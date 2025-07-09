Из Сиде - в мечеть, на Зелёное озеро и к водопаду Манавгат

Побывать во фруктовом саду и на живописных природных локациях c водной прогулкой
Это насыщенное путешествие по лучшим природным и историческим местам Манавгата. Вы увидите величественную мечеть, Зелёное озеро, водопад и живописный каньон.

Без спешки, с прогулкой на кораблике и остановками для фото и отдыха — идеальный вариант для первого знакомства с регионом.
4.5
7 отзывов
Описание экскурсии

8:20–9:20 — мы заберём вас на автобусе из отеля в Сиде и поедем исследовать достопримечательности:

  • главная мечеть Манавгата — Merkez Külliye Camii (свободное время — 30 мин.)
  • фруктовый сад (20 мин.) — здесь вы увидите, как фермеры выращивают цитрусы, и, если захотите, попробуете свежевыжатый сок
  • исторический акведук, построенный в древности римлянами (остановка 10 мин.)
  • техническая остановка, во время которой у вас будет возможность попробовать турецкие лепешки гёзлеме
  • Зелёное озеро (2 часа) — здесь вас ждёт обед в ресторане на берегу и часовая прогулка на кораблике с возможностью искупаться в лазурной воде
  • плотина Оймапинар и панорама Зелёного каньона (остановки для фото)
  • водопад Манавгат (свободное время — 30 мин.)

17:00–18:00 — возвращаемся в регион Сиде и едем в отели.

Вы узнаете:

  • как Зелёный каньон до сих пор хранит отголоски античного мира
  • чем уникальна главная мечеть Манавгата — шедевр современной турецкой архитектуры и духовный центр региона
  • где находился древний римский акведук и какую роль он играл в снабжении античного города Селевкия
  • как плотина Оймапинар изменила облик региона и дала начало Зелёному озеру
  • почему вода в озере кажется изумрудной

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать гид, который говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию, времени проведения, отвечает на вопросы. С ноября по май русскоязычного сопровождения нет, только на английском языке
  • На экскурсии присутствуют путешественники из разных стран
  • В летний период проходят «водные войны». Будьте готовы, что во время экскурсии вы можете промокнуть
  • Экскурсия проходит на комфортабельных кабрио-автобусах с крышей и с открытыми панорамными окнами
  • В связи с погодными условиями и сезонностью продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может меняться
  • Старый город Сиде — место встречи возле пропускного пункта

Что входит в стоимость

  • Трансфер от/до отелей в районах: Титреенгёль, Соргун, Сиде, Кумкёй, Эвренсеки, Чолаклы и Гюндоуду
  • Прогулка на корабле по Зелёному озеру (1 час)
  • Обед (шведский стол, количество блюд минимальное)
  • Страховой полис на время экскурсии

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

  • Напитки и лепёшки гёзлеме
  • Входной билет: на водопад Манавгат — 100 лир за чел.
  • Трансфер из районов: Кызылаач, Кызылот, Ореншехир и Ченгер — €3 за чел., Окурджаллар (от реки до перекрёстка) — €4 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 12 лет и старше€20
Дети от 7 до 11 лет€13
Дети до 6 лет (с посадочным местом в трансфере)€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
1
2
1
А
У нас был гид Алик, харизматичный и весёлый мужик. Рассказывал по очереди на разных языках. По русски отлично разговаривает, отвечал на все вопросы. Сама экскурсия для своей стоимости (2 взрослые и 2 ребенка - отдали 61 евро) отличная, обедом кормили достаточно плотно, голодные не ходили, напитки правда отдельно покупать, мы брали с собой в дорогу. Места красивые, но время ограничено.
Ю
Прежде всего хочу отметить и поблагодарить Анну за профессионализм. Как только я забронировала экскурсию, она связалась со мной и спросила название отеля, из которого меня нужно будет забрать. Накануне мне
прислали сообщения в WhatsApp со всеми организационными деталями.
На экскурсию меня чётко забрали из отеля. Гидом была Елена. Очень вежливая и приятная. Много знает по истории и культуре Турции и Сиде в частности. Благодаря Елене наша группа была как одна большая семья. Она нас всех сплотила своим обаянием и теплотой. Водитель тоже был большим профи и аккуратно вёз нас по серпантину. Состав экскурсии мне тоже понравился. Приятным бонусом был включенный в стоимость обед.
Данная команда - настоящие профи. Я обязательно буду рекомендовать их друзьям.
Спасибо за прекрасно проведённое время!

Миша
Экскурсия - трансфер между туристическим точками. Очень красиво, но очень мало информации. Учитывая стоимость- все понравилось.
i
Экскурсия неплохая. День для спокойного отдыха. Ребенок счастлив, что смог подержать львенка в руках. Только очень мешал какой-то фотограф, который был всегда с нами, но мы так и не узнали,
где можно посмотртеть или купить его фото. Остановка для купания была очень кстати, чтобы спастись от жары. Народа было много, поэтому поехало 2 автобуса. Мы попали в маленький (не для сафари) с кондиционером, что нас ни сколько не расстроило. Остановка на плантации апельсинов чисто коммерческая. Можно подойти только к 3 деревьям, остальное огорожено забором. Цены космические. Баночка крохотная ментоловых палочек стоила 10е, а в городе в любом магазине она же стоит 3 евро. Стояли там долго, хотя смотреть нечего. Ну, в туалет сходили там, и то хорошо. Посетили мечеть. Экскурсовод обещал рассказать о нет потом, после посещениея, но ни рассказал ни слова… Мы насмотрелись мешетей в Стамбуле, поэтому особого интереса не было. Но вот другие посетители, возможно, хотели бы послушать, кто ее построил, как она устроена. Экскурсия не познавательная, а скорее для разнообразия. Мы уже были на Зеленом коньене, поэтомы выбрали эту для разнообразия. Жаль, что старинный город сейчас не доступен к просмотру. Непонятно, почему его указывают в назнании экскурсии.

Н
На экскурсию забрали с опозданием. Создалось впечатление, что про нас вообще забыли. Только после моего звонка за нами приехала индивидуальная машина и привезла к основному автобусу, который стоял около мечети.
О самой мечети ничего не рассказывали. Показывали несколько локаций, но две из них – апельсиновая роща и лепешки – это обычное вытягивание денег. Немного покатались на яхте, что оказалось, пожалуй, самым приятным, затем был обед. Выбор очень маленький: два вида салата, два гарнира и один кусочек курицы каждому. Еда была еле теплая. После обеда повезли в зоопарк посмотреть на животных. Затем свозили к зеленому каньону, чтобы сделать фото, и к водопаду. К сожалению, во время экскурсии о посещаемых местах дается очень мало информации. В целом, можно съездить, если вы уже посетили другие популярные экскурсии в Турции.

Елена
Экскурсия интересная. Особенно для тех,кто первый раз в Турции. Не особо тяжело ходить было. Елена-гид прекрасно справилась со своей задачей. Она молодец!
