Природа Турции поражает своим разнообразием! Эта страна станет настоящим раем для любителей активного отдыха и приключений.
Бурные горные реки, стремительно несущиеся по каньонам, живописные проселочные дороги, сменяющие современные магистрали, и величественные горы, устремляющиеся в небеса, создают идеальные условия для захватывающих приключений. Мы приглашаем вас испытать все, что может предложить эта удивительная страна!
Описание водной прогулки
Приключение с адреналином Если вы предпочитаете активный отдых, не упустите шанс принять участие в увлекательных приключениях на свежем воздухе во время отпуска. Мы приглашаем вас провести насыщенный день в живописной местности, наполнить вас энергией, яркими эмоциями и захватывающими событиями. Впереди вас ждут невероятные виды, всплеск адреналина, радость и веселье! Что вас ожидает:
- Рафтинг: Пройдитесь по бурным потокам стремительной реки, почувствуйте мощь природы и насладитесь невероятными эмоциями от каждого всплеска воды. Этот опыт подарит вам незабываемые впечатления.
- Зиплайн: Летите над кронами деревьев, скользя от одной вершины к другой. Это идеальное приключение для тех, кто любит природу и острые ощущения.
Сафари на квадроциклах: Окунитесь в мир бездорожья и покорите новые маршруты на Quad Safari. Этот тур подходит для всех возрастов и гарантирует вам массу ярких моментов, радостный смех и великолепные пейзажи.
- Перед началом каждого мероприятия вас ждет подробный инструктаж от опытных специалистов, которые также обеспечат вас всем необходимым снаряжением. На протяжении всего тура наша команда будет рядом, чтобы сопровождать вас, гарантировать безопасность и сделать ваше приключение максимально комфортным и увлекательным.
- Надевайте удобную одежду и обувь.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Профессиональный гид
- Всё оборудование
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
