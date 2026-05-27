Эфес — античный город Восточного Средиземноморья, где архитектура сохранилась практически в первозданном виде. Здесь вы пройдёте по мраморным улицам, посмотрите на древние храмы и одно из Семи чудес света, а ещё почувствуете атмосферу ушедшей цивилизации. Мы позаботимся о том, чтобы дорога прошла легко, комфортно и была наполнена интересными впечатлениями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Мармариса. В дороге гид расскажет, почему Эфес считался городом мрамора и света и как торговля, религия и повседневная жизнь переплетались в одном из крупнейших центров Римской империи

8:00 — остановка на завтрак

9:00 — магазин керамики. Знакомство с традиционным турецким ремеслом: вы увидите, как создают изделия из обожжённой глины, и при желании сможете забрать с собой частичку местного искусства

10:00 — Эфес

библиотека Цельса — символ знаний античного мира и самый узнаваемый памятник города

— символ знаний античного мира и самый узнаваемый памятник города храм Адриана — изящный образец римской архитектуры с древними барельефами на фронтонах

— изящный образец римской архитектуры с древними барельефами на фронтонах Большой театр — грандиозное сооружение на 25 000 зрителей. Здесь не только ставили спектакли, но и решали политические вопросы, а порой и судьбы людей

— грандиозное сооружение на 25 000 зрителей. Здесь не только ставили спектакли, но и решали политические вопросы, а порой и судьбы людей храм Артемиды — одно из Семи чудес света. Сегодня от него остались лишь руины и одна восстановленная колонна. Но даже этого достаточно, чтобы ощутить масштаб сооружения, которое здесь стояло

13:30 — обед

14:00 — дом Девы Марии. Священное место на склоне горы, куда совершают паломничество христиане и мусульмане. Атмосфера тишины и духовного покоя здесь ощущается физически

15:30 — магазин лукума. Можно попробовать и купить турецкие сладости

16:00–20:00 — возвращение в Мармарис

Организационные детали