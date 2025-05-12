Круиз
Круиз на яхте - Голубая Лагуна
Начало: Ваш отель
«Развлечения: На обратном пути вас ждет музыкальная программа, пенная вечеринка и танцевальное шоу»
Расписание: Среда-воскресенье
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
$32 за человека
Круиз
Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
«Вы будете наслаждаться этими пейзажами под живую музыку, создающую особую атмосферу»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:00.
Завтра в 08:00
27 сен в 08:00
$36 за человека
Круиз
Из Сиде - к острову Дельфинов
Насыщенный круиз по реке Манавгат и Средиземному морю - с остановками для купания
Начало: От вашего отеля
«Вы ощутите контраст прохладных речных и тёплых морских вод, пообедаете на борту яхты и насладитесь атмосферой веселья с музыкой, анимацией и пенным шоу»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 09:15
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
€36 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена12 мая 2025Веселый русскоговорящий экипаж. Классно искупались в море близ Старого города и Храма Аполлона в Сиде. Пенная вечеринка на обратном пути - отдельный лайк, угорали и дети, взрослые.
- ЕЕзепова29 апреля 2024Замечательная экскурсия. Татьяна при бронировании все уточнила и подсказала. Быстро забрали из отеля и посадили на корабль. Он роскошный! Стилизованный
