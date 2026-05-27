Сафари на квадроциклах в Сиде

Погонять по бездорожью и зарядиться энергией
Поехали с нами в приключение, полное драйва, адреналина и свободы.

Только представьте: под вами ревёт мотор, вы несётесь по пыльным тропам, а мимо пролетают густые леса. Отличный вариант, чтобы разнообразить пляжный отдых.
Сафари на квадроциклах в Сиде

Описание экскурсии

  • Заберём вас из отеля и доставим на базу.
  • Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите экипировку.
  • Промчитесь по лесным и грунтовым дорогам с остановками для фото и при необходимости для смены водителя (1 час).

Организационные детали

  • Трансфер из/до отеля, экипировка, катание 1 час и страховка входят в стоимость.
  • Напитки, фото и видео, бандана и очки оплачиваются дополнительно.
  • Управлять квадроциклом можно с 17 лет.
  • Дети от 8 лет могут быть пассажирами.

ежедневно в 08:00, 10:30 и 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Один квадроцикл на двоих€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

