Мои заказы

Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие

Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Каппадокия — как другая планета на Земле.

Здесь вы окажетесь среди причудливых скал-худу, спуститесь в многоуровневые подземные города древних христиан и при желании встретите рассвет под сотнями парящих воздушных шаров. А ещё в Каппадокии производят лучшие вина Анатолии. Здесь захватывающе красиво, вкусно и интересно круглый год.
5
5 отзывов
Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие
Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие
Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие

Описание экскурсии

День 1. В Каппадокию!

4:00 — ранний выезд и трансфер через величественные Таврские горы

7:00 — завтрак (1 час) с панорамными видами

10:00 — техническая остановка

12:30–13:00 — прибытие в регион Каппадокии

13:00 — подземный город (1 час)

  • Вы спуститесь в один из древних многоуровневых городов, где когда-то скрывались целые христианские поселения
  • Пройдёте по лабиринтам туннелей, увидите жилые комнаты, кухни, винодельни и церкви в скале
  • Узнаете, как люди жили, ели и молились под землёй, спасаясь от преследований

14:00 — обед в национальном ресторане (1 час)

15:00 — Долина Голубей (20 минут)
Вы полюбуетесь живописной долиной, которая получила название благодаря тысячам голубятен в скалах. И узнаете, зачем местные жители разводили здесь птиц.

15:20 — скальная крепость Учхисар (40 минут)

  • Вы подниметесь на самую высокую точку Каппадокии
  • Увидите следы византийской эпохи и узнаете, зачем и как строили на вершинах

16:00 — панорама Гёреме (30 минут)
Мы остановимся на смотровой с видом на знаменитый «лунный ландшафт», где вулканический туф застыл в фантастических формах.

16:30 — скальный город Чавушин и пещерная церковь Святого Иоанна Крестителя (1 час)

  • Вы прогуляетесь по древнему поселению, которое было заброшено в середине прошлого века
  • Рассмотрите фрески 11 века в раннехристианском храме

17:30 — Долина Фантазий (30 минут)
Вы пройдёте мимо грибообразных скал, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму. И узнаете, как природа их создала.

20:00–20:30 (лето) / 18:00–18:30 (зима) — заселение в отель и ужин. При желании вы переночуете в выдолбленном в скале номере.

Вечерние развлечения (по желанию): закат над Красной долиной, конная прогулка, поездка на квадроциклах среди причудливых скал, посещение шоу-программы «Турецкая ночь» с национальными танцами.

День 2. Утро с воздушными шарами и дорога домой

Вы встретите рассвет и увидите сотни воздушных шаров, парящих над долинами*. Можно наблюдать с земли, гоняться за ними на джипах или самим отправиться в незабываемый полёт.

8:00 (лето) / 9:00 (зима) — завтрак и выселение из отеля

9:00 — скальная крепость (1 час)

10:00–11:00 — галерея анатолийских камней

Вы рассмотрите коллекцию полудрагоценных камней региона и изделия местных мастеров.

11:15 — дегустация каппадокийского кофе, сладостей и сухофруктов (1 час 15 минут)

12:30 — выезд в обратный путь

15:00 — обед (1,5 часа) в историческом городе Конья

17:30 — техническая остановка

19:00 — прибытие в Манавгат и пересадка на трансферы

21:00–21:30 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • почему воздушные шары стали символом Каппадокии и когда здесь зародился воздухоплавательный туризм
  • зачем и как строились многоуровневые города под землёй
  • почему Каппадокия — это не город, а целый регион с уникальной геологией
  • и многое другое

Организационные детали

В поездке с вами будет один из гидов нашей команды.

В стоимость включены:

  • Трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter/Vito или автобусе с кондиционером. Детские кресла не предусмотрены
  • Питьевая вода в пути
  • Страховка
  • Вход в подземный город
  • Проживание в отеле в стандартном номере
  • Ужин (1-й день) и завтрак (2-й день) без напитков

Дополнительно оплачивается:

  • Завтрак 1-го дня — €5, обед (2 дня) — €30 (напитки не включены)
  • Доплата за одноместное размещение — €20
  • Размещение в Пещерном отеле — €35
  • Закат в Красной долине — €10
  • Конная прогулка — €50
  • Квадроциклы — €50
  • Турецкая ночь — €40
  • Погоня за шарами на джипах — €50
  • Панорама воздушных шаров — €30
  • Фотосессия — €200
  • Полёт на воздушном шаре — €100–400

Важно:

  • Страховка действует только в рамках программы — нельзя отходить от группы и пользоваться услугами других компаний
  • Отдельные программы дополнительных развлечений не подходят беременным, детям до 7 лет (рост менее 120 см) и людям с проблемами сердца и нервной системы

во вторник, пятницу и воскресенье в 04:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (обычный отель)€40
Дети до 4 летБесплатно
Стандартный (пещерный отель)€70
Дети до 4 лет (пещерный отель)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 167 туристов
Я живу в Москве, работаю в сфере экономической безопасности организации отдыха и туризма. В 2008 году окончила МосГУ, моя квалификация — специалист сервиса и туризма. У нашей команды есть принцип: организуй так, как себе. Поэтому мы топим за то, чтобы наши гости привозили домой незабываемые впечатления вместо магнитиков на холодильник.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Timur
Хочу поделиться детальным отзывом о поездке. Маршрут проходил в составе небольшой группы, что обеспечило максимальный комфорт. Благодаря грамотно выбранным датам и отличной погоде, ключевая часть программы — полет на воздушных
читать дальшеуменьшить

