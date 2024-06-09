На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура.

Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки.

Экскурсия проводится с региона Сиде. Место встречи ваш отель.

Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.

Путешествие по местам восьмого чуда света Памуккале — это чудо природы или, как мы называем, восьмое чудо света. Термальные источники образовывались в течение тысячелетия: минеральная вода с кальцием, стекая по холмам, создала белоснежные травертины. У вас будет время, чтобы прогуляться по территории и сделать впечатляющие фотографии. Затем нас ждет античный театр Арена, где во время Римского периода проводились гладиаторские борьбы, а также бассейн Клеопатры с термальными водами. У вас будет возможность искупаться подобно людям античности, которые пользовались бассейнами в лечебных целях. Мы увидим римский город Иераполис, полюбуемся его архитектурой и узнаем историю. Вы сможете посетить несколько локаций: некрополь и археологический музей. После посещения достопримечательностей Памуккале у вас будет свободное время для покупок сувениров, дегустации вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться среди красивых архитектурных памятников. Важная информация: