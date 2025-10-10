Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Сиде, цены от €247, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Пешая
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
«Прогулка по старым улицам Сиде — это не просто возможность осмотреть греко-римские руины: я помогу вам ощутить дыхание времени, увидеть след истории в его камнях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
«Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Античный Сиде с профессиональным гидом
На машине
4 часа
-
15%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
«Вы изучите памятники Римской и Османской империй: храм Аполлона и римские бани, колонные улицы из мрамора и многое другое»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€247€290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 октября 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Огромная благодарность экскурсоводу Нури! Из-за затянувшейся непогоды, в нашей группе оказались только я и мой муж. Свой рассказ о Древнем
    читать дальше

    Сиде гид начал с комментариев к впечатляющему фильму в Туристическом центре. Потом мы прошлись вдоль информационных щитов там же… Где Нури убедительно продемонстрировал влияние древнегреческой и более поздней древнеримской культуры на развитие Античного Сиде. Затем мы направились в Древний город. Остановились у фонтана Нимфаеум, за которым располагались общественные бани. Далее проследовали по улице C1 вдоль развалин двухэтажных домов времен Римской Империи с водопроводом и канализацией. Дошли до музея Сиде… Где экскурсовод показал недюжинную эрудицию в знании предметов экспозиции музея. К сожалению, его рассказ был прерван из-за проблемы со здоровьем моего мужа. И Нури проявил себя не только, как профессиональный гид, но и как замечательный отзывчивый человек, оказав нам всемерную помощь. Огромная благодарность Вам, Нури! Мы обязательно вернемся к Вам и продолжим нашу экскурсию)))

  • О
    Ольга
    7 октября 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Интересный рассказчик, вежливый, доброжелательный, увлеченный. Подскажет, где лучше поменять деньги и пообедать. Говорит с легким акцентом, для взрослых понятно без проблем, совсем маленьким детям может быть непонятно.
  • A
    Anastasia
    3 сентября 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по таким историческим местам- это
    читать дальше

    совсем по-другому! Понятное изложение информации, очень понравилось! И классная альтернатива всем экскурсиям, которые предлагают в отелях. Отдельное спасибо, что не отменили экскурсию, тк я была одна- супер, большое спасибо! И удачи! 🍀

    Спасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом поСпасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом поСпасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом поСпасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом поСпасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом поСпасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом поСпасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом поСпасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом поСпасибо большое Нури за экскурсию! Обязательно всем рекомендую, потому что гулять со смыслом и рассказом по
  • В
    Валерия
    31 августа 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Очень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоем

    Жили в Сиде недалеко от античного города,
    читать дальше

    но, конечно, когда гуляешь сам, это совсем не то. Видишь красивые места и сооружения, но не понимаешь, что за этим стоит. На экскурсии же все раскрывается совсем по-другому, в голове выстраиваются причинно-следственные связи

    Спасибо за такое содержательное и интересное знакомство с Сиде 💙

    Очень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоемОчень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоемОчень понравилась прогулка с Нури! Получилась индивидуальная экскурсия, мы с мужем были только вдвоем
  • Д
    Дарья
    7 августа 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Остались под большим впечатлением от экскурсии! Гид прекрасно провёл нас по городу, увлекательно и живо рассказывая о его истории, архитектуре
    читать дальше

    и повседневной жизни. Было видно, что он действительно знает и любит свой город, а его рассказ оказался не только информативным, но и очень интересным.

    Особенно понравилось, как гармонично сочетались исторические факты, любопытные детали и современные реалии – это помогло лучше прочувствовать атмосферу места. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет глубже узнать город и получить удовольствие от прогулки!

    Спасибо за отличный день!

