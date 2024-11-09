Национальный парк Кёпрюлю – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный парк Кёпрюлю» в Сиде, цены от $19. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Рафтинг в каньону Кёпрюлю
На автобусе
8 часов
23 отзыва
Водная прогулка
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
$19 за человека
4-в-1 Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Джиппинг
Багги
10 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Насыщенный тур 4 в 1 в Национальный парк Кёпрюлю Каньон
Погрузитесь в мир экстремальных приключений с рафтингом, джип-сафари, багги и зиплайном в Сиде. Вас ждут незабываемые эмоции и великолепные виды
Начало: Ожидайте у шлагбаума отеля
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
30 апр в 08:30
$45 за человека
Невероятный тур по Сиде: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
На квадроциклах
Багги
5 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Невероятный тур по Сиде
Приключение в Сиде: рафтинг по бурным рекам, зиплайн над каньоном и сафари на квадроциклах и багги. Всё со страховкой и трансфером
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:30.
Завтра в 08:30
26 апр в 08:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 ноября 2024
    Рафтинг в каньону Кёпрюлю
    Ездили на рафтинг с EKM Travel. Экскурсия понравилась. Все организованно. Спасибо за яркие впечатления!
  • А
    Алина
    23 октября 2024
    4-в-1 Рафтинг, джип, багги, зиплайн
    Встретили нас на джипе, поездка до базы составила около полутора часа с остановками. Думали что джиппинг будет отдельно, но он
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    был в течении поездки до базы. Джиппинг 5/5 Водитель Рамазан отличный👍🏻 По приезду на базу начали рассказывать о том что одежда сильно промокнет и будет вся грязная, поэтому и переоделись в купальники, не взяли с собой телефоны, оставили все в багажнике какой то машины. Но как оказалось на самом деле, сильно мокрыми мы не были, а вот от багги остаётся много пыли на лице и на теле, очень важно взять очки для багги. Само багги 4/5 нам с подругой понравилось, ехали мы в конце, поэтому могли разогнаться по больше и немножко по дрифтить, но со стороны от мужчин мы услышали, что это слабовато и само багги старенькое. Рафтинг 3/5 впечатление испортил гид, даже было не понятно гид ли он вообще. Команды сформировали по знанию языка, то есть русскоязычные, англоязычные и т. д И только у нас гид, кроме слова «вперед» ничего не знал, поэтому во время рафтинга мы развлекали сами себя. На каждой остановке он куда то уходил и сидел разговаривал со своими коллегами. Нам приходилось его постоянно ждать и даже звать, рафтинга очень много, большая нагрузка физическая. Во время сплава волны были большие, другие команды брызгали, это было весело. Но этого очень много. Обед 5/5 Зиплайн не оправдал ожиданий. В целом на один раз пойдет.

  • A
    Anna
    15 октября 2024
    Рафтинг в каньону Кёпрюлю
    Плюсы: решение поехать на рафтинг было спонтанным и приняли мы его вечером, поездку хотелось совершить на следующий день. Оформила все
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    на сайте. через 2 минуты со мной связались через ватсап и выслали подтверждение. Утром в назначенное время за нами заехали, так как все мы оформили вечером то на забрали на машине и отвезли к автобусу, уже на въезде в горы, поэтому у нас наполовину получился индивидуальный трансфер)). Все было не напряжно, но довольно организованно. Расформировали по группам, дали русскоговорящего инструктора. Сам сплав вышел веселым, местами с адреналином)) но, в то же время, безопасным и не сильно напряжным. Было 3 остановки - на отдых, где можно было подкрепится вкуснейшими лепешками, на обед, стандартно рис, мясо, салат, и потом уже был финиш, где можно было переодеться, выбрать фотографии. Минусы: единственный минус - пришлось ждать тех кто до сплава ездил на джипах, минут 40. Но мы провели их в тени леса у реки, в ненапряжном разговоре с местными)))

  • Е
    Евгений
    26 сентября 2024
    4-в-1 Рафтинг, джип, багги, зиплайн
    Ездили на экскурсию с сыном. Понравилось. Хорошее развлекательное спортивное мероприятие. Почти 3 часа на рафтинге, спускались по реке. Было несколько классных
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    порогов, в основном все весело, задорно,, под крики кто управляет лодкой). Зиплайн тоже весело, но не долго. Багги понравилось, классно шумно проехались. По времени минут 20. В конце экскурсии нам накормили вкусным обедом. От нашего отеля примерно час 15 добирались до места. Экскурсию рекомендую, берите. Весело, задорно.

  • Н
    Наталия
    22 сентября 2024
    4-в-1 Рафтинг, джип, багги, зиплайн
    Организация очень хорошая, даже удивительно, как гиды помнят у кого какая программа. Приезжают различные группы, с разными программами и все организовано метко и быстро. Очень понравился рафтинг и сафари на джипах. Зиплайн - вообще супер.
  • Е
    Екатерина
    20 августа 2024
    Рафтинг в каньону Кёпрюлю
    В целом за эту стоимость неплохо, но слишком затянуто. Много и долго ждали, мало плыли. Все в одной группе: кто
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    только на рафтинг и кто с катанием на багги и зиплайн. Остальные просто ждут более часа на жаре. Река красивая, чистая, в местах порогах очень захватывает дух… Спасибо за впечатления. Нужно только подтянуть организацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Национальный парк Кёпрюлю»

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  6. Храм Аполлона
  7. Площадь Агора
  8. Археологический музей
  9. Акведук
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Национальный парк Кёпрюлю" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 45. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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