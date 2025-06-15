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17%
Групповая
Ночная сказка в Land of Legends - с трансфером из Сиде
Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
17 июл в 18:30
19 июл в 18:30
€15
€18 за человека
Групповая
до 20 чел.
Вечерний шоу-тур Land of Legends
Погрузитесь в мир волшебства и удивительных выступлений в ночном шоу The Land of Legends. Это приключение подарит незабываемые эмоции всей семье
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
17 июл в 18:00
$25 за человека
Групповая
Ночное шоу в Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу сказки с ночным шоу в The Land of Legends. Волшебные костюмы, музыка и танцы создадут незабываемый вечер для всей семьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
17 июл в 18:00
$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий15 июня 2025Всё отлично, туроператор, через кого покупали экскурсию всегда на связи в WA. Отвезли туда, привезли обратно. Сам парк конечно шикарный, огромный. Само шоу к сожалению длилось буквально 30-40 мин, но стоит того. Спутник 8 рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Ночные»
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