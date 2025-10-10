Светлана Мы очень довольны! Красота невероятная! Времени на все хватает. Организация хорошая👍

А Антон Отплывали на яхте "Граница" оч милый кэп и гид да и вся команда, отличный маршрут и поплавали и походили по острову, особенно красивые скалы "зубы" Невероятная конструкция по сравнению с остальными скалами;) Вода прозрачная, лазурная. Спасибо!

Л Лика Все отлично!

Е Елизавета Очень красивые места, потрясающие виды, достаточно времени для купания, нормальный обед. Всё понравилось, единственное, людей конечно было не до 40, а минимум в 2 раза больше, причём большинство турки, с турецкой музыкой