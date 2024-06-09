Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде

Этот день мы посвятим настоящему чуду света — Памуккале! Увидим его белоснежные травертины, прозванные «хлопковым замком», искупаемся в бассейне самой Клеопатры и прогуляемся по руинам античного города. Вас ждут яркие воспоминания и красочные снимки!
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00

Что вас ожидает:

  • Травертины Памуккале
  • Античный Театр
  • Иераполис
  • Бассейн Клеопатры с термальной водой
  • Археологический музей в Памуккале

Описание экскурсии

Путешествие по местам восьмого чуда света Памуккале — это чудо природы или, как мы называем, восьмое чудо света. Термальные источники образовывались в течение тысячелетия: минеральная вода с кальцием, стекая по холмам, создала белоснежные травертины. У вас будет время, чтобы прогуляться по территории и сделать впечатляющие фотографии. Затем нас ждет античный театр Арена, где во время Римского периода проводились гладиаторские борьбы, а также бассейн Клеопатры с термальными водами. У вас будет возможность искупаться подобно людям античности, которые пользовались бассейнами в лечебных целях. Мы увидим римский город Иераполис, полюбуемся его архитектурой и узнаем историю. Вы сможете посетить несколько локаций: некрополь и археологический музей. После посещения достопримечательностей Памуккале у вас будет свободное время для покупок сувениров, дегустации вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться среди красивых архитектурных памятников. Важная информация:
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура.
  • Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки.
  • Экскурсия проводится с региона Сиде. Место встречи ваш отель.
  • Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.

Ежедневно в 05:00,06:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Травертины Памуккале
  • Античный Театр
  • Иераполис
  • Бассейн Клеопатры с термальной водой
  • Археологический музей в Памуккале
Что включено
  • Услуги гида
  • Wi-Fi
  • Три бутылки воды
  • Транспорт: минивэн на 10 человек
Что не входит в цену
  • Личные расходы (обед, сувениры)
  • Входной билет в Памуккале - 30 Евро с человека, дети до 8 лет - бесплатно
  • Входной билет в бассейн Клеопатры с термальной водой - 250 лир с человека, дети до 8 лет - бесплатно
  • Обед - 250 лир с человека, дети до 0-6 лет - бесплатно, детям 6-12 лет - скидка 50%
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00,06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
  • Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки
  • Экскурсия проводятся с региона Сиде. Место встречи ваш отель
  • Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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