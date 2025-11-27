Чтобы получить целостное впечатление о богатом прошлом и красоте Средиземноморского побережья Турции, отправимся к легендарным руинам античного Сиде. Исследуем музей под открытым небом и древний театр. Вы услышите живые рассказы о римской эпохе, а затем отдохнёте у водопада. Насыщенная поездка раскроет историческую глубину этих прекрасных мест.
Описание экскурсии
Античный Сиде
- Вы пройдёте по улицам, которым более двух тысяч лет
- Увидите один из крупнейших в регионе амфитеатров. Здесь словно оживают сцены гладиаторских боёв и представлений
- Рассмотрите живописные руины храмов Аполлона и Афины — считается, что именно здесь встречались Клеопатра и Марк Антоний
- Узнаете, почему Сиде стал важным портом Римской империи и как в архитектуре отразилась его религиозная и политическая значимость
- У Агоры и городских ворот поговорим о повседневной жизни, торговле, рабстве и развлечениях в античные времена
Набережная и пляжи
Коротко остановимся у побережья Сиде, чтобы выпить кофе (по желанию) и сделать фотографии на фоне руин и морской глади.
Археологический музей в здании римских терм II века
- Вы увидите античные мозаики, саркофаги с рельефами, статуи богов и героев
- Выясните, как использовались термы, как они были устроены и почему играли важную роль в общественной жизни
- Этот небольшой, но содержательный музей поможет соединить увиденные руины с конкретными историческими образами
Водопад Манавгат
Вода здесь не падает с большой высоты, но ширина потока и его шум создают ощущение силы и свежести. Отличное место для передышки, лёгкой прогулки вдоль берега и фотографий.
Легендарный римский театр Аспендос
- Вы оцените потрясающую акустику — голос со сцены отчётливо слышен даже в последних рядах
- Раскроете, как римляне строили такие сооружения без современных технологий и почему этот римский театр, в отличие от других, до сих пор используется для концертов и оперных постановок
- Увидите остатки древнего акведука, который доставлял воду в город
Примерный план экскурсии:
8:30 — выезд из Сиде
9:15–10:15 — Аспендос: прогулка по античному театру
10:15–10:45 — переезд
10:45–11:15 — водопад Манавгат
11:15–11:30 — переезд в Сиде
11:30–13:00 — прогулка по античному Сиде: амфитеатр, храмы, набережная
13:00–13:30 — музей Сиде
13:30–14:30 — обед в кафе у моря (по желанию)
14:30 — окончание экскурсии, возвращение в отель или по договорённости
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes Vito или аналогичного класса с кондиционером
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — в общей сложности примерно €22 за чел., а также обед — по желанию, средний чек €10–15 за чел.
- К сожалению, маршрут не подходит людям с ограниченной подвижностью, т. к. Включает участки с подъёмами и каменными дорожками
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 132 туристов
Мы начинали со Стамбула, но теперь наши маршруты охватывают и другие удивительные места Турции. По суше или по воде, на автомобиле, яхте, пароме или пешком — мы покажем страну в её настоящей красоте. С нами вы сможете насладиться путешествием в неспешной атмосфере, открывая Турцию так, как её видят местные.
