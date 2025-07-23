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Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде

Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
В провинции Анталья, недалеко от живописного города Сиде, находятся два величественных античных города - Перге и Аспендос, которые являются свидетелями великой истории и культуры прошлого.

Эти места хранят в себе невероятные
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архитектурные сооружения: от внушительных амфитеатров до древних ворот и фонтанов.

Посетители смогут увидеть театр на 12 тысяч мест в Перге, который был крупным портом Памфилии и играл значительную роль в распространении христианства. Аспендос поражает своим прекрасно сохранившимся амфитеатром II века и древним акведуком.

Экскурсия предоставит не только возможность увидеть эти уникальные памятники архитектуры, но и узнать множество интересных фактов о жизни людей в этих местах много веков назад, их культуре и истории.

Входные билеты и еда оплачиваются отдельно, что позволяет гостям самостоятельно планировать свой день и делает эту экскурсию идеальным выбором для тех, кто желает глубже погрузиться в историю и культуру античного мира

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю античных городов
  • 🏛 Величественные амфитеатры и архитектура
  • 👣 Следы Александра Македонского и апостола Павла
  • 🗺 Уникальные экскурсии с профессиональными гидами
  • 🎟 Возможность увидеть древние руины Перге и Аспендоса
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде

Что можно увидеть

  • Театр на 12 тысяч мест
  • Стадион
  • Бани
  • Ворота в виде округлых башен
  • Торговая площадь
  • Фонтан
  • Церковь
  • Акрополь
  • Амфитеатр II века
  • 15-километровый акведук

Описание экскурсии

Перге: путешествие во времени

Вы познакомитесь с историей античного города Перге и увидите его основные достопримечательности, дошедшие до наших дней: стадион, бани, ворота в виде округлых башен, торговую площадь, фонтан, церковь и акрополь. Я расскажу, как Перге стал крупным портом Памфилии, как он повлиял на распространение христианства и кто был его покровительницей. А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал.

Руины Аспендоса

Аспендос — еще один древний город в окрестностях Антальи. Вы узнаете, кто его основал, на какую эпоху пришелся его экономический и культурный расцвет, почему некоторое время он использовался как караван-сарай и церковь под открытым небом. Рассмотрите прекрасно сохранившийся амфитеатр II века и 15-километровый акведук.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Перге — 11 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Аспендос — 15 € с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и увлекательно рассказал обо всех достопримечательностях, создав атмосферу настоящего погружения в прошлое. Древний город Перге впечатлил своей масштабностью, театр в Аспендосе восхитил архитектурой. Организация на высоте, удобный и комфортный трансфер. Получили море положительных эмоций и новых знаний! Рекомендую всем!
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и+2
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и
Экскурсия в Перге и Аспендос — отличный выбор для любителей истории! Наш экскурсовод Угур доступно и
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Никита
Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и любит историю своей страны, слушать его очень интересно! Поскольку это была индивидуальная экскурсия, мы гуляли и фотографировались столько, сколько нам хотелось. В конце экскурсии мы угощались вкусным турецким мороженым и беседовали с Угуром, он очень приятный человек:)
Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и
Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и
Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и
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В
Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться с настоящей Турецкой кухней:)
Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться
Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться
Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться
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Алла
В сопровождении Угура я посетила интересные для любителей истории, к коим себя отношу, места. Сначала мы остановились, чтобы полюбоваться на Сельджукский мост через реку Кёпрючай (он построен на фундаменте некогда
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римского моста), а также впечатляющее по своим масштабам и протяженности сооружение - древнеримский акведук.
В Аспендосе посетили античный театр, во время экскурсии я узнала об истории самого Аспендоса и легендах города. Интересно было побродить по руинам красивого древнего города Перге, основанного после Троянской войны. Это одно из немногих мест, где античные развалины так хорошо сохранились. Порадовало, что здесь можно увидеть не только фундаменты и пару колонн, тут сохранились здания почти целиком, районы, дороги и водные артерии города, невероятный амфитеатр, две городские античные бани, фонтаны и палестры. К сожалению, скульптуры были перевезены в музей Анталии, не потрудились сделать и оставить копии, которые просто необходимы для воссоздания общего антуража эпохи.
И в завершение экскурсии мы поехали на водопад Куршунлу, который расположен в большой парковой зоне, в окружении сосновых деревьев и кустарников, где обитает огромное количество разнообразных птиц. По его территории передвигаются забавные черепашки. Хотя сам водопад в этот период - простые струйки, но впечатление от посещения этого прохладного оазиса в лесу осталось потрясающим.
Уруг - хороший аттестованный экскурсовод: информированный, интеллигентный человек. Сложилось ощущение, что экскурсии для него не просто зарабатывание денег, он знает то, о чем говорит (а не повторяет заученные тексты). Он выделял самые интересные факты и рассказывал запоминающиеся истории. Понимаю, что Угур сотни раз рассказывает одно и то же другим туристам, но хотелось в рассказы добавить немного эмоций.
Сама экскурсия заняла всего полдня. Если оценивать по критерию соотношения содержания экскурсии и ее стоимости, полагаю, что следует добавить в нее объект-другой, например, античный город Термессос, либо завершить ее посещением Музея в Анталье. Учитывая, что там хранятся экспонаты с посещенных ранее объектов, то это было бы отличным и весьма полезным завершающим штрихом экскурсии, который придал бы ей законченность.

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И
Добрый день! Находясь на отдыхе в Турции,решили совершить путешествие в древний город Сагалассос,по дороге посетить озеро Салда и лавандовые поля. Но по ряду причин самостоятельную поездку осуществить не удалось и
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здесь нам пришел на помощь Угур! Очень быстро и грамотно спланировал поездку. Экскурсия началась с первых минут,по дороге мы получили много интересной информации. На объектах мы находились столько времени,сколько пожелаем,никто нас не торопил. Вся поездка заняла примерно 14-15 часов. Угур прекрасно владеет руским языком и обладает не только обширными знаниями,но и чувством юмора). В следующие поездки с удовольствием еще раз воспользуемся его услугами. Спасибо Угуру за прекрасно проведенное время!

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К
Эта экскурсия - для гурманов, Перге производит ошеломительное впечатления, даже если Вы уже многое видели и в Греции, и в Италии. Роскошные античные улицы с колоннами, термы, мозаики на тротуарах
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водопроводы и фонтаны. Театр Перге - несравним ни с чем, атмосферу театра чувствуешь через ХХ веков! И конечно, с рассказами Угура - про гладиаторов, правителей города, их традиции, как развивался город,- все оживает! И возникает почти живой диалог эпох! Можно провести здесь и 3, и 5 часов - будет мало. Спасибо Угуру - большое мастерство так провести экскурсию!

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