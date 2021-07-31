Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.
Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.
04:00 – 05:00 Отправление из отеля (в регионе Сиде)
06:30 — 07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен
09:30 — 10:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают лавандовые поля (свободное время 2 часа)
12:00 — 12:15 Панорамная остановка возле Озера Бурдур, отдаленно напоминающего озеро Салда
13:00 — 13:30 Остановка на обед возле озера Салда
14:00 — 14:30 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)
17:30 — 18:00 Остановка на обед г. Чавдыр (шведский стол)
21:00 – 22:00 Возвращение в отели (в регионе Сиде)
— Трансфер от/до вашего отеля
— Питание на экскурсии: завтрак, обед и ужин (напитки оплачиваются отдельно)
— Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях