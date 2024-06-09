Название города на местном диалекте означает «гранат» — он считается символом величия. Таков и сам Сиде: город, впечатляющий своими античными формами и вневременным размахом.
Вы увидите архитектурные памятники древних цивилизаций — от храмов Аполлона и Афины до римских бань и Триумфальной арки. А ещё посетите археологический музей с богатой коллекцией экспонатов.
Вы увидите архитектурные памятники древних цивилизаций — от храмов Аполлона и Афины до римских бань и Триумфальной арки. А ещё посетите археологический музей с богатой коллекцией экспонатов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по Сиде — это как посещение музея древностей под открытым небом. Вы внимательно рассмотрите:
- Крепостные стены города
- Некрополь
- Фонтан и акведук
- Колонную улицу
- Дома Римской эпохи
- Агору — главную площадь города
- Храм Тике, богини удачи
- Триумфальную арку императора Веспасиана
- Римский театр
- Древний морской порт
- Храм Аполлона — символ Сиде
- Храм Афины и базилику Византийского периода
- Турецкие дома 19-20 веков, которые сейчас реставрируются
- Римские бани
А ещё:
- Зайдёте в современный археологический музей Сиде с богатой коллекцией древностей
- Послушаете об истории и культуре древних цивилизаций, навсегда оставивших отпечатки в Сиде
- Услышите легенды живших здесь народов
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены: услуги гида, бутылка питьевой воды на человека
Дополнительные расходы
- Входной билет в археологический музей + античный театр — €17 с человека, дети до 8 лет бесплатно
- За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 10 человек от вашего отеля в Сиде или Аланье
- Обед (по желанию)
ежедневно в 09:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€39
|Дети до 7 лет
|€7
|8-12
|€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре античного Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Сиде
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури Кылычголу. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и на болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
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