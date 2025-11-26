Этот тур — идеальный выбор для тех, кто ценит активный отдых и яркие впечатления.
В программе сразу три захватывающих приключения: сплав по бурной горной реке, захватывающая поездка на багги по пыльным тропам и стремительный полет на зиплайне. Наше приключение подарит вам уникальные эмоции и оставит незабываемые воспоминания!
В программе сразу три захватывающих приключения: сплав по бурной горной реке, захватывающая поездка на багги по пыльным тропам и стремительный полет на зиплайне. Наше приключение подарит вам уникальные эмоции и оставит незабываемые воспоминания!
Описание водной прогулкиПрирода Турции с драйвом Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие, включающее сафари, рафтинг и зиплайн! Этот тур подарит вам массу адреналина, заряд энергии и незабываемые эмоции. Насладитесь невероятными пейзажами и испытайте себя в трех динамичных активностях. Сафари на багги Покорите извилистые и пыльные маршруты на багги, ощутите драйв и соревнуйтесь с друзьями или семьей. Управляя своим багги, вы сможете полностью погрузиться в атмосферу свободы и приключений. Рафтинг Испытайте себя на бурных порогах горной реки! Это занятие не только поднимет вам настроение, но и станет источником ярких впечатлений. На маршруте предусмотрены остановки, чтобы вы могли искупаться и расслабиться. Зиплайн Завершите день головокружительным полетом над каньоном. Почувствуйте свободу и захват дух, наслаждаясь видами с высоты. Этот насыщенный день станет для вас ярким событием отпуска и подарит воспоминания, к которым захочется возвращаться снова и снова! Важная информация:
- Перед началом каждого мероприятия вас ждет подробный инструктаж от опытных специалистов, которые также обеспечат вас всем необходимым снаряжением. На протяжении всего тура наша команда будет рядом, чтобы сопровождать вас, гарантировать безопасность и сделать ваше приключение максимально комфортным и увлекательным.
- Надевайте удобную одежду и обувь.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Профессиональный гид на плоту на время тура
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Перед началом каждого мероприятия вас ждет подробный инструктаж от опытных специалистов, которые также обеспечат вас всем необходимым снаряжением. На протяжении всего тура наша команда будет рядом, чтобы сопровождать вас, гарантировать безопасность и сделать ваше приключение максимально комфортным и увлекательным
- Надевайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
27 ноя в 08:45
€35 за человека
Водная прогулка
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Из Сиде - в каньон Кёпрюлю, провести активный день на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:15
Завтра в 11:15
27 ноя в 11:15
€44 за человека
Водная прогулка
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
27 ноя в 08:45
€30 за человека