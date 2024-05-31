Обзорные и познавательные экскурсии Сиде

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Сиде, цены от €23, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный Сиде и Парк динозавров
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
«Древние торговые ряды, рядом с которыми расположилась обзорная площадка с видом на римский театр и храм Тюхе»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Сиде за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
«Гуляя по руинам древнего Сиде, вы увидите его главные достопримечательности: рыночную площадь Агора и античный амфитеатр»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
14 отзывов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
110 за человека
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
23%
Групповая
8 часов
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Это обзорная экскурсия окрестностей Сиде, она не предусматривает сопровождение исторического экскурсоводом»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
30$23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
    Места красивые и живописные, но сама организация хромает, нас забыли в отеле, гид сказал, что мы в списках не числились,
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    но быстро исправили свою ошибку и отправили за нами отдельный трансфер до автобуса. Самое некомфортное было то, что в автобусе было 70% россиян, остальные поляки. Гид говорил на русском и немного Английский, поляки сказали, что они не понимают и приходилось подзывать гида из соседнего автобуса и тратить на это время. Хотелось бы, чтоб автобусы были рассажены по национальностям и языкам. Гид Алик красавчик!)

  • V
    Vitasdewind
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
    Неплохая обзорная экскурсия, заехали во все популярные места (мечеть, сад апельсиновый, зоопарк, водопад (это конечно не водопад, а порог высотой
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    1,5 метра), разрушенный старый город в горах - в лесу, пара остановок на покупки и перекус), по минут 20-30 каждая локация. На кораблике по горному озеру часа 1,5 включая купание, вода кстати не холодная, показалось даже теплее чем в море слегка. Обед после кораблика небольшой, норм. Учтите, что автобусы не имеют окон, а только пленку которую поднимают, будет продувать весьма. Если повезет будете обливаться водой с другими автобусами))). Группа подобралась позитивная, песни пели все, гид-куратор развлекал как мог))

  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
    Все прошло отлично, единственное больше часа из отелей забирали других туристов. Водитель и Али крутые 🫶
  • Л
    Люба
    7 ноября 2023
    Античный Сиде и Парк динозавров
    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь его исторической частью экскурсии
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    и нашему гиду Фырату это удалось на 1000 процентов. Он так интересно рассказывал про исторические места, задавал вопросы, поддерживал интерес ребенка что время экскурсии пролетело для нас очень быстро. Отдельно хочу отметить пунктуальность гида, комфорт автомобиля, наличие воды в машине для путешественников (мелочи, но приятные). Программа экскурсии увлекательная, комфортная, гид образованный и интересно рассказывает. Уточняет нужно ли под нас корректировать программу, советует где купить качественные сувениры и тд Для меня показатель что ребенок после экскурсии был в восторге:)

    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь
  • В
    Владимир
    6 августа 2023
    Ваш идеальный день в Анталье
    Наш гид была Фотма. Экскурсия была максимально результативна. Все по делу, ничего лишнего. Сама Фотма - душа человек, можно поговорить на любые темы. Рекомендую на все 150%.
  • Н
    Надежда
    20 сентября 2021
    Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
    Экскурсия супер!
  • Г
    Григорий
    6 ноября 2020
    Влюбиться в Сиде за 1 день
    Экскурсию проводил Мустафа. Если говорить кратко - все прошло супер! Мустафа хорошо владеет русским языком и знанием истории и географии Турции. Мы действительно полюбили Сиде за один день!
  • A
    Anna
    10 октября 2020
    Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
    Отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    28 сентября 2020
    Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
    Гиду Оксане отдельный респект! Благодаря ей Кападокия удалась по полной!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Обзорные»

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  5. Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 23 до 400 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Изучение достопримечательностей города Сиде нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Сиде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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