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Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде к лавандовым полям и озеру Салда. Вдохните ароматы Прованса и насладитесь красотой Турецких Мальдив
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
€50 за человека
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Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666€600 за всё до 4 чел.
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10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
483€435 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июля 202325 июня 2023 года лавандовые поля еще не цвели. Предполагаю, честнее было бы экскурсию отменить.. Если цель Вашей поездки фотосессия в лавандовых полях, то не не рккомендую к посещению. ранее 15 июля. Фото от 25.06.
- ЛЛеля28 июля 2022Очень рекомендую эту экскурсию! Красота невероятная!!! Озеро Салда настоящая жемчужина!!! Когда увидела на фото,подумала,что это фотошоп) Но реальная картина превзошла
- ИИлья31 июля 2021Выбрали эту экскурсию так как хотели полетать на шарах и стоимость полета уже включена. Полет был шикарный, экскурсовод хорошо знаеь
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Озеро Салда»
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