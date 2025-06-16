Групповая
На один день в античный Эфес - из Мармариса
Посетите древний Эфес, один из самых сохранившихся античных городов. Узнайте больше о его истории и архитектуре в комфортабельной поездке
Начало: У вашего отеля
«Храм Адриана — образец римской архитектуры, посвящённый императору»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
26 июн в 05:00
€34 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
Прогуляться по уютным улицам древних городов и встретить закат у руин храма Афродиты
Начало: У места вашего проживания в Мармарисе
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€425 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«После вкусного обеда вы осмотрите развалины церкви, построенной в 10 веке до н»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
€43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksei16 июня 2025Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо, и их ещё копать
- ННаталья6 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правда, очень жарко, но тут
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 425. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.23 из 5
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