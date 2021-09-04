Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде

Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой

5
3 отзыва
В провинции Анталья сохранилось множество величественных артефактов прошлого.

Вы увидите грандиозные античные амфитеатры, стены, ворота, остатки площадей и церквей.

Я расскажу, как жили здесь люди много веков назад, как с этими местами связаны Александр Македонский и апостол Павел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде

Что вас ожидает

Перге: путешествие во времени

Вы познакомитесь с историей античного города Перге и увидите его основные достопримечательности, дошедшие до наших дней: театр на 12 тысяч мест, стадион, бани, ворота в виде округлых башен, торговую площадь, фонтан, церковь и акрополь. Я расскажу, как Перге стал крупным портом Памфилии, как он повлиял на распространение христианства и кто был его покровительницей. А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал.

Руины Аспендоса

Аспендос — еще один древний город в окрестностях Антальи. Вы узнаете, кто его основал, на какую эпоху пришелся его экономический и культурный расцвет, почему некоторое время он использовался как караван-сарай и церковь под открытым небом. Рассмотрите прекрасно сохранившийся амфитеатр II века и 15-километровый акведук.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Перге — 60 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно, Аспендос — 60 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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3 настоящих отзыва от туристов

А
4 сен 2021
Спасибо Угуру за экскурсию по древним городам Перге и Аспендос. Очень интересно об отличиях греческих, римских и византийских городов. Узнали, чем римский театр отличается от греческого, что главная улица римского города не особо отличается по планировке от современных. Все прошло на «отлично»!
В
28 авг 2021
Экскурсия очень понравилась, гид отлично разбирается в своём деле! Очень понятно и доступно рассказывает про местные культурные памятники, может дать совет по поводу экскурсий. Знает российские реалии - это помогло в нахождении общего языка. Поездка была приятной и оставила хорошие впечатления. Всем рекомендую!
И
4 авг 2021
Добрый день! Находясь на отдыхе в Турции, решили совершить путешествие в древний город Сагалассос, по дороге посетить озеро Салда и лавандовые поля. Но по ряду причин самостоятельную поездку осуществить не удалось и здесь нам пришел на помощь Угур! Очень быстро и грамотно спланировал поездку. Экскурсия началась с первых минут, по дороге мы получили много интересной информации. На объектах мы находились столько времени, сколько пожелаем, никто нас не торопил. Вся поездка заняла примерно 14-15 часов. Угур прекрасно владеет руским языком и обладает не только обширными знаниями, но и чувством юмора). В следующие поездки с удовольствием еще раз воспользуемся его услугами. Спасибо Угуру за прекрасно проведенное время!

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