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Ночные прогулки и экскурсии Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Сиде, цены от €15, скидки до 17%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Ночная сказка в Land of Legends - с трансфером из Сиде
На автобусе
5.5 часов
-
17%
Групповая
Ночная сказка в Land of Legends - с трансфером из Сиде
Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
17 июл в 18:30
19 июл в 18:30
€15€18 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
На автобусе
5 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вечерний шоу-тур Land of Legends
Погрузитесь в мир волшебства и удивительных выступлений в ночном шоу The Land of Legends. Это приключение подарит незабываемые эмоции всей семье
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
17 июл в 18:00
$25 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
Пешая
На автобусе
5 часов
Групповая
Ночное шоу в Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу сказки с ночным шоу в The Land of Legends. Волшебные костюмы, музыка и танцы создадут незабываемый вечер для всей семьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
17 июл в 18:00
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    15 июня 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
    Всё отлично, туроператор, через кого покупали экскурсию всегда на связи в WA. Отвезли туда, привезли обратно. Сам парк конечно шикарный, огромный. Само шоу к сожалению длилось буквально 30-40 мин, но стоит того. Спутник 8 рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночная сказка в Land of Legends - с трансфером из Сиде
  2. Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
  3. Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Античный город
  3. Памуккале
  4. Амфитеатр
  5. Водопад Манавгат
  6. Храм Аполлона
  7. Иераполис
  8. Площадь Агора
  9. The land of legends
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 25 со скидкой до 17%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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