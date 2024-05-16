Морская прогулка на яхте. На яхте персонал немного говорит по-русски. Гида на экскурсии нет.



Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается дополнительно после оформления заказа.



Детям, до 6-ти лет включительно, отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места.



Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, необходимо оформить на него заказ как на ребенка 7-12 лет.