Мы предлагаем насыщенное путешествие, во время которого вы окунётесь в историю раннего христианства.
Посетите храм Николая Чудотворца в Демре и увидите наскальные гробницы ликийских язычников в городе Мира.
Проплывёте на яхте рядом с затонувшим островом Кекова и рассмотрите через прозрачное дно античные руины, которые на нём остались.
Посетите храм Николая Чудотворца в Демре и увидите наскальные гробницы ликийских язычников в городе Мира.
Проплывёте на яхте рядом с затонувшим островом Кекова и рассмотрите через прозрачное дно античные руины, которые на нём остались.
Описание водной прогулки
- Храм Святого Николая Чудотворца и его гробница в Демре.
- Ликийские наскальные гробницы язычников в Мире.
- Затонувший остров Кекова с руинами античного города — рассмотрите их через прозрачное дно нашей яхты.
Мы обсудим:
- историю зарождения христианства и перехода к нему от язычества.
- жизнь и деяния Николая Чудотворца.
- загадки постройки ликийский гробниц.
- историю ликийских городов, разрушенных землетрясениями.
Примерный тайминг:
- 4:00 — выезд из отелей (время зависит от расположения отеля).
- 5:00-8:00 — дорога в горы и остановка на завтрак.
- 9:00 — ликийские наскальные гробницы и греко-римский театр в Мире.
- 10:30-11:30 — посещение церковной лавки и храма Святого Николая Чудотворца в Демре.
- 12:00-13:00 — обед.
- 13:00 — производство украшений с султанитом.
- 13:30-15:30 — прогулка на яхте от порта Демре к острову Кекова с купанием.
- 15:30-20:00 — возвращение в отели.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на яхте, страховка, обед (без напитков).
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Билет в храм Святого Николая Чудотворца — €20 за чел.
- Вход в античный город — €13.
- Напитки во время обеда — от €1.
- Завтрак — его можно взять с собой или оплатить в кафе.
ежедневно в 04:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 777 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Водная прогулка
Демре, Кекова, Мира: культовые места
Погрузитесь в историю древней Ликии: руины Миры, затонувший город Кекова и легендарная церковь Николая Чудотворца ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:45
23 ноя в 04:45
26 ноя в 04:45
€100 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€675
€750 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€50 за человека