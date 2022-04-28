Багги Сафари в Сиде

Багги-Сафари является самым динамичным туром в Сиде, поскольку включает

Групповая
Багги-Сафари является самым динамичным туром в Сиде, поскольку включает в себя любимое развлечение- поездка на быстрых багги и созерцание прекрасной природы этого региона.

Более того, за 1,5 часа программы вы сможете сделать десятки отличных фотографий. Эта экскурсия для тех, кто путешествует в одиночку, в паре, или в кругу друзей и семьи.
Багги Сафари в Сиде
Багги Сафари в Сиде
Багги Сафари в Сиде
Багги Сафари в Сиде
Багги Сафари в Сиде
Багги Сафари в Сиде
Багги Сафари в Сиде

Вас ожидает:

  • После того, как мы приедем на базу наших багги, вы познакомитесь с этими машинками и профессиональными инструкторами.
  • Здесь вы получите подробную информацию о том, как пользоваться багги и узнаете о всех правилах безопасности. Кстати, вам не нужны права для управления этим спокойно ездить на багги. Если вам больше 17 лет, вы можете спокойно самостоятельно водить багги. Если с вами ребенок, он может сесть на пассажирское сиденье и по-прежнему наслаждаться этим приключением.
Багги Сафари
Пришло время показать, чему вы научились во время вождения с инструктором по дорогам Таврских гор!
Вы проедете 1,5 часа на багги по этому восхитительному маршруту. Вы будете наслаждаться пейзажами и вдыхать свежий воздух, а также получите удовольствие, брызгая грязью и водой все вокруг.
После завершения нашей поездки мы вернемся на наш комфортабельный автобус, чтобы отвезти вас обратно в ваш отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отелей
  • Багги сафари продолжительность тура 1,5 - 2 часа
Что не входит
  • Напитки и личные расходы
  • Фото и видео
  • Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
  • Рекомендации:
  • Во-первых, вам следует надеть удобную одежду и обувь для комфортного вождения.
  • Во-вторых, возьмите шляпу и солнцезащитные очки, чтобы защитить себя от вредного солнечного света во время Багги Сафари в Сиде. Вы также можете использовать маску, чтобы прикрыть рот, так как мы будем проезжать по пыльным дорогам.
  • Наконец, не забудьте зарядить камеру или телефон перед выходом из отеля, чтобы подготовить их к съемке!
  • Когда вы выполните эти основные шаги, мы приедем в ваш отель в день тура и отвезем вас к отправной точке сафари в Таврских горах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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