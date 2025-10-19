Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия на белоснежной яхте Starcraft вокруг Аланийского полуострова: осмотр пещер (Пиратская, Влюбленных, Фосфорная), купание у пляжа Клеопатры, обед на пляже с отдыхом и плаванием, анимация на пляже и на корабле (в т. ч. детская), пенная вечеринка на палубе, купание в открытом море. 5 1 отзыв

Круиз в группе
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 6 часов
На чём проводится На яхте

Описание круиза Идеальный семейный круиз Представьте себе идеальный морской отдых: лёгкий шум волн, освежающий бриз и величественная белоснежная яхта Starcraft, одна из крупнейших, участвующих в морских прогулках. Она перенесет вас по бирюзовым волнам вдоль побережья Алании, открывая завораживающие виды города. Вы будете наслаждаться этими пейзажами под живую музыку, создающую особую атмосферу. В рамках тура вы увидите самые интересные достопримечательности Алании: легендарную Красную башню, старинную крепость и живописный пляж царицы Клеопатры. А после такого насыщенного приключения вас ждёт отдых в уютной атмосфере пристани Марины.

Понедельник, среда, суббота в 08:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Побережье Средиземноморья

Пляж Клеопатры

Пещера Пиратов, Влюбленных, Фосфорная пещера, Грязевая пещера

Знаменитые пляжи региона: Улаш и Паша Что включено Трансфер от / до отеля

Круиз на яхте

Обед

Безалкогольные напитки

Страховка Что не входит в цену Алкогольные напитки

Фотосессия или видеосъёмка

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде) Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде) Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, среда, суббота в 08:00. Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.