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Турецкая баня (хаммам) в Сиде

Полностью расслабиться и почувствовать силу восточных ритуалов очищения
Начните отдых в Турции с перезагрузки тела и ума! Турецкий хаммам — не просто спа-процедура, а целый ритуал очищения.

Вас ждёт мягкое тепло парной, а также расслабляющие мыльный и масляный массажи, которые сделают кожу сияющей. Несколько часов покоя, а взамен — лёгкость в теле и обновлённое состояние души!
Турецкая баня (хаммам) в Сиде
Турецкая баня (хаммам) в Сиде
Турецкая баня (хаммам) в Сиде

Описание экскурсии

Особенности турецкого спа-центра

В каждой парной установлен подогретый мрамор, который поддерживает температуру в помещении от 40 до 60°C. Такой мягкий, но глубокий прогрев расслабляет мышцы, а высокая влажность тонизирует кожу.

Процедуры:

  • Пилинг тела (20 минут). После парной вы отправитесь на традиционный турецкий пилинг. Кожу очищают с помощью шёлковых рукавичек, удаляя омертвевшие клетки и возвращая ей мягкость и свежесть
  • Мыльный массаж (20 минут). Затем наступает одна из самых приятных процедур. Массажист использует льняную подушку, из которой выходит густая пена, покрывающая всё тело. Это не только расслабляет, но и создаёт эффект лёгкости в мышцах
  • Масляный массаж (20 минут). Финальный этап — массаж с розовым и оливковым маслами. Они питают кожу, делают её гладкой и мягкой, завершая ритуал очищения и обновления

Организационные детали

  • Трансфер заберёт вас из отеля и после процедур отвезёт обратно. Поездка займёт 10–15 минут
  • Для посещения хаммама приготовьте плавки / купальник и удобные сланцы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1288 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
Все прошло отлично, нас забрали прям возле отеля и отвезли в спа

С начала мы посетили сауну и хамам Отдохнули на лежаках и пошли на скрабирование и пенный массаж. Сам пенный
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массаж был слабый, но приятный. Скраб и массаж длились минут 15 И еще час длинся полноценный массаж с маслом В перерыве мы так же отдыхали на улице, там есть место для того чтобы позагорать и бассейн

Мы остались очень довольны, рекомендуем данную активность в Сидэ

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Анна
Вместо ожидаемых 1.5-2 часов все заняло 3 часа. Дети шли по стандартной цене, как взрослые, но массажист у них был один на двоих; после своего массажа меня привели в комнату,
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сказали детей приведут. При том что массаж у меня был 40 минут, у них 20. Ждала их 15 минут, пару раз уточняла, что детей приведут, пока не выяснилось что они уже давно ждут наверху. Мыльный массаж и пилинг рукавичкой заняли всего минут 15; а не 40 (20 плюс 20). Работают в основном украинки и узбечки. Розового масла на массаже не было; про оливковое не уверена, а крем для лица был самый простой на парафине.
Обратного трансфера ждали еще 10 минут, наконец сели, и только отъехали, как вернулись и к нам подсадили в минивен 3 старых немок, которые на час позже пришли и освободились вместе с нами. В итоге пока доехали в противоположную сторону отвезли их; потом уже нас. Таксист рассыпался перед немками; мы у него были не в приоритете. Не рекомендую. очень поточное заведение,

Вместо ожидаемых 1.5-2 часов все заняло 3 часа. Дети шли по стандартной цене, как взрослые, но
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Благодарим за объективный отзыв и потраченное время на описание негативных моментов в SPA. Мы ценим мнение каждого нашего туриста. С
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хамамом, где недобросовестно выполняют работу, мы сотрудничество прекращаем. Примите наши извинения за испорченное настроение. Надеюсь больше ничто не омрачит Ваш отдых.

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Т
Мне всё понравилось. Спасибо большое.
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Юлия
В пакет входит трансфер, 20 минут хамам с пилингом, 20 минут на выпить чай, 20 минут массаж. На месте в спа рекомендую расширить по времени за дополнительную плату, массажисты хорошие.
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В
К сожалению ожидали нечто большее. Все процедуры вместе с саунами заняли почти час. Народу было много и даже не было возможности полежать после саун минут 10ть. Передавали из рук в
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руки от одной процедуры, сразу же в другую. Должна была быть вода и чай от салона, но воду не видели, ничего не предлагали. Пена и пилинг понравились. Массаж ближе к хорошо, чем к удовлетворительно. Большое спасибо лично Светлане, которая устраивала и координировала трансфер и все вопросы. Корректно, вежливо, профессионально.)

Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Сожалею что наши турецкие коллеги, сотрудники хамама, не максимально ответственно выполнили свою работу. Согласна с Вашими замечаниями. Мы реагируем на критику адекватно, стараемся исправлять ошибки и делать отдых наших туристов лучше.
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Т
Сам хамам был абсолютно холодным, посидели в сауне, потом положили на холодный тапчан, сделали типо пилинга и мыльного массажа. Это не то что мы ожидали. В Турции не первый раз и хамам посещаем тоже не первый раз. Есть с чем сравнить.
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