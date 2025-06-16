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Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Мармариса

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Мармарисе, цены от €34. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На один день в античный Эфес - из Мармариса
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
На один день в античный Эфес - из Мармариса
Посетите древний Эфес, один из самых сохранившихся античных городов. Узнайте больше о его истории и архитектуре в комфортабельной поездке
Начало: У вашего отеля
«Храм Адриана — образец римской архитектуры, посвящённый императору»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
26 июн в 05:00
€34 за человека
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
Прогуляться по уютным улицам древних городов и встретить закат у руин храма Афродиты
Начало: У места вашего проживания в Мармарисе
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€425 за всё до 4 чел.
На яхте по Эгейским островам
На яхте
6.5 часов
Водная прогулка
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«После вкусного обеда вы осмотрите развалины церкви, построенной в 10 веке до н»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
€43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksei
    16 июня 2025
    На один день в античный Эфес - из Мармариса
    Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо, и их ещё копать
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    и копать, чтобы обнажились многие участки, которые всё ещё зарыты в земле, что дает простор для фантазии. Главное его сооружение, большой амфитеатр, к сожалению, оказался на реконструкции и его не удалось посмотреть. Из всей экскурсии особенно понравился интерактивный музей, турки очень хорошо постарались для изумления публики. И он грамотно располагается в конце экспозиции, давая прохладу туристу. Если бы этой прохлады было бы больше, то всё было бы замечательно, гид рассказывала интересно и давала время на фотографии, но под палящим солнцем мы чуть не получили тепловой удар (Экскурсия по Эфесу началась примерно в 11:50). Поэтому не понимаю, почему нас сначала повезли в музей-магазин керамики, а потом только в Эфес, на мой взгляд, лучше его красоты смотреть либо вечером, либо ранним утром. Возможно имеет смысл начинать экскурсию на час раньше. А керамику можно и посмотреть после, на обратном пути. Кстати, стоит отметить, что кроме самой стоимости поездки необходимо будет оплатить за вход в Эфес - 40 евро. По желанию, ещё можно посетить домик Богородицы - 15 евро. Кроме того, в самом Эфесе есть ещё музей с мозаиками - 15 евро. Так же советую, запастись водой, без неё можно засохнуть. Завтрак и обед был без напитков:) В целом, рекомендую, экскурсию, но следите за своим состоянием. Днём, в июне, солнце может быть коварное.

    Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохоЭфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохоЭфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохоЭфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохоЭфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохоЭфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо
  • Н
    Наталья
    6 июня 2025
    На один день в античный Эфес - из Мармариса
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правда, очень жарко, но тут
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    с природой не поспоришь. В автобусе ехали с англоязычной группой, у которой был свой гид. Поразила их несобранность и неуважение к окружающим, когда тебя ждёт весь автобус, а ты стоишь спокойно куришь. А в целом, организация была отличная, по времени все вовремя, завтрак был лёгкий, а вот обед понравился, очень вкусно и сытно (шведский стол). Напитки за свой счёт.

    Очень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правдаОчень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правдаОчень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правдаОчень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правда

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. На яхте по Эгейским островам
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 425. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.23 из 5
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