шарах — состоялась. Рассвет на высоте птичьего полета полностью оправдал ранний подъем. Организаторы Кристина и Гарик показали себя как топ-профессионалы. Логистика выстроена безупречно, без накладок. При этом Гарик оперативно адаптирует темп движения под физическое состояние группы, давая достаточно времени на отдых и качественные фотолокации. Программа плотная, но сбалансированная. Условия размещения отличные: чистый номер, свежее белье, бесперебойная подача горячей воды. Питание трехразовое, упор сделан на свежие, сытные блюда домашней кухни. Рекомендую данный тур без тени сомнения. Сама планирую повторить этот маршрут в другом сезоне.

Хочу поделиться детальным отзывом о поездке. Маршрут проходил в составе небольшой группы, что обеспечило максимальный комфорт.
Хочу поделиться детальным отзывом о поездке. Маршрут проходил в составе небольшой группы, что обеспечило максимальный комфорт.
Хочу поделиться детальным отзывом о поездке. Маршрут проходил в составе небольшой группы, что обеспечило максимальный комфорт.
Хочу поделиться детальным отзывом о поездке. Маршрут проходил в составе небольшой группы, что обеспечило максимальный комфорт.
Хочу поделиться детальным отзывом о поездке. Маршрут проходил в составе небольшой группы, что обеспечило максимальный комфорт.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил по самым инстаграмным локациям! Заселили нас в хороший отель, вкусный ужин, завтрак. У нас
читать дальшеуменьшить

была маленькая компания людей, получилась как индивидуальная экскурсия. С погодой нам не повезло, шары не летали, но не смотря на отсутствие Шаров нам очень все понравилось! С удовольствием будем рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо!

Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил+3
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Экскурсия очень понравилась! Комфортный автобус. За два дня посмотрели все достопримечательности. экскурсовод интересно все рассказывал, водил
Вам был полезен этот отзыв?
О
Великолепная поездка. Мы ради этого ехали отдыхать в Турцию. Кто не был в Каппадокии, обязательно побывайте там. Поездка была организована безупречно, все как в описании. Нам не повезло с шарами, но тем не менее мы получили незабываемые эмоции от видов Каппадокии.
Великолепная поездка. Мы ради этого ехали отдыхать в Турцию. Кто не был в Каппадокии, обязательно побывайте
Великолепная поездка. Мы ради этого ехали отдыхать в Турцию. Кто не был в Каппадокии, обязательно побывайте
Великолепная поездка. Мы ради этого ехали отдыхать в Турцию. Кто не был в Каппадокии, обязательно побывайте
Великолепная поездка. Мы ради этого ехали отдыхать в Турцию. Кто не был в Каппадокии, обязательно побывайте
Великолепная поездка. Мы ради этого ехали отдыхать в Турцию. Кто не был в Каппадокии, обязательно побывайте
Великолепная поездка. Мы ради этого ехали отдыхать в Турцию. Кто не был в Каппадокии, обязательно побывайте
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Экскурсия прошла отлично, как и планировалась! Все четко по времени, без задержек и опазданий, отличная организованность, лояльный подход к каждому человеку из группы!
Локации все посетили в полном объеме, гиду Гарику
читать дальшеуменьшить

отедельная благодарность, отлично знает историю своего народа, все показывает и рассказывает!
Отель очень антуражный, полное погружение в местную атмосферу!
В завершении вечера обалденный закат с вином в Красной долине!
Приоритет посещения Каппадокии был именно полет на воздушном шаре, ребята ориентируясь на погоду подсказали в какой именно день надо ехать, и полет состоялся! Эти ощущения до слез, их не передать словами, виды необычайной красоты!!!
Большое спасибо Кристине, на начальном этапе бронирования все доходчиво объяснила и порекомендовала!
Трансфер отличный, водитель Мустафа, предельно аккуратно и вовремя везде нас доставлял, что не мало важно, чувствовать профессионализм за рулем, и не нервничать!
В общем все прошло замечательно!!! День Рождения прошел в замечательной атмосфере и компании!!!

Вам был полезен этот отзыв?
D
Всё было хорошо, гидом довольны.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие»

Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
На автобусе
Сплавы и рафтинг
13 часов
-
10%
223 отзыва
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
1 июн в 04:30
€45€50 за человека
Двухдневное путешествие в сказочную Каппадокию - из Сиде
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
1 отзыв
Групповая
Двухдневное путешествие в сказочную Каппадокию - из Сиде
К долинам, подземным городам, древним церквям и воздушным шарам над инопланетными ландшафтами
Начало: У вашего отеля или точки сбора
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
1 июн в 04:00
€30 за человека
Из Сиде в Каппадокию на 2 чудесных дня
На автобусе
13 часов
-
18%
1 отзыв
Групповая
Из Сиде в Каппадокию на 2 чудесных дня
Подземный город, невероятные долины и много историй
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Завтра в 03:30
1 июн в 03:30
€40€49 за человека
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Сиде)
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Сиде)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
1 июн в 04:00
€42 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
€40 за человека