Евгений Н. проводит ещё 4 экскурсии

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Фонтаны античного Сагалассоса

Евгений Н.
Евгений Н. – Гид из Сиде
Приглашаю вас на прогулку 👣 по Сагалассосу.

Этот город 🏙️ уникален своим фонтаном, действующим благодаря античной системе водоснабжения – других таких в мире нет.

Мы с вами прогуляемся по его тихим улицам, посмотрим на фонтаны и другие достопримечательности 🏛️.

Атмосфера древнего города поразит вас своим величием и спокойствием, резко контрастирующим с шумными приморскими курортами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €213 за экскурсию

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Фонтаны античного Сагалассоса
Фонтаны античного Сагалассоса
Загадки древних мастеров
Сагалассос — это город 🏙️ античных фонтанов. При раскопках в городе были найдены 4 фонтана ⛲, причем самый старый был создан еще в I веке до н. э., два из них сейчас — рабочие, причем для подачи воды используется оригинальная, построенная древними мастерами система водопровода.
Кроме фонтанов, там красивая библиотека с мозаичным полом, театр, центральная площадь — агора, а также скальные захоронения. Место не слишком оживленное, поэтому внимательному осмотру достопримечательностей 🏛️ ничто не помешает.
Важно знать
  • Экскурсия индивидуальная, а значит, кроме вас и ваших друзей на экскурсии 🧭 никого не будет.
  • Одевайтесь удобнее, там поездка пройдет максимально комфортно
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
  • Трансфер из отеля в Белеке, Кемере, Кунду, Сиде (+ 40 евро)
Начало и место завершения
🚩 Отель
Фонтаны античного Сагалассоса
Фонтаны античного Сагалассоса
Фонтаны античного Сагалассоса
Фонтаны античного Сагалассоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений Н.
Евгений Н.
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