Приглашаем провести яркий день на борту пиратского корабля! Вас ждут прогулка по реке Манавгат и Средиземному морю, виды на античный Сиде и храм Аполлона, купание в живописных бухтах и на косе, где встречаются пресная и солёная вода. Для детей мы подготовили анимационную программу с играми и поиском клада, а для взрослых — весёлую пенную вечеринку.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Наше приключение начинается с неспешной 25-минутной прогулки по живописной реке Манавгат. Это отличная возможность увидеть природу региона с воды, прежде чем мы выйдем в открытое море.

Одной из самых ярких точек маршрута станет место встречи реки и моря — песчаная коса, где вы сможете искупаться одновременно в прохладной пресной и тёплой солёной воде.

Античное наследие с нового ракурса

Вам не придётся много ходить пешком, чтобы увидеть главные достопримечательности региона. Мы пройдём вдоль берегов античного Сиде, откуда открывается прекрасный вид на величественный храм Аполлона.

Вы сможете сделать панорамные фотографии древнего города прямо с борта пиратской шхуны.

Встреча с морскими жителями

Держите камеры наготове! Наш маршрут пролегает через места обитания морских черепах, а в открытом море нас нередко сопровождают дельфины, играющие в волнах рядом с кораблём.

Настоящий пиратский праздник для детей

Пока взрослые отдыхают, маленькие гости превращаются в настоящих корсаров. Профессиональная команда аниматоров подготовила для них насыщенную программу:

Релакс и веселье для взрослых

Для вашего комфорта предусмотрены три остановки для купания в самых живописных локациях: на косе, в бухте Сиде и в открытом море.

На борту вас ждут обед, приготовленный на мангале, и освежающие напитки.

А завершится день весёлой пенной вечеринкой под музыку.

Финал. В 15:30 мы возвращаемся в порт, после чего комфортабельный автобус отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер из отелей в районах Ченгер, Гюндогду, Чолаклы, Эвренсеки, Кумкёй, Сиде, Соргун и Титреенгёль, обед-барбекю на мангале, безлимитные безалкогольные напитки, анимационная программа: детские квесты, поиск сокровищ, аквагрим и пенная вечеринка

Дополнительно по желанию оплачиваются катание на гидроциклах и профессиональная фотосъёмка

С вами будет гид из нашей команды

* яркий аквагрим и пиратские игры; * поиск клада на песчаном берегу; * сюрпризы и памятные награды для каждого участника.