Экскурсии в Каппадокию из Сиде в 2024

Найдено 12 экскурсий в категории «Каппадокия» в Сиде, цены от €54, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
126 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
4 июля в 04:30
6754 за человека
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
14 отзывов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Завтра в 04:30
4 июля в 04:30
110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    18 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Всем привет! Гоняли на эту роскошную экскурсию с одним из самых наикрутейших гидов когда-либо - Сердаром (а. к. а Серёга).
    читать дальше

    Узнал много чего-нового (от Хеттского царства до сегодняшних дней). Всё наглядно, пощупали камушки, полазили по пещерным городам, поскакали по скалам Каппадокии - всё это под соусом роскошных ресторанов 6-звездных Мишленов. Обязательно в допе берите покушать на оба дня. По утренним активностям выбрали "полет на шаре" - ни о чем не пожалели, и вы не пожалейте несчастные грязные зелёные бумажки - оно того стоило. Очень насыщенно, готовьтесь просыпаться оба дня в 3 утра - наверное это единственный недостаток обоих дней =) Тем не менее повторюсь - 12/10, однозначно топ за свои деньги, спОсебо организаторам, гиду и мастеру водителю, и всем тем кто принимал непосредственное участие в этом грандиозном масштабном мероприятии. Ура! =)

    Всем привет! Гоняли на эту роскошную экскурсию с одним из самых наикрутейших гидов когда-либо - СердаромВсем привет! Гоняли на эту роскошную экскурсию с одним из самых наикрутейших гидов когда-либо - Сердаром
  • Н
    Наталия
    15 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Долго решались оторваться от моря на 2 дня, но ни разу не пожалели, что поехали) Каппадокия- местность с удивительной энергетикой,
    читать дальше

    долины выглядят инопланетно, гид Султан вообще супер, влюбились в его обаяние) очень четко и быстро всех распределил по автобусам, потом по отелям на ночевку, легко решал все вопросы, зачаровал своими рассказами, так интересно и не напряжно историю мне не преподавали. . шары на рассвете как картинка из Pinterest) Музей Гереме напрасно убрали из программы, во второй день бы все успели. Заезжали в пару магазинов на обратном пути, быстро все сдегустировали и поехали дальше, не напрягло. Вобщем, поездку рекомендуем)

    Долго решались оторваться от моря на 2 дня, но ни разу не пожалели, что поехали) Каппадокия-Долго решались оторваться от моря на 2 дня, но ни разу не пожалели, что поехали) Каппадокия-Долго решались оторваться от моря на 2 дня, но ни разу не пожалели, что поехали) Каппадокия-Долго решались оторваться от моря на 2 дня, но ни разу не пожалели, что поехали) Каппадокия-
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Спасибо большое. Это была незабываемая поездка. Все четко организовано. Как правильно сказал Султан, расслабьтесь и получайте удовольствие. Во всем помог,
    читать дальше

    сразу откликался на любую просьбу. Видно, как он любит и гордиться своей страной!!! Потрясающая красота, восторг от полета!!!! Единственное пожелание, слишком большой объем информации, все названия имена вехи смешались и не запомнились. Может меньше, но четко. Рассказчик великолепный, с юмором. Большое ему спасибо.

  • Н
    Надежда
    20 сентября 2021
    Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
    Экскурсия супер!
  • A
    Anna
    10 октября 2020
    Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
    Отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    28 сентября 2020
    Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
    Гиду Оксане отдельный респект! Благодаря ей Кападокия удалась по полной!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Каппадокия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
  2. Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Акведук
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Археологический музей
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Каппадокия" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 54 до 110 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Сиде, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта
ХорошоТам