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был в течении поездки до базы. Джиппинг 5/5 Водитель Рамазан отличный👍🏻 По приезду на базу начали рассказывать о том что одежда сильно промокнет и будет вся грязная, поэтому и переоделись в купальники, не взяли с собой телефоны, оставили все в багажнике какой то машины. Но как оказалось на самом деле, сильно мокрыми мы не были, а вот от багги остаётся много пыли на лице и на теле, очень важно взять очки для багги. Само багги 4/5 нам с подругой понравилось, ехали мы в конце, поэтому могли разогнаться по больше и немножко по дрифтить, но со стороны от мужчин мы услышали, что это слабовато и само багги старенькое. Рафтинг 3/5 впечатление испортил гид, даже было не понятно гид ли он вообще. Команды сформировали по знанию языка, то есть русскоязычные, англоязычные и т. д И только у нас гид, кроме слова «вперед» ничего не знал, поэтому во время рафтинга мы развлекали сами себя. На каждой остановке он куда то уходил и сидел разговаривал со своими коллегами. Нам приходилось его постоянно ждать и даже звать, рафтинга очень много, большая нагрузка физическая. Во время сплава волны были большие, другие команды брызгали, это было весело. Но этого очень много. Обед 5/5 Зиплайн не оправдал ожиданий. В целом на один раз пойдет.