Эти места хранят в себе невероятные
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю античных городов
- 🏛 Величественные амфитеатры и архитектура
- 👣 Следы Александра Македонского и апостола Павла
- 🗺 Уникальные экскурсии с профессиональными гидами
- 🎟 Возможность увидеть древние руины Перге и Аспендоса
Что можно увидеть
- Театр на 12 тысяч мест
- Стадион
- Бани
- Ворота в виде округлых башен
- Торговая площадь
- Фонтан
- Церковь
- Акрополь
- Амфитеатр II века
- 15-километровый акведук
Описание экскурсии
Перге: путешествие во времени
Вы познакомитесь с историей античного города Перге и увидите его основные достопримечательности, дошедшие до наших дней: стадион, бани, ворота в виде округлых башен, торговую площадь, фонтан, церковь и акрополь. Я расскажу, как Перге стал крупным портом Памфилии, как он повлиял на распространение христианства и кто был его покровительницей. А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал.
Руины Аспендоса
Аспендос — еще один древний город в окрестностях Антальи. Вы узнаете, кто его основал, на какую эпоху пришелся его экономический и культурный расцвет, почему некоторое время он использовался как караван-сарай и церковь под открытым небом. Рассмотрите прекрасно сохранившийся амфитеатр II века и 15-километровый акведук.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Перге — 11 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Аспендос — 15 € с человека, дети до 8 лет бесплатно
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды