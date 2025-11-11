Погрузитесь в атмосферу подлинной Анатолии, где каждое утро начинается с аромата свежего хлеба и искренней улыбки сельских жителей.
Эта экскурсия откроет вам двери в неторопливый деревенский быт и познакомит с народными традициями, передающимися из поколения в поколение.
Одним из главных чудес маршрута станет посещение пещеры Алтынбешик — самого большого подземного озера Турции.
Эта экскурсия откроет вам двери в неторопливый деревенский быт и познакомит с народными традициями, передающимися из поколения в поколение.
Одним из главных чудес маршрута станет посещение пещеры Алтынбешик — самого большого подземного озера Турции.
Описание экскурсииВглубь турецких гор Утром вас заберут из отеля, и начнётся увлекательная поездка вглубь турецких гор, в сторону старинного города Ибрады. По пути будут остановки, чтобы немного размяться и сделать красивые фотографии на фоне природы. Цель нашей экскурсии — таинственная пещера Алтынбешик, спрятанная в сердце гор. Внутри царит прохладная, но приятная температура, а путешествие по подземной реке на лодке и прогулка среди природных каменных мостов оставят яркие впечатления. Это место не зря называют «Золотой колыбелью» — атмосфера здесь действительно волшебная. Местная деревня и обед с национальной кухней После знакомства с подземным миром вы отправитесь в маленькую анатолийскую деревушку, где вас ждёт обед в тенистом дворике старинного деревянного дома. Эти уникальные дома строятся без капли цемента — всё держится на мастерстве рук. Вы также заглянете в местную мечеть, услышите истории жителей и прочувствуете неспешный ритм жизни в горах, прежде чем отправиться обратно.
По субботам в 8:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Алтынбешик
- Местные деревни
Что включено
- Трансфер
- Русскоязычный гид
- Обед
- Входной билет в пещеру Алтынбешик
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 8:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€295 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
$26
$29 за человека