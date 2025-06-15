Д Дмитрий

Всё отлично, туроператор, через кого покупали экскурсию всегда на связи в WA. Отвезли туда, привезли обратно. Сам парк конечно шикарный, огромный. Само шоу к сожалению длилось буквально 30-40 мин, но стоит того. Спутник 8 рекомендую