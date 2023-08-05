Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Анталья - город с богатым историческим наследием и неповторимыми природными красотами, ждет вас.Представьте себе день, наполненный историями древних цивилизаций, где каждый камень шепчет о былых временах.Прогулка по Калеичи позволит вам

ощутить дух византийских, римских и османских эпох, а ворота Адриана и минарет Кесик расскажут удивительные истории прошлого. Величественный водопад Дюден, видимый даже с высоты полета птицы, и захватывающие виды с горы Тюнектепе оставят в вашей памяти яркие воспоминания. Все это великолепие Антальи станет еще доступнее благодаря включенному трансферу из Сиде. Позвольте себе окунуться в атмосферу величия и красоты, исследуя сокровища Антальи, которые будут сопровождаться рассказами о прошлом и настоящем этого удивительного города. Ваш идеальный день в Анталье - это возможность прикоснуться к истории, насладиться природой и полюбить этот город, как его любят местные

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по следам великих империй

Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена. Рассмотрите старинные ворота Адриана и узнаете, как минарет Кесик стал «усеченным» и почему он остается таковым по сей день. А также услышите легенду о поисках рая на земле приспешниками пергамского царя Аттала II.

Водопад Дюден

Анталия — это не только Калеичи, но и множество других интересных мест. Вы посетите порт, заглянете в древнюю мечеть Текели Мехмет-паши и полюбуетесь величественным водопадом Дюден, который видно даже с борта самолета.

Организационные детали

Трансфер из Сиде и обратно включен в стоимость.