, отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места.
Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, необходимо оформить на него заказ как на ребенка 7-12 лет.
Что вас ожидает:
- Бухта «Аквариум»
- Бухта «Кумлюбюк»
- Поселок Турунч
- Бухта «Зеленое море»
Описание
Эта экскурсия позволит вам стать свидетелем уникального природного явления – слияния двух морей. Вас ожидает купание в Эгейском и Средиземном морях одновременно! И все это в окружении холмов и буйной зеленой растительностью. Невероятно! Вы увидите множество красивых бухт, пещер и даже рыбную ферму. Разнообразные оттенки морской пучины, от насыщенно-бирюзового до темно-синего, тонкий морской бриз и приятный сосновый аромат покорят ваше сердце. А если вы отправитесь в путешествие в понедельник, вы сможете посетить местный рынок, где торгуют свежими овощами и фруктами. Таким приключением вы останетесь довольны!
Программа
- Сбор туристов из отелей с 09:30.
- Отправление из порта Мармариса.
- Остановка в бухте «Аквариум» (30 минут).
- Остановка в бухте «Кумлюбюк» (30 минут).
- Обед.
- 1.5 часовая остановка в поселке Турунч.
- Посещение рынка (только по понедельникам).
- Остановка в бухте «Зеленое море» (30 минут).
- Прибытие в порт Мармарис.
- Возвращение в отели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта «Аквариум»
- Бухта «Кумлюбюк»
- Поселок Турунч
- Бухта «Зеленое море»
Что включено
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки Для туристов
- Проживающих в районе Турунче
- Отелях Marmaris Resort & SPA
- Club Nimara Beach и Club Adakoy Resort требуется доплата за трансфер - 7$ за взрослого
- Дети 6-12 лет 3
- 5$ (необходимо заказать при бронировании). Обратный трансфер в указанные отели не включен в стоимость. По окончании экскурсии гостей привозят на остановку
- Откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда на маршрутном такси составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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