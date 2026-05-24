Здесь вы окажетесь среди причудливых скал-худу, спуститесь в многоуровневые подземные города древних христиан и при желании встретите рассвет под сотнями парящих воздушных шаров. А ещё в Каппадокии производят лучшие вина Анатолии. Здесь захватывающе красиво, вкусно и интересно круглый год.
Описание экскурсии
День 1. В Каппадокию!
4:00 — ранний выезд и трансфер через величественные Таврские горы
7:00 — завтрак (1 час) с панорамными видами
10:00 — техническая остановка
12:30–13:00 — прибытие в регион Каппадокии
13:00 — подземный город (1 час)
- Вы спуститесь в один из древних многоуровневых городов, где когда-то скрывались целые христианские поселения
- Пройдёте по лабиринтам туннелей, увидите жилые комнаты, кухни, винодельни и церкви в скале
- Узнаете, как люди жили, ели и молились под землёй, спасаясь от преследований
14:00 — обед в национальном ресторане (1 час)
15:00 — Долина Голубей (20 минут)
Вы полюбуетесь живописной долиной, которая получила название благодаря тысячам голубятен в скалах. И узнаете, зачем местные жители разводили здесь птиц.
15:20 — скальная крепость Учхисар (40 минут)
- Вы подниметесь на самую высокую точку Каппадокии
- Увидите следы византийской эпохи и узнаете, зачем и как строили на вершинах
16:00 — панорама Гёреме (30 минут)
Мы остановимся на смотровой с видом на знаменитый «лунный ландшафт», где вулканический туф застыл в фантастических формах.
16:30 — скальный город Чавушин и пещерная церковь Святого Иоанна Крестителя (1 час)
- Вы прогуляетесь по древнему поселению, которое было заброшено в середине прошлого века
- Рассмотрите фрески 11 века в раннехристианском храме
17:30 — Долина Фантазий (30 минут)
Вы пройдёте мимо грибообразных скал, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму. И узнаете, как природа их создала.
20:00–20:30 (лето) / 18:00–18:30 (зима) — заселение в отель и ужин. При желании вы переночуете в выдолбленном в скале номере.
Вечерние развлечения (по желанию): закат над Красной долиной, конная прогулка, поездка на квадроциклах среди причудливых скал, посещение шоу-программы «Турецкая ночь» с национальными танцами.
День 2. Утро с воздушными шарами и дорога домой
Вы встретите рассвет и увидите сотни воздушных шаров, парящих над долинами*. Можно наблюдать с земли, гоняться за ними на джипах или самим отправиться в незабываемый полёт.
8:00 (лето) / 9:00 (зима) — завтрак и выселение из отеля
9:00 — скальная крепость (1 час)
10:00–11:00 — галерея анатолийских камней
Вы рассмотрите коллекцию полудрагоценных камней региона и изделия местных мастеров.
11:15 — дегустация каппадокийского кофе, сладостей и сухофруктов (1 час 15 минут)
12:30 — выезд в обратный путь
15:00 — обед (1,5 часа) в историческом городе Конья
17:30 — техническая остановка
19:00 — прибытие в Манавгат и пересадка на трансферы
21:00–21:30 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- почему воздушные шары стали символом Каппадокии и когда здесь зародился воздухоплавательный туризм
- зачем и как строились многоуровневые города под землёй
- почему Каппадокия — это не город, а целый регион с уникальной геологией
- и многое другое
Организационные детали
В поездке с вами будет один из гидов нашей команды.
В стоимость включены:
- Трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter/Vito или автобусе с кондиционером. Детские кресла не предусмотрены
- Питьевая вода в пути
- Страховка
- Вход в подземный город
- Проживание в отеле в стандартном номере
- Ужин (1-й день) и завтрак (2-й день) без напитков
Дополнительно оплачивается:
- Завтрак 1-го дня — €5, обед (2 дня) — €30 (напитки не включены)
- Доплата за одноместное размещение — €20
- Размещение в Пещерном отеле — €35
- Закат в Красной долине — €10
- Конная прогулка — €50
- Квадроциклы — €50
- Турецкая ночь — €40
- Погоня за шарами на джипах — €50
- Панорама воздушных шаров — €30
- Фотосессия — €200
- Полёт на воздушном шаре — €100–400
Важно:
- Страховка действует только в рамках программы — нельзя отходить от группы и пользоваться услугами других компаний
- Отдельные программы дополнительных развлечений не подходят беременным, детям до 7 лет (рост менее 120 см) и людям с проблемами сердца и нервной системы
во вторник, пятницу и воскресенье в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (обычный отель)
|€40
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Стандартный (пещерный отель)
|€70
|Дети до 4 лет (пещерный отель)
|Бесплатно
Локации все посетили в полном объеме, гиду Гарику