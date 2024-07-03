1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
8 июля в 04:30
11 июля в 04:30
67€54 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
33€30 за человека
скидка
23%
Мини-группа
2 часа
По древнему Сиде - в мини-группе: античные храмы и римские бани
Погрузитесь в историю Сиде, города с величественной архитектурой. В мини-группе вы увидите античные храмы, римские бани и археологический музей
Начало: В центре античного Сиде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
47€36 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
33€30 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€21 за человека
скидка
6%
Групповая
10 часов
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17€16 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: У вашего отеля
9 июля в 09:00
11 июля в 09:00
33€30 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
8 июля в 15:00
11 июля в 08:00
305€275 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
11 июля в 08:30
19 июля в 08:30
750€675 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июля в 08:30
19 июля в 06:30
861€775 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
11 июля в 08:30
19 июля в 08:30
461€415 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
411€370 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240€192 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
838€755 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
611€550 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗинаида3 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Нури интересно рассказывал, отвечал на все вопросы развернуто. Спасибо! В восторге! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- ААнастасия3 июля 2024Хочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до места, не останавливались на рынках
- ААлексей2 июля 2024В пределах ожиданий, никаких неожиданных проблем. Трансфер в микроавтобусе, приехал вовремя. Водитель знает пару слов по английски. Сел спереди - повезло, сзади душно, но ехать недолго. Вся программа выполнена, отличная прогулка на корабле по водохранилищу. Хороший обед.
- ЮЮлия30 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность Султану за увлекательную экскурсию, интересный рассказ и внимательный подход к каждому! Спасибо!
- ББиньямин29 июня 2024Гид был очень доброжелателен и даже забрал нас из отеля на своей машине, хотя это не было включено. Также у него был запас воды для нас на все время экскурсии. Очень ответственный человек, рекомендую всем.
- OOlga28 июня 2024Каппадокия - это одно из мест, где действительно стоит побывать. Ни пожалели ни об одном из потраченных евро. Экскурсия организована
- ММарина27 июня 2024Заказали экскурсию из Сиде в Каппадокию на 2 дня. С 22.06 по 23.06.24. Все очень понравилось. За день до экскурсии
- ГГалина27 июня 2024Отличная экскурсия, приятные виды, хороший катер и обслуживание на нем. И даже простой обед в панорамном ресторане был вкусным (я
- SSega23 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Было все легко и понятно, гид хорошо знал русский язык.
- TTatiana22 июня 2024Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6 и 11. Попросили Нури
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Со скидкой»
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