Евгений Н. проводит ещё 4 экскурсии

Загадки древних мастеров

Сагалассос — это город 🏙️ античных фонтанов. При раскопках в городе были найдены 4 фонтана ⛲, причем самый старый был создан еще в I веке до н. э., два из них сейчас — рабочие, причем для подачи воды используется оригинальная, построенная древними мастерами система водопровода.

Кроме фонтанов, там красивая библиотека с мозаичным полом, театр, центральная площадь — агора, а также скальные захоронения. Место не слишком оживленное, поэтому внимательному осмотру достопримечательностей 🏛️ ничто не помешает.

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