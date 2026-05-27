Из Сиде в край каменных долин - на 2 дня в Каппадокию

Посетить крепость Учхисар и монастыри Гёреме, увидеть дымоходы фей и город под землёй
Здесь прошлое не в учебниках — оно вокруг. Вы изучите вросшую в скалу цитадель, что веками оберегала тысячи людей. Пройдёте по следам византийских монахов и осмотрите полустёртые фрески.

Попетляете по лабиринту жилищ в мягком туфе и объедете долины, где ветер и время создали замысловатые фигуры.

А также понаблюдаете, как нежный рассвет раскрашивает яркая гирлянда воздушных шаров, — невероятное зрелище!
Описание экскурсии

День 1

4:00 — выезд из отелей

7:30–8:00 — завтрак

11:00–12:00 — прибытие

12:00–16:00 — первая встреча с Каппадокией. Вы увидите:

  • скальную крепость Учхисар в вулканическом туфе
  • раннехристианские святыни и византийские фрески в Гёреме
  • долины с причудливыми останцами, которые называют дымоходами фей
  • подземный город
  • красную реку Кызылырмак
13:00–13:30 — обед

16:00–17:00 — заселение в отель

19:00–20:00 — ужин

День 2

5:00–6:30 — полёт на воздушном шаре или наблюдение за ними со смотровой (опционально)

7:30–8:00 — завтрак

9:30–11:00 — гончарная мастерская в Аваносе, долина Верблюдов

11:00–11:30 — выезд, остановка у караван-сарая Султанханы

13:00–14:00 — обед

13:30–20:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, проживание в отеле Taskin 3*, входные билеты, ужин и завтрак в отеле (без напитков), страховка
  • Ночёвка запланирована в 2-местном номере. Если вы едете в одиночку, мы можем подыскать вам пару. Если желающих не найдётся, нужно доплатить за 1-местный номер
  • Обязательно возьмите паспорт и наличные для дополнительных услуг
  • Детям младше 3 лет отдельное место в автобусе предоставляется, только если есть свободное
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание: завтрак в 1-й день, 2 обеда, напитки
  • Доплата за 1-местный номер — €15-25
  • По желанию: выезд на закат в Красной долине — €15, полёт на воздушном шаре — €150-250, панорама воздушных шаров — на джипе €50 / на автобусе €30

Важная информация

Бронирование любых дополнительных услуг (включая полёт на воздушном шаре) через сторонних организаторов не допускается. Участие в программе возможно только при оформлении всех дополнительных опций через организатора экскурсии.

В случае самостоятельного приобретения сторонних услуг организатор оставляет за собой право отказать в участии в отдельных этапах программы или в экскурсии в целом без компенсации, поскольку в таких случаях невозможно обеспечить координацию маршрута и действие страхового покрытия.

в понедельник, четверг и субботу в 04:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый в обычном отеле 8+€49
Детский в обычном отеле 4 - 7 лет€43
Детский в обычном отеле 0 - 3 летБесплатно
Взрослый DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле 8+€92
Детский DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле 4 - 7 лет€82
Детский DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле 0 - 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

