Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
€415 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир6 августа 2023Наш гид была Фотма. Экскурсия была максимально результативна. Все по делу, ничего лишнего. Сама Фотма - душа человек, можно поговорить на любые темы. Рекомендую на все 150%.
- ООльга29 июня 2022Посетили с Угуром экскурсию в Анталью 22.06.22. Остались довольны: экскурсия состоялась в удобное нам время, прогулка по старому городу пришлась
- ИИван10 июня 2022Угур - прекрасный экскурсовод, рассказчик, собеседник и организатор… экскурсия была интересной и познавательной… даже детям все очень понравилось, хотя их заинтересовать историей и этнографией очень непросто…)) также много узнали и о современной Турции… спасибо, Угур!!
- ММария7 ноября 2021Очень понравилась экскурсия и наш гид Угур: забрал из отеля на своей машине, показал самые красивые места Антальи, рассказал о современной жизни в городе и его истории. Водопад и Калеичи потрясающе красивы))! Спасибо!
- ООльга1 октября 2021Очень хорошая экскурсия! Гид Угур Бешли прекрасно знает историю страны и края, но не перегружает туристов историческими подробностями. При этом
- ЕЕлена20 июля 2021Экскурсия очень понравилась! Гид очень приятный человек, интересно преподносит информацию, спокойно водит машину, так что насчет этого можно не беспокоиться.
- ММарина15 июля 2021Сегодня мы побывали в старом городе Антальи и на водопаде Дюден вместе с гидом Угуром. Экскурсия очень понравилась. В Анталии
- OOlga12 июля 2021Пользуюсь сайтом tripster не первый год и очень рада, что в Турции он меня тоже не подвёл! Спасибо за замечательного,
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Анталья»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Анталья" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 415. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.48 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Анталья», 13 ⭐ отзывов, цены от €350. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль