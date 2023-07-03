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историю и интересно рассказывает. 4 звезды, так как не хватило времени на древний город. 2 часа дается на прогулку и изучение. Для такого интересного места - маловато. Пока везде почмотришь, пока в бассейне искупаешься, пока сфотографируешься. Винный звод очень понравился. Купили 4 вида вина, так как не смогли определиться какой вкуснее😂 в целом и общем - рекомендую)