  • Е
    Елена
    30 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Отличная содержательная экскурсия по Античному городу Сиде. Хороший маршрут. Спасибо гиду Нури за информативность, доброжелательность, отзывчивость. Однозначно рекомендую и гида, и саму экскурсию.
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело незаметно и очень наполнено, узнали много интересного, на любой вопрос Нури знал ответ и все это на русском, правильном языке. Очень рекомендую экскурсовода!
    Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетелоБольшое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетелоБольшое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело
  • В
    Вероника
    29 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Вчера посетили Старый город
    Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂
    Всем хочу посоветовать этого замечательного человека.
    читать дальше

    Огромные запасы знания,любовь к истории и умение преподнести материал,нас просто покорили. Нам повезло,мы были одни,своей семьей. Экскурсия получилась индивидуальной. Время пролетело незаметно,три часа,как 5 мин. Приедем еще 👍🤣

    Вчера посетили Старый городВчера посетили Старый городВчера посетили Старый городВчера посетили Старый городВчера посетили Старый город
  • А
    Александра
    25 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Экскурсия и экскурсовод очень понравились! Нури не только рассказывал то, что было заготовлено, но и отвечал на все мои вопросы. Экскурсия такой длины, что не успеваешь устать - оптимально.
  • А
    Анастасия
    24 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю, нам повезло, так как
    читать дальше

    мы на экскурсии были одни, получилась даже индивидуальная экскурсия у нас. Экскурсия нам очень понравилась, Нури интересно и подробно всё нам рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Ещё Нури хороший фотограф😄 сам предлагал и фотографировал нас, за это ему отдельное спасибо) будете в Сиде или рядом, то обязательно берите данную экскурсию.

    В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаюВ первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаюВ первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаюВ первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Очень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провели три незабываемых часа. Общим
    читать дальше

    решением группы еще посетили дополнительно за 5 евро закрытый музей,о чем ни капли не пожалели. Мы поняли где мы находимся и что происходило на этой земле,просто пройти и посмотреть конечно впечатляет,но понимание что это и почему именно так оно бесценно.
    Так же отметить Нури,он сам проводил экскурсию интеллигент,профессионал любящий свое дело,это чувствуется и это тоже дало плюс в общее впечатление.
    Подойдет всем эта экскурсия в плане ознакомления,только возможно у кого проблемы со здоровьем будет выдержать столько времени на ногах и жарко естественно. Мы были с 17.00 и когда закончили было желание остаться и погулять по набережной,чтобы осмыслить увиденное и главное услышанное с тем как сейчас там,как меняется время и события.
    Спасибо за экскурсия,было очень интересно и познавательно,всем рекомендую,не пожалеете!

    Очень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провелиОчень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провелиОчень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провелиОчень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провелиОчень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провелиОчень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провели
  • M
    Marina
    17 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Были на экскурсии по древнему Сиде 12.07.2025. Очень понравилось содержание, подача материала, много интересных фактов, посещение музея и прогулка к
    читать дальше

    порту. Экскурсия шла даже больше времени, чем планировалось, было очень интересно. Нури порекомендовал также, где можно поужинать и купить сувениры. Прекрасный вечер и прекрасные впечатления. Без этого поездка в Сиде была бы не столь содержательной. Спасибо гиду!

  • К
    Кристина
    10 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть более 2-х часов. Не
    читать дальше

    согласна, что всю информацию можно взять из интернета. Намного интереснее и полезнее услышать её от профессионального гида и местного жителя! Нури хороший рассказчик, легко и доступно всё объясняет. Он обратил наше внимание на такие вещи, которые при самостоятельной прогулке мы даже и не заметили бы!
    Я считаю, что с гидом нам очень повезло, приятный в общении, тактичный, старался, чтобы нам было комфортно. Да, и отмечу хорошее знание русского языка, его акцент меня лично совсем не напрягал.
    Нури, спасибо, что познакомили нас с очаровательным городом Сиде ❤️

    10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть
  • А
    Алёна
    27 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Очень интересный продуманный маршрут. Было приятно погрузиться в историю в компании такого знающего рассказчика. Прекрасно провели время.
  • Т
    Тамара
    22 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Нури, за проведенную экскурсию по стратому городу Сиде. Было очень интересно, информативно и красиво)
    Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Нури, за проведенную экскурсию по стратому городу Сиде. Было очень интересно, информативно и красиво)Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Нури, за проведенную экскурсию по стратому городу Сиде. Было очень интересно, информативно и красиво)Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Нури, за проведенную экскурсию по стратому городу Сиде. Было очень интересно, информативно и красиво)
  • М
    Мария
    21 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Отличная экскурсия, все понравилось!
    Отличная экскурсия, все понравилось!Отличная экскурсия, все понравилось!Отличная экскурсия, все понравилось!Отличная экскурсия, все понравилось!Отличная экскурсия, все понравилось!
  • Е
    Евгения
    18 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Экскурсия понравилась. Неспеша прогулялись по Античному Сиде, посетили музей, сделали много красивых фотографий. Нури рассказал много интересных фактов о раскопках, о Сиде. Экскурсию и гида рекомендую.
  • Н
    Наталья
    17 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Нам очень понравилась экскурсия,всё было вовремя,очень доброжелательный гид Нури,интересно и с временем на фотографии,остановкой в туалет. Ответил на все наши вопросы,не затянуто,очень интересные экспонаты в музее,обязательно стоит посетить.
    Нам очень понравилась экскурсия,всё было вовремя,очень доброжелательный гид Нури,интересно и с временем на фотографии,остановкой в туалетНам очень понравилась экскурсия,всё было вовремя,очень доброжелательный гид Нури,интересно и с временем на фотографии,остановкой в туалетНам очень понравилась экскурсия,всё было вовремя,очень доброжелательный гид Нури,интересно и с временем на фотографии,остановкой в туалетНам очень понравилась экскурсия,всё было вовремя,очень доброжелательный гид Нури,интересно и с временем на фотографии,остановкой в туалет
  • Д
    Дарья
    11 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Спасибо большое Нури за экскурсию по Сиде! Так вышло, что я была одна в группе, и получилась индивидуальная экскурсия)
    Обошли все
    читать дальше

    основные достопримечательности, также зашли в музей (Нури также рассказал там об экспонатах), завершили все у храмов Аполлону и Афине. 1,5 часа пролетели незаметно) Обязательно порекомендую знакомым, если будут в Сиде.
    Еще раз большое спасибо🤗

    Спасибо большое Нури за экскурсию по Сиде! Так вышло, что я была одна в группе, и получилась индивидуальная экскурсия)Спасибо большое Нури за экскурсию по Сиде! Так вышло, что я была одна в группе, и получилась индивидуальная экскурсия)Спасибо большое Нури за экскурсию по Сиде! Так вышло, что я была одна в группе, и получилась индивидуальная экскурсия)Спасибо большое Нури за экскурсию по Сиде! Так вышло, что я была одна в группе, и получилась индивидуальная экскурсия)
  • Н
    Наталья
    9 мая 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Вчера были на экскурсии по древнему городу Сиде, получилось, что экскурсия была только для нас с супругом, при бронировании нам
    читать дальше

    подтвердили, что проведут экскурсию даже если будет один турист! Очень профессиональный подход! Сама экскурсия помогает прикоснуться к античной истории, полюбоваться великолепными архитектурными шедеврами в компании знающего доброжелательного гида. Nuri посоветовал отличный ресторан с прекрасным видом и вкусной кухней. На обратном пути любовались вечерней подсветкой. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
  2. Ваш идеальный день в Анталье
  3. Античный Сиде с профессиональным гидом
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Античный город
  2. Памуккале
  3. Водопад Манавгат
  4. Самое главное
  5. Амфитеатр
  6. Храм Аполлона
  7. Каньоны Кепрюлю
  8. Площадь Агора
  9. Сельге
  10. Акведук
Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 247 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сиде. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод