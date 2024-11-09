Водная прогулка
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
$19 за человека
Водная прогулка
Насыщенный тур 4 в 1 в Национальный парк Кёпрюлю Каньон
Погрузитесь в мир экстремальных приключений с рафтингом, джип-сафари, багги и зиплайном в Сиде. Вас ждут незабываемые эмоции и великолепные виды
Начало: Ожидайте у шлагбаума отеля
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
30 апр в 08:30
$45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Невероятный тур по Сиде
Приключение в Сиде: рафтинг по бурным рекам, зиплайн над каньоном и сафари на квадроциклах и багги. Всё со страховкой и трансфером
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:30.
Завтра в 08:30
26 апр в 08:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 ноября 2024Ездили на рафтинг с EKM Travel. Экскурсия понравилась. Все организованно. Спасибо за яркие впечатления!
- ААлина23 октября 2024Встретили нас на джипе, поездка до базы составила около полутора часа с остановками. Думали что джиппинг будет отдельно, но он
- AAnna15 октября 2024Плюсы: решение поехать на рафтинг было спонтанным и приняли мы его вечером, поездку хотелось совершить на следующий день. Оформила все
- ЕЕвгений26 сентября 2024Ездили на экскурсию с сыном. Понравилось. Хорошее развлекательное спортивное мероприятие. Почти 3 часа на рафтинге, спускались по реке. Было несколько классных
- ННаталия22 сентября 2024Организация очень хорошая, даже удивительно, как гиды помнят у кого какая программа. Приезжают различные группы, с разными программами и все организовано метко и быстро. Очень понравился рафтинг и сафари на джипах. Зиплайн - вообще супер.
- ЕЕкатерина20 августа 2024В целом за эту стоимость неплохо, но слишком затянуто. Много и долго ждали, мало плыли. Все в одной группе: кто
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Национальный парк Кёпрюлю»
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