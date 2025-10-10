Участники экскурсии отправляются на двухпалубной яхте из Мармариса к Эгейским островам.
Путешествие включает посещение острова диких кроликов и Зубчатого острова, где можно сделать яркие фотографии и исследовать пещеры. После обеда туристы осмотрят древние руины и встретят местного ослика. Прогулка завершится на «Девичьей косе», откуда трансфер доставит гостей обратно в отель. В стоимость входят трансфер, обед, напитки и услуги гида
Путешествие включает посещение острова диких кроликов и Зубчатого острова, где можно сделать яркие фотографии и исследовать пещеры. После обеда туристы осмотрят древние руины и встретят местного ослика. Прогулка завершится на «Девичьей косе», откуда трансфер доставит гостей обратно в отель. В стоимость входят трансфер, обед, напитки и услуги гида
6 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Комфортабельная яхта
- 🐇 Остров диких кроликов
- 🏝️ Зубчатый остров и пещеры
- 🏛️ Древние руины
- 🍽️ Вкусный обед и напитки
- 🚌 Удобный трансфер
Что можно увидеть
- Остров диких кроликов
- Зубчатый остров
- Развалины церкви
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля и отвезём на «Девичью косу» (за 25 км. от Мармариса), где нас будет ждать двухпалубная яхта с весёлым персоналом.
- А затем отправимся в морское путешествие! Вы поплаваете в прозрачном море и исследуете острова. На острове диких кроликов покормите животных, а на Зубчатом посетите пещеру и сделаете яркие фотографии.
- После вкусного обеда вы осмотрите развалины церкви, построенной в 10 веке до н. э. А ещё познакомитесь с местным осликом и привяжите ленточку на дерево желаний.
- По завершении морской прогулки вы сможете прогуляться по «Девичьей косе». После чего трансфер доставит вас обратно отель.
Примерный тайминг экскурсии
- 08:30–09:40 — сбор путешественников.
- 10:00 — начало морского путешествия.
- 12:00 — обед (порционный), напитки включены в стоимость.
- 12:30 — остров Камелия (свободное время 45 мин.).
- 13:30 — путешествие по Эгейскому заливу.
- 14:00 — Зубчатый остров (свободное время 45–60 мин.).
- 15:00 — бухта Аквариум.
- 15:30 — бухта Селемие (свободное время 30–40 мин.).
- 16:00 — возвращение в отель.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит: трансфер на автобусе, русскоговорящий гид, напитки, обед и страховка.
- Яхта оснащена спасательными жилетами.
- В высокий сезон на экскурсии может быть до 100 человек.
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Мармарисе
Провела экскурсии для 3705 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
10 окт 2025
Мы очень довольны! Красота невероятная! Времени на все хватает. Организация хорошая👍
Антон
10 окт 2025
Отплывали на яхте "Граница" оч милый кэп и гид да и вся команда, отличный маршрут и поплавали и походили по острову, особенно красивые скалы "зубы" Невероятная конструкция по сравнению с остальными скалами;) Вода прозрачная, лазурная. Спасибо!
Лика
22 июл 2025
Все отлично!
Елизавета
8 июл 2025
Очень красивые места, потрясающие виды, достаточно времени для купания, нормальный обед. Всё понравилось, единственное, людей конечно было не до 40, а минимум в 2 раза больше, причём большинство турки, с турецкой музыкой
Александр
13 июн 2025
Правильнее было назвать маршрут купание в открытом море, из 5 остановок только 2 раза выходили на берег. Не кроликов, не ослика… А написано красиво) Спасибо хоть к храму плыть не пришлось. По факту было скучно и не интересно. Если бы я хотел покупаться в открытом море то взял бы другой тур. К персоналу претензий нет. Еда приличная.
