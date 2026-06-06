Приглашаем провести яркий день на борту пиратского корабля! Вас ждут прогулка по реке Манавгат и Средиземному морю, виды на античный Сиде и храм Аполлона, купание в живописных бухтах и на косе, где встречаются пресная и солёная вода.
Для детей мы подготовили анимационную программу с играми и поиском клада, а для взрослых — весёлую пенную вечеринку.
Для детей мы подготовили анимационную программу с играми и поиском клада, а для взрослых — весёлую пенную вечеринку.
Описание экскурсии
- Наше приключение начинается с неспешной 25-минутной прогулки по живописной реке Манавгат. Это отличная возможность увидеть природу региона с воды, прежде чем мы выйдем в открытое море.
- Одной из самых ярких точек маршрута станет место встречи реки и моря — песчаная коса, где вы сможете искупаться одновременно в прохладной пресной и тёплой солёной воде.
Античное наследие с нового ракурса
- Вам не придётся много ходить пешком, чтобы увидеть главные достопримечательности региона. Мы пройдём вдоль берегов античного Сиде, откуда открывается прекрасный вид на величественный храм Аполлона.
- Вы сможете сделать панорамные фотографии древнего города прямо с борта пиратской шхуны.
Встреча с морскими жителями
Держите камеры наготове! Наш маршрут пролегает через места обитания морских черепах, а в открытом море нас нередко сопровождают дельфины, играющие в волнах рядом с кораблём.
Настоящий пиратский праздник для детей
Пока взрослые отдыхают, маленькие гости превращаются в настоящих корсаров. Профессиональная команда аниматоров подготовила для них насыщенную программу:* яркий аквагрим и пиратские игры; * поиск клада на песчаном берегу; * сюрпризы и памятные награды для каждого участника.
Релакс и веселье для взрослых
- Для вашего комфорта предусмотрены три остановки для купания в самых живописных локациях: на косе, в бухте Сиде и в открытом море.
- На борту вас ждут обед, приготовленный на мангале, и освежающие напитки.
- А завершится день весёлой пенной вечеринкой под музыку.
- Финал. В 15:30 мы возвращаемся в порт, после чего комфортабельный автобус отвезёт вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отелей в районах Ченгер, Гюндогду, Чолаклы, Эвренсеки, Кумкёй, Сиде, Соргун и Титреенгёль, обед-барбекю на мангале, безлимитные безалкогольные напитки, анимационная программа: детские квесты, поиск сокровищ, аквагрим и пенная вечеринка
- Дополнительно по желанию оплачиваются катание на гидроциклах и профессиональная фотосъёмка
- С вами будет гид из нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети 0-3 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|€23
|Дети до 7 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 556 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
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