Вас ожидает:

После того, как мы приедем на базу наших багги, вы познакомитесь с этими машинками и профессиональными инструкторами.

Здесь вы получите подробную информацию о том, как пользоваться багги и узнаете о всех правилах безопасности. Кстати, вам не нужны права для управления этим спокойно ездить на багги. Если вам больше 17 лет, вы можете спокойно самостоятельно водить багги. Если с вами ребенок, он может сесть на пассажирское сиденье и по-прежнему наслаждаться этим приключением.

Багги Сафари

Пришло время показать, чему вы научились во время вождения с инструктором по дорогам Таврских гор!

Вы проедете 1,5 часа на багги по этому восхитительному маршруту. Вы будете наслаждаться пейзажами и вдыхать свежий воздух, а также получите удовольствие, брызгая грязью и водой все вокруг.

После завершения нашей поездки мы вернемся на наш комфортабельный автобус, чтобы отвезти вас обратно в ваш отель.