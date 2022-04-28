Багги-Сафари является самым динамичным туром в Сиде, поскольку включает
Багги-Сафари является самым динамичным туром в Сиде, поскольку включает в себя любимое развлечение- поездка на быстрых багги и созерцание прекрасной природы этого региона.
Более того, за 1,5 часа программы вы сможете сделать десятки отличных фотографий. Эта экскурсия для тех, кто путешествует в одиночку, в паре, или в кругу друзей и семьи.
Более того, за 1,5 часа программы вы сможете сделать десятки отличных фотографий. Эта экскурсия для тех, кто путешествует в одиночку, в паре, или в кругу друзей и семьи.
Вас ожидает:
- После того, как мы приедем на базу наших багги, вы познакомитесь с этими машинками и профессиональными инструкторами.
- Здесь вы получите подробную информацию о том, как пользоваться багги и узнаете о всех правилах безопасности. Кстати, вам не нужны права для управления этим спокойно ездить на багги. Если вам больше 17 лет, вы можете спокойно самостоятельно водить багги. Если с вами ребенок, он может сесть на пассажирское сиденье и по-прежнему наслаждаться этим приключением.
Багги Сафари
Пришло время показать, чему вы научились во время вождения с инструктором по дорогам Таврских гор!
Вы проедете 1,5 часа на багги по этому восхитительному маршруту. Вы будете наслаждаться пейзажами и вдыхать свежий воздух, а также получите удовольствие, брызгая грязью и водой все вокруг.
После завершения нашей поездки мы вернемся на наш комфортабельный автобус, чтобы отвезти вас обратно в ваш отель.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отелей
- Багги сафари продолжительность тура 1,5 - 2 часа
- Что не входит
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится
- Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
- Рекомендации:
- Во-первых, вам следует надеть удобную одежду и обувь для комфортного вождения.
- Во-вторых, возьмите шляпу и солнцезащитные очки, чтобы защитить себя от вредного солнечного света во время Багги Сафари в Сиде. Вы также можете использовать маску, чтобы прикрыть рот, так как мы будем проезжать по пыльным дорогам.
- Наконец, не забудьте зарядить камеру или телефон перед выходом из отеля, чтобы подготовить их к съемке!
- Когда вы выполните эти основные шаги, мы приедем в ваш отель в день тура и отвезем вас к отправной точке сафари в Таврских горах
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
EKM — ваш гид в Сиде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде
Еще несколько похожих предложений в Сиде
Групповая
YoYo
Рафтинг и Багги Сафари
Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря
$40 за 1 человека
Групповая
НАСИБ
Квадро сафари по окрестностям Сиде
Квадро-сафари - экскурсия для любителей драйва и для тех, кто уже заскучал лежать на пляже под зонтиком
от $35 за 1 человека
Групповая
YoYo
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде
Что вас ждет: Рафтинг 12 км Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы Маленький Каньон
$50 за 1 человека
Групповая
Анна
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе
€30 за 1 человека
Групповая
YoYo
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря
$40 за 1 человека
Групповая
Анна
Над Памуккале - на воздушном шаре! Тур из Сиде
Увидеть белоснежные террасы с высоты, прогуляться по Иераполису и отдохнуть в Бассейне Клеопатры
€210 за 1 человека
Индивидуальная
Евген
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Одно из самых живописных мест в окрестностях Антальи - каньон Кёпрюлю
$200 за 1-4 чел.
Групповая
Tez Tour
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Джип-тур. Рафтинг. Что взять с собой: удобную не спадающую обувь для сплава (лучше всего коралловые тапочки
$45 за 1 человека
Групповая
Tunar
Малахитовое царство Турции: Зеленый каньон из Сиде
Приглашаем вас отправиться в Зеленый каньон - одно из самых живописных мест в Таврских горах
$40 за 1 человека
Индивидуальная
Угур
Древний Сиде и водопад Манавгат
Познакомиться с античной историей города, погулять среди руин и полюбоваться каскадом горных вод
205€185 за 1-4 чел.
Индивидуальная
Василиса
Тайны античного Сиде
Погулять по руинам древнеримского города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
€240 за 1-6 чел.
Индивидуальная
Хайдар
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Услышать истории древних руин, сделать снимки широкого водопада и полюбоваться убранством мечети
€175 за 1-3 чел.