Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде

Что вас ждет: Рафтинг 12 км Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы Маленький Каньон и два Древних...

Что вас ждет: Рафтинг 12 км Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы Маленький Каньон и два Древних Моста Римской Эпохи Багги Сафари Рыбалка и зиплайн.

Все приключение происходит в Национальном Парке Каньона Кепрюлю.

Подробная программа тура описана ниже.
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде

Что вы увидите 🤩

  • Каньон Тазы
  • Каньон Кепрюлю
  • древние мосты Олук и Бюгрюм.

Что вас ждет:

    Рафтинг 12 км
    Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы
    Маленький Каньон и два Древних Моста Римской Эпохи
    Багги Сафари

    Рыбалка и зиплайн.

    Все приключение происходит в Национальном Парке Каньона Кепрюлю. Подробная программа тура описана ниже.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-40 человек
    Взрослый билет 12+
    $50
    Детский 6-12лет
    $40
    Детский до 6 лет
    $15

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Страховка
    • трансфер
    • рафтинг и экипировка(жилет, каска)
    • поездка в Каньон Тазы на джипах и кабрио
    • багги сафари
    • рыбалка
    • зиплайн
    • обед
    Что не входит
    • Напитки
    • личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Ваш отель 08:00
    Завершение: Ваш отель 20:00
    Важная информация
    • Спасибо! Вы забронировали одну из самых насыщенных программой экскурсий. Надо заранее подготовиться: сменная одежда - 2 комплекта
    • головной убор
    • крем от загара
    • обувь для рафтинга
    • очки
    • наличные для напитков
    • фото и видео.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Пн Ср Пт - Аланья, Сиде… Вт Чт Сб- Кемер,Анталья, Белек
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Пн Ср Пт - Аланья, Сиде… Вт Чт Сб- Кемер,Анталья, Белек

    YoYo T.
    YoYo T.
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