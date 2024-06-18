читать дальше

Узнал много чего-нового (от Хеттского царства до сегодняшних дней). Всё наглядно, пощупали камушки, полазили по пещерным городам, поскакали по скалам Каппадокии - всё это под соусом роскошных ресторанов 6-звездных Мишленов. Обязательно в допе берите покушать на оба дня. По утренним активностям выбрали "полет на шаре" - ни о чем не пожалели, и вы не пожалейте несчастные грязные зелёные бумажки - оно того стоило. Очень насыщенно, готовьтесь просыпаться оба дня в 3 утра - наверное это единственный недостаток обоих дней =) Тем не менее повторюсь - 12/10, однозначно топ за свои деньги, спОсебо организаторам, гиду и мастеру водителю, и всем тем кто принимал непосредственное участие в этом грандиозном масштабном мероприятии. Ура! =)