Это насыщенное путешествие по лучшим природным и историческим местам Манавгата. Вы увидите величественную мечеть, Зелёное озеро, водопад и живописный каньон.
Без спешки, с прогулкой на кораблике и остановками для фото и отдыха — идеальный вариант для первого знакомства с регионом.
Описание экскурсии
8:20–9:20 — мы заберём вас на автобусе из отеля в Сиде и поедем исследовать достопримечательности:
- главная мечеть Манавгата — Merkez Külliye Camii (свободное время — 30 мин.)
- фруктовый сад (20 мин.) — здесь вы увидите, как фермеры выращивают цитрусы, и, если захотите, попробуете свежевыжатый сок
- исторический акведук, построенный в древности римлянами (остановка 10 мин.)
- техническая остановка, во время которой у вас будет возможность попробовать турецкие лепешки гёзлеме
- Зелёное озеро (2 часа) — здесь вас ждёт обед в ресторане на берегу и часовая прогулка на кораблике с возможностью искупаться в лазурной воде
- плотина Оймапинар и панорама Зелёного каньона (остановки для фото)
- водопад Манавгат (свободное время — 30 мин.)
17:00–18:00 — возвращаемся в регион Сиде и едем в отели.
Вы узнаете:
- как Зелёный каньон до сих пор хранит отголоски античного мира
- чем уникальна главная мечеть Манавгата — шедевр современной турецкой архитектуры и духовный центр региона
- где находился древний римский акведук и какую роль он играл в снабжении античного города Селевкия
- как плотина Оймапинар изменила облик региона и дала начало Зелёному озеру
- почему вода в озере кажется изумрудной
Организационные детали
- Вас будет сопровождать гид, который говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию, времени проведения, отвечает на вопросы. С ноября по май русскоязычного сопровождения нет, только на английском языке
- На экскурсии присутствуют путешественники из разных стран
- В летний период проходят «водные войны». Будьте готовы, что во время экскурсии вы можете промокнуть
- Экскурсия проходит на комфортабельных кабрио-автобусах с крышей и с открытыми панорамными окнами
- В связи с погодными условиями и сезонностью продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может меняться
- Старый город Сиде — место встречи возле пропускного пункта
Что входит в стоимость
- Трансфер от/до отелей в районах: Титреенгёль, Соргун, Сиде, Кумкёй, Эвренсеки, Чолаклы и Гюндоуду
- Прогулка на корабле по Зелёному озеру (1 час)
- Обед (шведский стол, количество блюд минимальное)
- Страховой полис на время экскурсии
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
- Напитки и лепёшки гёзлеме
- Входной билет: на водопад Манавгат — 100 лир за чел.
- Трансфер из районов: Кызылаач, Кызылот, Ореншехир и Ченгер — €3 за чел., Окурджаллар (от реки до перекрёстка) — €4 за чел.
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€20
|Дети от 7 до 11 лет
|€13
|Дети до 6 лет (с посадочным местом в трансфере)
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
У нас был гид Алик, харизматичный и весёлый мужик. Рассказывал по очереди на разных языках. По русски отлично разговаривает, отвечал на все вопросы. Сама экскурсия для своей стоимости (2 взрослые и 2 ребенка - отдали 61 евро) отличная, обедом кормили достаточно плотно, голодные не ходили, напитки правда отдельно покупать, мы брали с собой в дорогу. Места красивые, но время ограничено.
Ю
Прежде всего хочу отметить и поблагодарить Анну за профессионализм. Как только я забронировала экскурсию, она связалась со мной и спросила название отеля, из которого меня нужно будет забрать. Накануне мне
Экскурсия - трансфер между туристическим точками. Очень красиво, но очень мало информации. Учитывая стоимость- все понравилось.
i
Экскурсия неплохая. День для спокойного отдыха. Ребенок счастлив, что смог подержать львенка в руках. Только очень мешал какой-то фотограф, который был всегда с нами, но мы так и не узнали,
Н
На экскурсию забрали с опозданием. Создалось впечатление, что про нас вообще забыли. Только после моего звонка за нами приехала индивидуальная машина и привезла к основному автобусу, который стоял около мечети.
Экскурсия интересная. Особенно для тех,кто первый раз в Турции. Не особо тяжело ходить было. Елена-гид прекрасно справилась со своей задачей. Она молодец!
