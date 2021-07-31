Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда

Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей

4
1 отзыв
Групповая
В этом туре объединились турецкие Мальдивы и Прованс.

На автобусе в группе до 40 человек вы отправитесь к красочному озеру Салда, отдохнёте среди белых песков и искупаетесь в прохладной и чистой воде.

А поля лаванды очаруют своим ароматом и подарят новые декорации для снимков!
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.

Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.

Программа

04:00 – 05:00 Отправление из отеля (в регионе Сиде)
06:30 — 07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен
09:30 — 10:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают лавандовые поля (свободное время 2 часа)
12:00 — 12:15 Панорамная остановка возле Озера Бурдур, отдаленно напоминающего озеро Салда
13:00 — 13:30 Остановка на обед возле озера Салда
14:00 — 14:30 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)
17:30 — 18:00 Остановка на обед г. Чавдыр (шведский стол)
21:00 – 22:00 Возвращение в отели (в регионе Сиде)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды
  • Программа (тайминг) может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)
  • Экскурсия проходит без шопинга
  • Расстояние от центра Сиде до лавандовых полей 220 км
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до вашего отеля
— Питание на экскурсии: завтрак, обед и ужин (напитки оплачиваются отдельно)
— Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
И
31 июля 2021
Выбрали эту экскурсию так как хотели полетать на шарах и стоимость полета уже включена. Полет был шикарный, экскурсовод хорошо знаеь историю и интересно рассказывает. 4 звезды, так как не хватило времени на древний город. 2 часа дается на прогулку и изучение. Для такого интересного места - маловато. Пока везде почмотришь, пока в бассейне искупаешься, пока сфотографируешься. Винный звод очень понравился. Купили 4 вида вина, так как не смогли определиться какой вкуснее😂 в целом и общем - рекомендую)

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