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римского моста), а также впечатляющее по своим масштабам и протяженности сооружение - древнеримский акведук.

В Аспендосе посетили античный театр, во время экскурсии я узнала об истории самого Аспендоса и легендах города. Интересно было побродить по руинам красивого древнего города Перге, основанного после Троянской войны. Это одно из немногих мест, где античные развалины так хорошо сохранились. Порадовало, что здесь можно увидеть не только фундаменты и пару колонн, тут сохранились здания почти целиком, районы, дороги и водные артерии города, невероятный амфитеатр, две городские античные бани, фонтаны и палестры. К сожалению, скульптуры были перевезены в музей Анталии, не потрудились сделать и оставить копии, которые просто необходимы для воссоздания общего антуража эпохи.

И в завершение экскурсии мы поехали на водопад Куршунлу, который расположен в большой парковой зоне, в окружении сосновых деревьев и кустарников, где обитает огромное количество разнообразных птиц. По его территории передвигаются забавные черепашки. Хотя сам водопад в этот период - простые струйки, но впечатление от посещения этого прохладного оазиса в лесу осталось потрясающим.

Уруг - хороший аттестованный экскурсовод: информированный, интеллигентный человек. Сложилось ощущение, что экскурсии для него не просто зарабатывание денег, он знает то, о чем говорит (а не повторяет заученные тексты). Он выделял самые интересные факты и рассказывал запоминающиеся истории. Понимаю, что Угур сотни раз рассказывает одно и то же другим туристам, но хотелось в рассказы добавить немного эмоций.

Сама экскурсия заняла всего полдня. Если оценивать по критерию соотношения содержания экскурсии и ее стоимости, полагаю, что следует добавить в нее объект-другой, например, античный город Термессос, либо завершить ее посещением Музея в Анталье. Учитывая, что там хранятся экспонаты с посещенных ранее объектов, то это было бы отличным и весьма полезным завершающим штрихом экскурсии, который придал бы ей законченность.