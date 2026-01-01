Групповая
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Зеленый Каньон и Зеленое Озеро»
$26 за человека
-
10%
Водная прогулка
Памуккале и озеро Салда - незабываемое приключение из Сиде
Начало: Ваш отель
«У вас будет время, чтобы искупаться в бассейне Клеопатры и прогуляться по античному городу Иераполис вместе с гидом, а также посетить потрясающее озеро Салда и узнать об этом месте немного больше»
Расписание: Экскурсия каждый день свяжемся через WhatsApp Telegram
$53.10
$59 за человека
-
17%
4 Чуда: Озеро Салда, Памуккале, Иераполис, и Бассейн Клеопатры из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Озеро Салда: Мальдивы Турции Озеро Салда — одно из самых удивительных природных чудес Турции, с белоснежными пляжами и потрясающей бирюзовой водой, которые напоминают Мальдивы»
$50
$60 за человека
-
20%
Рай на Земле: озеро Салда и белоснежные травертины Памуккале из Сиде
Начало: С вашего отеля
«В рамках нашей экскурсии вы посетите два удивительных места — кристально чистое вулканическое озеро Салда, прозванное «турецкими Мальдивами», и знаменитое Памуккале, что в переводе означает «Хлопковый замок»»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 3:00
$56
$70 за человека
