Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)

Пляжный отдых необходимо разнообразить яркими впечатлениями

4.9
9 отзывов
Пляжный отдых необходимо разнообразить яркими впечатлениями! Приглашаем вас в Памуккале — место, где белоснежные травертины сияют на солнце, а древний город Иераполис готов открыть вам свои тайны.

У вас будет возможность искупаться в термальном бассейне и принять грязевую ванну, а также увидеть бассейн Клеопатры.
Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
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Описание

Экскурсия в Памуккале из Сиде

Экскурсия в Памуккале из Сиде поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Вы можете открыть для себя Памуккале, одно из мест, предпочитаемых любителями путешествий, ищущими исторические и культурные путешествия, по сниженным ценам.
Во время экскурсии в Памуккале из Сиде вы можете посетить белоснежные травертины, такие как хлопок, получить исцеление термальной водой и в грязевой ванне. Добавьте Памуккале в список мест, которых стоит посетить сейчас.
Если вы раньше не видели Памуккале, который является чудом природы, которое ежегодно посещают тысячи туристов, то сейчас самое подходящее время, чтобы начать однодневный тур из Алании. Экскурсия в Памуккале из Сиде, является уникальной возможностью чтобы насладиться красотой, в которой природа и история встречаются в полной мере.

Травертины Памуккале

Первое, что вы должны увидеть в Памуккале, совокупность природы и истории, – это травертины Памуккале с их естественной красотой и эстетическим внешним видом.
Травертины, которые вызывают восхищение своим белым видом, сначала превращаются в гель, когда целебные воды выходят на поверхность и содержащийся в них карбонат кальция выпадает в осадок, а затем он затвердевает, образуя белые травертины.
Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня.
Памуккале, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, также представляют собой важный природный ресурс с точки зрения железа, натрия, калия и магния. Во время экскурсии в Памуккале вы сможете сделать захватывающие фотографии и увидеть культурные открытия, которые станут одним из самых красивых мест для вас.

Программа экскурсии в Памуккале из Сиде

Экскурсия в Памуккале из Сиде начинается с того, что наш трансферный автобус забирает вас из отеля рано утром. Поскольку время встречи в каждом отеле разное, наши сотрудники сообщат вам точное время трансфера во время бронирования.
Памуккале известен не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе Памуккале Тур из Сиде есть мастерская текстиля, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня.
Памуккале издревле имеет очень богатые сельскохозяйственные районы. Здесь выращивают хлопок лучшего качества Турции.
И здесь много текстильных фабрик. Таким образом, мы посетим самый крупный из этих мастерских. При желании можно приобрести продукты для себя или сувениры.
Рекомендуем попробовать вина Памуккале. Эти вина не похожи на те, что продаются на обычных рынках. Мы останавливаемся у винного погреба, чтобы продегустировать вина, произведенные из фруктов, выращенных в этом регионе.
Здесь у вас будет возможность продегустировать разные сорта вин. Более того, это бесплатно. Конечно, любой желающий может купить его в подарок.
После обеда мы с гидом посетим древний город Памуккале. Ваш гид расскажет вам историю Памуккале и покажет его самые важные места, такие как римский амфитеатр, травертины, бассейн Клеопатры, музей.
Вы также найдете возможность поплавать в старинном бассейне. Однако плата за древний бассейн является дополнительной.

Мы прощаемся с Памуккале

После купания в античном бассейне наше время в Памуккале подходит к концу. И встречаемся на стоянке, чтобы вернуться в отели.
Вы приезжаете в гостиницу около 8-10 вечера. Гид имеет право вносить изменения в программу тура при необходимости.
Экскурсия в Памуккале из Сиде– один из незаменимых туристических маршрутов. Мы уверены, что вы останетесь довольны.

Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Памуккале и Иераполису
  • Трансфер от/до отеля
  • Живая экскурсия с комментариями на русском языках
  • Ужин (без напитков)
Что не входит
  • Завтрак
  • Обед
  • Напитки
  • Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры»
  • Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины)
  • Параглайдинг в Памуккале (тандем) (450 метров, полет 10-15 мин) 65$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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