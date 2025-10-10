Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
«Прогулка по старым улицам Сиде — это не просто возможность осмотреть греко-римские руины: я помогу вам ощутить дыхание времени, увидеть след истории в его камнях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
«Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
«Вы изучите памятники Римской и Османской империй: храм Аполлона и римские бани, колонные улицы из мрамора и многое другое»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€247
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 октября 2025По древнему Сиде - в мини-группеОгромная благодарность экскурсоводу Нури! Из-за затянувшейся непогоды, в нашей группе оказались только я и мой муж. Свой рассказ о Древнем
- ООльга7 октября 2025По древнему Сиде - в мини-группеИнтересный рассказчик, вежливый, доброжелательный, увлеченный. Подскажет, где лучше поменять деньги и пообедать. Говорит с легким акцентом, для взрослых понятно без проблем, совсем маленьким детям может быть непонятно.
- AAnastasia3 сентября 2025По древнему Сиде - в мини-группеСпасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по таким историческим местам- это
- ВВалерия31 августа 2025По древнему Сиде - в мини-группеОчень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоем
Жили в Сиде недалеко от античного города,
- ДДарья7 августа 2025По древнему Сиде - в мини-группеОстались под большим впечатлением от экскурсии! Гид прекрасно провёл нас по городу, увлекательно и живо рассказывая о его истории, архитектуре
- ЕЕлена30 июля 2025По древнему Сиде - в мини-группеОтличная содержательная экскурсия по Античному городу Сиде. Хороший маршрут. Спасибо гиду Нури за информативность, доброжелательность, отзывчивость. Однозначно рекомендую и гида, и саму экскурсию.
- ЕЕлена29 июля 2025По древнему Сиде - в мини-группеБольшое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело незаметно и очень наполнено, узнали много интересного, на любой вопрос Нури знал ответ и все это на русском, правильном языке. Очень рекомендую экскурсовода!
- ВВероника29 июля 2025По древнему Сиде - в мини-группеВчера посетили Старый город
Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂
Всем хочу посоветовать этого замечательного человека.
- ААлександра25 июля 2025По древнему Сиде - в мини-группеЭкскурсия и экскурсовод очень понравились! Нури не только рассказывал то, что было заготовлено, но и отвечал на все мои вопросы. Экскурсия такой длины, что не успеваешь устать - оптимально.
- ААнастасия24 июля 2025По древнему Сиде - в мини-группеВ первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю, нам повезло, так как
- ТТатьяна22 июля 2025По древнему Сиде - в мини-группеОчень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провели три незабываемых часа. Общим
- MMarina17 июля 2025По древнему Сиде - в мини-группеБыли на экскурсии по древнему Сиде 12.07.2025. Очень понравилось содержание, подача материала, много интересных фактов, посещение музея и прогулка к
- ККристина10 июля 2025По древнему Сиде - в мини-группе10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть более 2-х часов. Не
- ААлёна27 июня 2025По древнему Сиде - в мини-группеОчень интересный продуманный маршрут. Было приятно погрузиться в историю в компании такого знающего рассказчика. Прекрасно провели время.
- ТТамара22 июня 2025По древнему Сиде - в мини-группеХотим сказать большое спасибо нашему гиду Нури, за проведенную экскурсию по стратому городу Сиде. Было очень интересно, информативно и красиво)
- ММария21 июня 2025По древнему Сиде - в мини-группеОтличная экскурсия, все понравилось!
- ЕЕвгения18 июня 2025По древнему Сиде - в мини-группеЭкскурсия понравилась. Неспеша прогулялись по Античному Сиде, посетили музей, сделали много красивых фотографий. Нури рассказал много интересных фактов о раскопках, о Сиде. Экскурсию и гида рекомендую.
- ННаталья17 июня 2025По древнему Сиде - в мини-группеНам очень понравилась экскурсия,всё было вовремя,очень доброжелательный гид Нури,интересно и с временем на фотографии,остановкой в туалет. Ответил на все наши вопросы,не затянуто,очень интересные экспонаты в музее,обязательно стоит посетить.
- ДДарья11 июня 2025По древнему Сиде - в мини-группеСпасибо большое Нури за экскурсию по Сиде! Так вышло, что я была одна в группе, и получилась индивидуальная экскурсия)
Обошли все
- ННаталья9 мая 2025По древнему Сиде - в мини-группеВчера были на экскурсии по древнему городу Сиде, получилось, что экскурсия была только для нас с супругом, при бронировании нам
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 247 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сиде. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод