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сказали детей приведут. При том что массаж у меня был 40 минут, у них 20. Ждала их 15 минут, пару раз уточняла, что детей приведут, пока не выяснилось что они уже давно ждут наверху. Мыльный массаж и пилинг рукавичкой заняли всего минут 15; а не 40 (20 плюс 20). Работают в основном украинки и узбечки. Розового масла на массаже не было; про оливковое не уверена, а крем для лица был самый простой на парафине.

Обратного трансфера ждали еще 10 минут, наконец сели, и только отъехали, как вернулись и к нам подсадили в минивен 3 старых немок, которые на час позже пришли и освободились вместе с нами. В итоге пока доехали в противоположную сторону отвезли их; потом уже нас. Таксист рассыпался перед немками; мы у него были не в приоритете. Не рекомендую. очень поточное заведение,