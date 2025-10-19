Мои заказы

Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)

Круиз на яхте Starcraft из Сиде
Экскурсия на белоснежной яхте Starcraft вокруг Аланийского полуострова: осмотр пещер (Пиратская, Влюбленных, Фосфорная), купание у пляжа Клеопатры, обед на пляже с отдыхом и плаванием, анимация на пляже и на корабле (в т. ч. детская), пенная вечеринка на палубе, купание в открытом море.
5
1 отзыв
Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)
Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)
Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)

Описание круиза

Идеальный семейный круиз Представьте себе идеальный морской отдых: лёгкий шум волн, освежающий бриз и величественная белоснежная яхта Starcraft, одна из крупнейших, участвующих в морских прогулках. Она перенесет вас по бирюзовым волнам вдоль побережья Алании, открывая завораживающие виды города. Вы будете наслаждаться этими пейзажами под живую музыку, создающую особую атмосферу. В рамках тура вы увидите самые интересные достопримечательности Алании: легендарную Красную башню, старинную крепость и живописный пляж царицы Клеопатры. А после такого насыщенного приключения вас ждёт отдых в уютной атмосфере пристани Марины.

Понедельник, среда, суббота в 08:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Побережье Средиземноморья
  • Пляж Клеопатры
  • Пещера Пиратов, Влюбленных, Фосфорная пещера, Грязевая пещера
  • Знаменитые пляжи региона: Улаш и Паша
Что включено
  • Трансфер от / до отеля
  • Круиз на яхте
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки
  • Фотосессия или видеосъёмка
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 08:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
19 окт 2025
Очень быстрое бронирование и обратная связь, за 10 мин, отписались и скинули координаты.
Трансфер приехал за 10 мин, очень приятный водитель.
Очень дружелюбное атмосфера, и хорошая анимация.
Видели красивые горы, красивые места, есть на что посмотреть,
Есть один большой минус - цены на алкоголь заоблачные, берите с собой

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии из Сиде

Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
27 ноя в 08:45
€35 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
На яхте
8 часов
75 отзывов
Водная прогулка
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
€32 за человека
Зелёный каньон из Сиде
На автобусе
8 часов
206 отзывов
Водная прогулка
Зелёный каньон из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
28 ноя в 08:30
$37 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде