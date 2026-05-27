Поехали с нами в приключение, полное драйва, адреналина и свободы.
Только представьте: под вами ревёт мотор, вы несётесь по пыльным тропам, а мимо пролетают густые леса. Отличный вариант, чтобы разнообразить пляжный отдых.
Только представьте: под вами ревёт мотор, вы несётесь по пыльным тропам, а мимо пролетают густые леса. Отличный вариант, чтобы разнообразить пляжный отдых.
Описание экскурсии
- Заберём вас из отеля и доставим на базу.
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите экипировку.
- Промчитесь по лесным и грунтовым дорогам с остановками для фото и при необходимости для смены водителя (1 час).
Организационные детали
- Трансфер из/до отеля, экипировка, катание 1 час и страховка входят в стоимость.
- Напитки, фото и видео, бандана и очки оплачиваются дополнительно.
- Управлять квадроциклом можно с 17 лет.
- Дети от 8 лет могут быть пассажирами.
ежедневно в 08:00, 10:30 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Один квадроцикл на двоих
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Сафари на квадроциклах в Сиде»
Групповая
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
Прокатиться по горным тропам и получить заряд адреналина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
29 мая в 11:15
1 июн в 11:15
€37 за человека
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
29 мая в 08:45
€32 за человека
-
12%
Групповая
Джип Сафари в Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$28.20
$32 за человека
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
29 мая в 08:45
€35 за человека
€35 за человека