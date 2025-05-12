Мои заказы

Прогулки на теплоходе в Сиде с живой музыкой

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Сиде, цены от $32. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Круиз на яхте - Голубая Лагуна
На яхте
Музыкальные теплоходы
8 часов
5 отзывов
Круиз
Круиз на яхте - Голубая Лагуна
Начало: Ваш отель
«Развлечения: На обратном пути вас ждет музыкальная программа, пенная вечеринка и танцевальное шоу»
Расписание: Среда-воскресенье
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
$32 за человека
Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)
На яхте
Музыкальные теплоходы
6 часов
Круиз
Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
«Вы будете наслаждаться этими пейзажами под живую музыку, создающую особую атмосферу»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:00.
Завтра в 08:00
27 сен в 08:00
$36 за человека
Из Сиде - к острову Дельфинов
Музыкальные теплоходы
5.5 часов
Круиз
Из Сиде - к острову Дельфинов
Насыщенный круиз по реке Манавгат и Средиземному морю - с остановками для купания
Начало: От вашего отеля
«Вы ощутите контраст прохладных речных и тёплых морских вод, пообедаете на борту яхты и насладитесь атмосферой веселья с музыкой, анимацией и пенным шоу»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 09:15
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
€36 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    12 мая 2025
    Круиз на яхте - Голубая Лагуна
    Веселый русскоговорящий экипаж. Классно искупались в море близ Старого города и Храма Аполлона в Сиде. Пенная вечеринка на обратном пути - отдельный лайк, угорали и дети, взрослые.
  • Е
    Езепова
    29 апреля 2024
    Круиз на яхте - Голубая Лагуна
    Замечательная экскурсия. Татьяна при бронировании все уточнила и подсказала. Быстро забрали из отеля и посадили на корабль. Он роскошный! Стилизованный
    читать дальше

    и просторный. Остановка на купание у двух местах, живописный заплыв по реке. Вид на древний Сиде с корабля. Хороший обед, на протяжении всей прогулки бесплатные напитки. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Музыкальные теплоходы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круиз на яхте - Голубая Лагуна
  2. Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)
  3. Из Сиде - к острову Дельфинов
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Античный город
  2. Памуккале
  3. Водопад Манавгат
  4. Самое главное
  5. Амфитеатр
  6. Иераполис
  7. The land of legends
  8. Храм Аполлона
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Акведук
Сколько стоит экскурсия по Сиде в сентябре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 36. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Музыкальные теплоходы», 5 ⭐ отзывов, цены от $32. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь