Вперёд, в погоню за эмоциями и видами! Здесь нет дорог — только лесные тропы и впечатляющие пейзажи.
Водные броды, подъёмы и спуски, грязь — всё нипочём: мощные багги легко справятся с пересечённой местностью. Звучит как вызов? Тогда поехали — острые ощущения гарантированы!
Водные броды, подъёмы и спуски, грязь — всё нипочём: мощные багги легко справятся с пересечённой местностью. Звучит как вызов? Тогда поехали — острые ощущения гарантированы!
Описание экскурсии
- Доставим вас к месту старта, а по завершении маршрута — обратно в отель.
- Проведём инструктаж по технике безопасности, выдадим защитную экипировку.
- Вы проедете по лесным и грунтовым дорогам. По пути — короткие остановки для фото и смены водителя при необходимости.
Организационные детали
- Включены: трансфер на микроавтобусе, 1 час катания, страховка.
- Багги рассчитан на четверых — нужно оплатить полную стоимость, даже если вас меньше.
- Управлять транспортным средством можно с 17 лет, права не нужны. Дети старше 3 лет могут быть пассажирами.
- На маршрут с вами выйдут другие участники (группа до 20 человек). Выезды в 8:30, 11:00 и 13:30.
- По желанию оплачиваются: прокат банданы и очков, фото, видео, напитки.
- С вами будет один из инструкторов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Багги-заезд в Сиде - семьёй или компанией»
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
29 мая в 08:45
€32 за человека
-
10%
Групповая
Невероятный тур по Сиде: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:30.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$40.50
$45 за человека
Групповая
Приключенческое багги-сафари в Сиде
От лесных троп до речных переправ - два часа скорости и драйва
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
29 мая в 11:15
1 июн в 11:15
€40 за человека
Групповая
Багги Сафари в Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница
$42 за человека
от €85 за экскурсию