читать дальше

решением группы еще посетили дополнительно за 5 евро закрытый музей,о чем ни капли не пожалели. Мы поняли где мы находимся и что происходило на этой земле,просто пройти и посмотреть конечно впечатляет,но понимание что это и почему именно так оно бесценно.

Так же отметить Нури,он сам проводил экскурсию интеллигент,профессионал любящий свое дело,это чувствуется и это тоже дало плюс в общее впечатление.

Подойдет всем эта экскурсия в плане ознакомления,только возможно у кого проблемы со здоровьем будет выдержать столько времени на ногах и жарко естественно. Мы были с 17.00 и когда закончили было желание остаться и погулять по набережной,чтобы осмыслить увиденное и главное услышанное с тем как сейчас там,как меняется время и события.

Спасибо за экскурсия,было очень интересно и познавательно,всем рекомендую,не пожалеете!