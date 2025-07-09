где можно посмотртеть или купить его фото. Остановка для купания была очень кстати, чтобы спастись от жары. Народа было много, поэтому поехало 2 автобуса. Мы попали в маленький (не для сафари) с кондиционером, что нас ни сколько не расстроило. Остановка на плантации апельсинов чисто коммерческая. Можно подойти только к 3 деревьям, остальное огорожено забором. Цены космические. Баночка крохотная ментоловых палочек стоила 10е, а в городе в любом магазине она же стоит 3 евро. Стояли там долго, хотя смотреть нечего. Ну, в туалет сходили там, и то хорошо. Посетили мечеть. Экскурсовод обещал рассказать о нет потом, после посещениея, но ни рассказал ни слова… Мы насмотрелись мешетей в Стамбуле, поэтому особого интереса не было. Но вот другие посетители, возможно, хотели бы послушать, кто ее построил, как она устроена. Экскурсия не познавательная, а скорее для разнообразия. Мы уже были на Зеленом коньене, поэтомы выбрали эту для разнообразия. Жаль, что старинный город сейчас не доступен к просмотру. Непонятно, почему его указывают в назнании экскурсии.