Мои заказы

Путешествие в сказочную Каппадокию из Сиде на 2 дня

Живописные долины, скальные города и истории, что хранятся в камне
Вы погрузитесь в пейзажи Каппадокии — подземные города, скальные долины и причудливые каменные формы.

Увидите панорамы Гёреме, древние церкви и крепость Учхисар, а на рассвете, если захотите, подниметесь в небо на воздушном шаре или выберете другую активность. Два дня — и множество впечатлений и открытий.
Путешествие в сказочную Каппадокию из Сиде на 2 дня
Путешествие в сказочную Каппадокию из Сиде на 2 дня
Путешествие в сказочную Каппадокию из Сиде на 2 дня

Описание экскурсии

День 1: дорога в Каппадокию, подземный город и невероятные виды

2:30–03:45 — трансфер от вашего отеля в Сиде. Точное время зависит от местоположения отеля

5:00 — посадка в экскурсионный автобус, где вас будет ждать гид

7:00 — завтрак в горах Торос

10:00 — техническая остановка

12:30–13:00 — посещение подземного города Каппадокии

14:00 — обед, панорамная площадка, парк Гёреме, скальный город Чавушин, пещерная церковь Святого Иоанна Крестителя, Долина воображений

20:00–20:30 (в летний сезон) или 18:00–18:30 (в зимний сезон) — заселение в отель и ужин

День 2: долины, местные ремёсла и обратный путь

На рассвете по желанию — полёт на воздушном шаре, конная прогулка, поездка на квадроциклах или другие активности

8:00 (в летний сезон) или 9:00 (в зимний сезон) — завтрак и выселение из отеля. А потом — Долина любви, Долина голубей, скальная крепость Учхисар, фабрики и мастерские

12:30 — отправление в Сиде

15:00 — обед в Конье

17:30 — техническая остановка

19:00 — пересадка в трансфер до отеля

21:00–21:30 — возвращение в ваш отель в Сиде

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, проживание в отеле, все входные билеты, вода в автобусе, ужин и завтрак в отеле
  • Дополнительные расходы: завтрак в 1-й день (берите его с собой), обеды — по $15 за чел., напитки в отеле — по меню
  • По желанию путешествие можно дополнить полётом на воздушном шаре — €180–250, сафари на джипах или прогулкой на квадроциклах — $50, шоу-программой «Турецкая ночь в Каппадокии» — $40 и другими активностями. Детали уточняйте в переписке
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей может измениться, а полёты на воздушных шарах и другие мероприятия — отмениться
  • Дети до 3 лет не занимают отдельное место в автобусе в случае полной посадки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 04:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€41
Дети до 7 лет€27
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 20 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Путешествие в сказочную Каппадокию из Сиде на 2 дня»

Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
На автобусе
Сплавы и рафтинг
13 часов
-
10%
223 отзыва
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
1 июн в 04:30
€45€50 за человека
Двухдневная поездка из Сиде в Каппадокию
На автобусе
13 часов
-
25%
42 отзыва
Групповая
Двухдневная поездка из Сиде в Каппадокию
Погрузиться в атмосферу колоритного региона Турции
Начало: В вашем отеле в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Завтра в 04:30
1 июн в 04:30
€30€40 за человека
Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
5 отзывов
Групповая
Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У Вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 04:00
Сегодня в 04:00
31 мая в 04:00
€40 за человека
Двухдневное путешествие в сказочную Каппадокию - из Сиде
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
1 отзыв
Групповая
Двухдневное путешествие в сказочную Каппадокию - из Сиде
К долинам, подземным городам, древним церквям и воздушным шарам над инопланетными ландшафтами
Начало: У вашего отеля или точки сбора
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
1 июн в 04:00
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
-9%
до 14 июня
€41 за человека