Экскурсии на озеро Салда из Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Салда» в Сиде, цены от €50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде к лавандовым полям и озеру Салда. Вдохните ароматы Прованса и насладитесь красотой Турецких Мальдив
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
50 за человека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666600 за всё до 4 чел.
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
483435 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июля 2023
    Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
    25 июня 2023 года лавандовые поля еще не цвели. Предполагаю, честнее было бы экскурсию отменить.. Если цель Вашей поездки фотосессия в лавандовых полях, то не не рккомендую к посещению. ранее 15 июля. Фото от 25.06.
    25 июня 2023 года лавандовые поля еще не цвели. Предполагаю, честнее было бы экскурсию отменить.25 июня 2023 года лавандовые поля еще не цвели. Предполагаю, честнее было бы экскурсию отменить.
  • Л
    Леля
    28 июля 2022
    Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
    Очень рекомендую эту экскурсию! Красота невероятная!!! Озеро Салда настоящая жемчужина!!! Когда увидела на фото,подумала,что это фотошоп) Но реальная картина превзошла
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    все ожидания!!! Много путешествуем по миру,есть с чем сравнить - это волшебная удивительная красота!!! Стоило потратить день на этукскурсию! Также интересно было посмотреть как растёт лаванда. Покупаться в пьянящих ароматах цветов и погулять среди медитативного жужанья пчел;)

  • И
    Илья
    31 июля 2021
    Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
    Выбрали эту экскурсию так как хотели полетать на шарах и стоимость полета уже включена. Полет был шикарный, экскурсовод хорошо знаеь
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    историю и интересно рассказывает. 4 звезды, так как не хватило времени на древний город. 2 часа дается на прогулку и изучение. Для такого интересного места - маловато. Пока везде почмотришь, пока в бассейне искупаешься, пока сфотографируешься. Винный звод очень понравился. Купили 4 вида вина, так как не смогли определиться какой вкуснее😂 в целом и общем - рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Озеро Салда»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
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  3. Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
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  2. Амфитеатр
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  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Озеро Салда" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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