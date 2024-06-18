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скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
4 июля в 04:30
67€54 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Завтра в 04:30
4 июля в 04:30
€110 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман18 июня 2024Всем привет! Гоняли на эту роскошную экскурсию с одним из самых наикрутейших гидов когда-либо - Сердаром (а. к. а Серёга).
- ННаталия15 июня 2024Долго решались оторваться от моря на 2 дня, но ни разу не пожалели, что поехали) Каппадокия- местность с удивительной энергетикой,
- ССветлана4 июня 2024Спасибо большое. Это была незабываемая поездка. Все четко организовано. Как правильно сказал Султан, расслабьтесь и получайте удовольствие. Во всем помог,
- ННадежда20 сентября 2021Экскурсия супер!
- AAnna10 октября 2020Отличная экскурсия
- ЕЕлена28 сентября 2020Гиду Оксане отдельный респект! Благодаря ей Кападокия удалась по полной!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Каппадокия»
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Каппадокия" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 54 до 110 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Сиде, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта