1 чел.
По популярности
скидка
6%
Групповая
10 часов
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17€16 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от $18 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина4 июня 2024Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
- ААнастасия13 мая 2024Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
- ООльга12 мая 2024все было отлично, как и заявлено в описании
- ССергей11 мая 2024Оперативно привезли на экскурсию. Прокатили по инстаграмм местам. Сплав был весёлый - инструктор нашего бота не давал скучать ни нам ни другим лодкам))) домой ехали уставшие, но довольные.
- ММаксим9 апреля 2024Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
- ААнастасия1 апреля 2024Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
- ООлег19 марта 2024позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
- ЕЕлена15 октября 2023Очееень все понравилось!!! С отеля забрали,доставили до места,покормили,все очень организовано. На рафтинге с нами был сопровождающий Адам,шутил,смешил и подсказывал,что и как делать. Мы остались в полном восторге! Рекомендуем брать экскурсии у Спутник8
- TTerry658 октября 20233в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из СидеШикарно, но с попутчиками в лодке не повезло, а так очень круто и красиво!
- ААнна14 сентября 2023Тазы Каньон на джипах и рафтинг в Кёпрюлю КаньонеРафтинг супер, с гидом, не страшно обывателям, эмоции только положительные. Далее этот же гид везет вас на открытом джипе с
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Сплавы и рафтинг»
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