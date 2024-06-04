Сплавы по рекам на рафтах в Сиде

Найдено 6 экскурсий в категории «Сплавы и рафтинг» в Сиде, цены от €16, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
скидка
6%
Групповая
10 часов
4 отзыва
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1716 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
4 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 за человека
Рафтинг в каньону Кёпрюлю
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
27 отзывов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от $18 за человека
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    4 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
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    все вопросы, с бронированием экскурсии сложностей не возникло. Однако некоторые моменты испортили впечатление. Во-первых, указано, что экскурсия на русском языке. В реальности же как повезет, мы были в одной из последних групп на рафтинге, и нам русскоязычного гида не досталось. Один гид говорил на Английском, другой на немецком. Хорошо, что в нашей команде был человек, кто нам с немецкого переводил слова гида, так что, если бы не этот отдыхающий, то никто бы из нашей группы ничего не понимал. Во-вторых, эту же экскурсию люди из нашей группы покупали у других организаторов (кто в интернете, кто в агентствах на улице) и за эту же цену (35евро) у них был включен еще и зиплайн. У нас же был включен только рафтинг и багги. А за зиплайн надо было заплатить еще 10 евро. Организация именно на самой экскурсии тоже была довольно сумбурная, никто ничего не объяснял, перед багги техника безопасности и все остальное только на Английском, никто ничего не понимал. В целом, опыт был положительным, но есть моменты, которые можно улучшить.

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    все было отлично, как и заявлено в описании
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Рафтинг в каньону Кёпрюлю
    Оперативно привезли на экскурсию. Прокатили по инстаграмм местам. Сплав был весёлый - инструктор нашего бота не давал скучать ни нам ни другим лодкам))) домой ехали уставшие, но довольные.
  • М
    Максим
    9 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
  • А
    Анастасия
    1 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
  • О
    Олег
    19 марта 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
  • Е
    Елена
    15 октября 2023
    Рафтинг в каньону Кёпрюлю
    Очееень все понравилось!!! С отеля забрали,доставили до места,покормили,все очень организовано. На рафтинге с нами был сопровождающий Адам,шутил,смешил и подсказывал,что и как делать. Мы остались в полном восторге! Рекомендуем брать экскурсии у Спутник8
  • T
    Terry65
    8 октября 2023
    3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
    Шикарно, но с попутчиками в лодке не повезло, а так очень круто и красиво!
  • А
    Анна
    14 сентября 2023
    Тазы Каньон на джипах и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
    Рафтинг супер, с гидом, не страшно обывателям, эмоции только положительные. Далее этот же гид везет вас на открытом джипе с
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    ветерком в тазы каньон под музыку, эмоции через край! Придерживайте кепки)) 20 минут на фото в каньоне и обратная дорога вниз, экскурсия супер! Из минусов ужасный трансфер, нас забрали на детском автобусе, я ростом 160 см, с подругой сидели по диагонали, места не хватало катастрофически, народа утрамбовали под завязку, ни 1 свободного места. Обратно ехали на такси

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
  2. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
  3. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  4. Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
  5. Рафтинг в каньону Кёпрюлю
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 16 до 35 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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