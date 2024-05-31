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но быстро исправили свою ошибку и отправили за нами отдельный трансфер до автобуса. Самое некомфортное было то, что в автобусе было 70% россиян, остальные поляки. Гид говорил на русском и немного Английский, поляки сказали, что они не понимают и приходилось подзывать гида из соседнего автобуса и тратить на это время. Хотелось бы, чтоб автобусы были рассажены по национальностям и языкам. Гид Алик красавчик!)