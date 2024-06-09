По древнему Сиде - в мини-группе

Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Название города на местном диалекте означает «гранат» — он считается символом величия. Таков и сам Сиде: город, впечатляющий своими античными формами и вневременным размахом.

Вы увидите архитектурные памятники древних цивилизаций — от храмов Аполлона и Афины до римских бань и Триумфальной арки. А ещё посетите археологический музей с богатой коллекцией экспонатов.
По древнему Сиде - в мини-группе
По древнему Сиде - в мини-группе
По древнему Сиде - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Сиде — это как посещение музея древностей под открытым небом. Вы внимательно рассмотрите:

  • Крепостные стены города
  • Некрополь
  • Фонтан и акведук
  • Колонную улицу
  • Дома Римской эпохи
  • Агору — главную площадь города
  • Храм Тике, богини удачи
  • Триумфальную арку императора Веспасиана
  • Римский театр
  • Древний морской порт
  • Храм Аполлона — символ Сиде
  • Храм Афины и базилику Византийского периода
  • Турецкие дома 19-20 веков, которые сейчас реставрируются
  • Римские бани

А ещё:

  • Зайдёте в современный археологический музей Сиде с богатой коллекцией древностей
  • Послушаете об истории и культуре древних цивилизаций, навсегда оставивших отпечатки в Сиде
  • Услышите легенды живших здесь народов

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены: услуги гида, бутылка питьевой воды на человека

Дополнительные расходы

  • Входной билет в археологический музей + античный театр — €17 с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 10 человек от вашего отеля в Сиде или Аланье
  • Обед (по желанию)

ежедневно в 09:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€39
Дети до 7 лет€7
8-12€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре античного Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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