Экскурсии со скидкой в Сиде 23%

Найдено 15 экскурсий в категории «Со скидкой» в Сиде, цены от €16, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
127 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
8 июля в 04:30
11 июля в 04:30
6754 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
8 часов
35 отзывов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3330 за человека
По древнему Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
23%
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
По древнему Сиде - в мини-группе: античные храмы и римские бани
Погрузитесь в историю Сиде, города с величественной архитектурой. В мини-группе вы увидите античные храмы, римские бани и археологический музей
Начало: В центре античного Сиде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4736 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3330 за человека
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
12 отзывов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2321 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
скидка
6%
Групповая
10 часов
4 отзыва
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1716 за человека
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
10 часов
28 отзывов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: У вашего отеля
9 июля в 09:00
11 июля в 09:00
3330 за человека
Древний Сиде и водопад Манавгат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
8 июля в 15:00
11 июля в 08:00
305275 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
11 июля в 08:30
19 июля в 08:30
750675 за всё до 6 чел.
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июля в 08:30
19 июля в 06:30
861775 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
11 июля в 08:30
19 июля в 08:30
461415 за всё до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
411370 за всё до 4 чел.
Античный Сиде с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240192 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
838755 за всё до 6 чел.
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
611550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зинаида
    3 июля 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Нури интересно рассказывал, отвечал на все вопросы развернуто. Спасибо! В восторге! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
    Очень понравилась экскурсия. Нури интересно рассказывал, отвечал на все вопросы развернуто
  • А
    Анастасия
    3 июля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Хочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до места, не останавливались на рынках
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    с сувениркой, в которые так любят завозить туроператоры, это огромный плюс. Сам каньон невероятно красивый, бирюзовая водичка в окружении гор, ветерочек, прохлада, а за бортом 36 градусов)) фотографии не передают этой красоты. На яхте был русскоговорящий гид, можно было обратиться с любым вопросом. В перерывах были организованы рыбалка и купание, а также вкусный обед. Шутка с Титаником от капитана корабля, как писали в комментариях, и правда была забавной😃 Единственное, что нас очень расстроило - это обратный развоз гостей. Нас забирали с утра из отеля самыми последними и было бы логично вернуться первыми. Но мы дали такой большой крюк, получилась прям обзорная экскурсия по Сиде. Самые последние мы вышли из автобуса, хотя мы были ближе всего к каньону. Обратная дорога получилась утомительной и заняла почти в два раза больше времени, кондиционер в машине, конечно, работал, но до задних сидений он не дотягивает, было душно, поэтому дорогу тяжело было переносить. Через пару дней на эту же экскурсию ездили наши друзья. Их последними забрали, первыми привезли. Ну и на остальных экскурсиях, где мы были, всегда придерживались такой логики.

    Хочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до места
  • А
    Алексей
    2 июля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    В пределах ожиданий, никаких неожиданных проблем. Трансфер в микроавтобусе, приехал вовремя. Водитель знает пару слов по английски. Сел спереди - повезло, сзади душно, но ехать недолго. Вся программа выполнена, отличная прогулка на корабле по водохранилищу. Хороший обед.
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Хотим выразить огромную благодарность Султану за увлекательную экскурсию, интересный рассказ и внимательный подход к каждому! Спасибо!
  • Б
    Биньямин
    29 июня 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Гид был очень доброжелателен и даже забрал нас из отеля на своей машине, хотя это не было включено. Также у него был запас воды для нас на все время экскурсии. Очень ответственный человек, рекомендую всем.
  • O
    Olga
    28 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Каппадокия - это одно из мест, где действительно стоит побывать. Ни пожалели ни об одном из потраченных евро. Экскурсия организована
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    хорошо. Султан - харизматичный, активный гид. Не давал нам скучать ни минуточки. Очень интересный рассказчик и хороший организатор. Первый день - очень активный, мы посетили очень много локаций: подземный город, долины с фантастическими скалами, крепости и храмы вырубленные в этих скалах, на следующий день на рассвете поехал на джипах смотреть воздушные шары. Зрелище, конечно, просто дух захватывает! Наснимали кучу инстаграмных фото. Потратились на ночевку в скальном отеле. Это тоже отдельный, интересный опыт - жить в пещере с джакузи. Обеды за доп. плату - вкусные и очень обильные. Нам понравились. Готовят специально для вегетарианцев или для тех, например, кто не ест говядину - курицу, учитывают пожелания острое/неострое. Небольшое пожелание: более равномерно распределять на 2 дня точки посещения. А то мы в первый день посетили почти все и немного подустали. Зато крепко и сладко спали. В целом экскурсию однозначно рекомендую. Прекрасные впечатления и воспоминания.

  • М
    Марина
    27 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Заказали экскурсию из Сиде в Каппадокию на 2 дня. С 22.06 по 23.06.24. Все очень понравилось. За день до экскурсии
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    подтвердили время трансфера, телефон гида, выслали всю необходимую информацию. Путешествие прошло легко и интересно, все продуманно, остановки, питание, программа, отличный гид. Советую брать обеды (большие порции и вкусно). Красивым завершением поездки стал полет на воздушном шаре.

    Заказали экскурсию из Сиде в Каппадокию на 2 дня. С 22.06 по 23.06.24. Все очень понравилось
  • Г
    Галина
    27 июня 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Отличная экскурсия, приятные виды, хороший катер и обслуживание на нем. И даже простой обед в панорамном ресторане был вкусным (я
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    брала Форель, она была супер!). Нам все понравилось и по окончании экскурсии мы даже не устали. Единственное, что хотелось бы улучшить - это транзит, вернее, информацию на нем - водителю нужно направлять группу, говорить, куда идти, на какой катер. Мы все с нашего автобуса сели первоначально не на свой катер; пришлось пересаживаться.

  • S
    Sega
    23 июня 2024
    Античный Сиде с профессиональным гидом
    Экскурсия очень понравилась. Было все легко и понятно, гид хорошо знал русский язык.
  • T
    Tatiana
    22 июня 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6 и 11. Попросили Нури
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    составить немного сокращённый маршрут с учётом маленьких путешественников. В итоге всё остались довольны, несмотря на жаркую погоду, остановки на рассказ делали только в теньке. Прошлись по основным достопримечательностям древнего города, так и уже нового, построенного в 19 веке. Успели сделать фото, но и осталось желание вернуться ещё и побольше задержаться в каких то местечках. Одежду конечно нужно подбирать максимально комфотную и закрытую от солнца. Благодарны Нури за знакомство с древними цивилизациями, впечатлений много от величия памятников, обязательно вернёмся сюда еще!

    Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
  2. Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
  3. По древнему Сиде - в мини-группе
  4. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  5. Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Акведук
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Археологический музей
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2024
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