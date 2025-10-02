Познакомьтесь с уникальным наследием античной эпохи, которое скрыто за пределами шумных курортов. Это путешествие — возможность увидеть Турцию с новой стороны и прикоснуться к её богатой истории. Тур сочетает исторические открытия, природную красоту и морское приключение.
За один день вы окунетесь в атмосферу Древнего мира, посетите важные памятники и полюбуетесь живописными пейзажами.
Описание экскурсии
На экскурсии вас ждут:
- Церковь Святого Николая: Храм IV века с древними фресками, посвященный святому Николаю.
- Древний город Мира: Античный город с некрополем и скальными гробницами IV века до н. э.
- Античный амфитеатр Демре: Римский театр II века, вмещавший до 10 000 зрителей.
- Затонувший город Кекова: Руины древнего прибрежного города, ушедшего под воду после землетрясений. Увидите остатки домов и лестниц с яхты.
• Замок Калекёй (Симена): Замок XIII века с небольшим римским театром и живописными видами. Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь, не забудьте защиту от солнца.
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
Среда и воскресенье в 04:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святого Николая
- Древний ликийский город Мира
- Древний амфитеатр в Демре
- Затонувший город Кекова
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Услуги русскоговорящего гида-историка
- Обед
- 2-часовая прогулка на яхте в Кекова
Что не входит в цену
- Напитки
- Завтрак
- Входной билет в церковь Святого Николая Угодника - 18$
- Входной билет в Античный город Мира
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и воскресенье в 04:30.
Экскурсия длится около 19 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Александр
2 окт 2025
Входит в следующие категории Сиде
