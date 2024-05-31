1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
«Древние торговые ряды, рядом с которыми расположилась обзорная площадка с видом на римский театр и храм Тюхе»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
«Гуляя по руинам древнего Сиде, вы увидите его главные достопримечательности: рыночную площадь Агора и античный амфитеатр»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
€110 за человека
скидка
23%
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Это обзорная экскурсия окрестностей Сиде, она не предусматривает сопровождение исторического экскурсоводом»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
30$23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024Места красивые и живописные, но сама организация хромает, нас забыли в отеле, гид сказал, что мы в списках не числились,
- VVitasdewind30 мая 2024Неплохая обзорная экскурсия, заехали во все популярные места (мечеть, сад апельсиновый, зоопарк, водопад (это конечно не водопад, а порог высотой
- ААлёна20 мая 2024Все прошло отлично, единственное больше часа из отелей забирали других туристов. Водитель и Али крутые 🫶
- ЛЛюба7 ноября 2023После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь его исторической частью экскурсии
- ВВладимир6 августа 2023Наш гид была Фотма. Экскурсия была максимально результативна. Все по делу, ничего лишнего. Сама Фотма - душа человек, можно поговорить на любые темы. Рекомендую на все 150%.
- ННадежда20 сентября 2021Экскурсия супер!
- ГГригорий6 ноября 2020Экскурсию проводил Мустафа. Если говорить кратко - все прошло супер! Мустафа хорошо владеет русским языком и знанием истории и географии Турции. Мы действительно полюбили Сиде за один день!
- AAnna10 октября 2020Отличная экскурсия
- ЕЕлена28 сентября 2020Гиду Оксане отдельный респект! Благодаря ей Кападокия удалась по полной!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Обзорные»
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