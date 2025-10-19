Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)

Экскурсия на белоснежной яхте Starcraft вокруг Аланийского полуострова: осмотр пещер (Пиратская, Влюбленных, Фосфорная), купание у пляжа Клеопатры, обед на пляже с отдыхом и плаванием, анимация на пляже и на корабле (в т. ч. детская), пенная вечеринка на палубе, купание в открытом море.
Описание круизаИдеальный семейный круиз Представьте себе идеальный морской отдых: лёгкий шум волн, освежающий бриз и величественная белоснежная яхта Starcraft, одна из крупнейших, участвующих в морских прогулках. Она перенесет вас по бирюзовым волнам вдоль побережья Алании, открывая завораживающие виды города. Вы будете наслаждаться этими пейзажами под живую музыку, создающую особую атмосферу. В рамках тура вы увидите самые интересные достопримечательности Алании: легендарную Красную башню, старинную крепость и живописный пляж царицы Клеопатры. А после такого насыщенного приключения вас ждёт отдых в уютной атмосфере пристани Марины.
Понедельник, среда, суббота в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Средиземноморья
- Пляж Клеопатры
- Пещера Пиратов, Влюбленных, Фосфорная пещера, Грязевая пещера
- Знаменитые пляжи региона: Улаш и Паша
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Круиз на яхте
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Страховка
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Фотосессия или видеосъёмка
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 08:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
19 окт 2025
Очень быстрое бронирование и обратная связь, за 10 мин, отписались и скинули координаты.
Трансфер приехал за 10 мин, очень приятный водитель.
Очень дружелюбное атмосфера, и хорошая анимация.
Видели красивые горы, красивые места, есть на что посмотреть,
Есть один большой минус - цены на алкоголь заоблачные, берите с собой
Входит в следующие категории Сиде
